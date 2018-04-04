Сборная Колумбии

Участие на чемпионатах мира

Первое появление сборной Колумбии на мировом первенстве пришлось на 1962-й год. Тогда южноамериканцы показали зрелищный футбол, но ограничившись всего одним набранным очком и четвертым местом в группе уехали домой не солоно хлебавши. Самым успешным отрезком считается промежуток с 1990-м по 1998-й годы, когда колумбийцы трижды подряд посещали финальную часть мундиаля. Однако высшим достижением на турнире является выход в четвертьфинал, который случился на прошедшем чемпионате мира в Бразилии.

В отчетной отборочной кампании Колумбия набрала 27 очков в 18 играх, но при этом могла пролететь мимо России. Все дело в том, что перед последним туром квалификации, на 3 путевки претендовало 4 команды, в числе которых были Чили, Перу, Аргентина и сами колумбийцы. В результате сумасшедшего по накалу тура, Колумбия все же отобралась с 4-й строчки, но осадок от их выступления остался не совсем приятный. Все же от четвертьфиналиста прошлого чемпионата мира априори ожидаешь большего.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1962 3 0 1 2 5-11 4-е место в группе

1990 4 1 1 2 3-2 1/8 1994 3 1 0 2 4-5 4-е место в группе

1998 3 1 0 2 1-3 3-е место в группе

2014 5 4 0 1 12-4 1/4 Итого 18 7 2 9 25-25 —

Главный тренер и лучший игрок

Главным тренером Колумбии является аргентинец Хосе Пекерман. Тренер с еврейскими корнями скорее известен миру своими свершениями на молодежном уровне, где его Аргентина трижды за четыре попытки становилась чемпионом мира (1995, 1997 и 2001-х годах). После такого успеха Пекерману доверили кресло взрослой сборной, но там ему толком проявить себя не удалось. В 2012-м году Хосе возглавил команду Колумбии и через два года, сколотив очень боеспособный коллектив добрался с ней до четвертьфинала ЧМ. В России колумбийцы также будут в числе «темных лошадок» турнира, что само по себе можно записать в актив тренеру Пекерману.

«Фалькао к нам не поедет!», — сказал как-то на одном из интервью Валерий Карпин. Тренер ошибался, если все будет хорошо, то Радамель обязательно приедет со сборной Колумбии на российский мундиаль. И не просто как зритель, а в роли полноценного лидера, которому предстоит тащить команду за собой. Помогать ему будут полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, вратарь «Арсенала» Давид Оспина, а также еще несколько игроков с известными широкой общественности фамилиями.

Ориентировочные составы: Оспина – Мина, Санчес, Мурильо, Арьяс – Хамес, Санчес, Агилар, Куадрадо – Фалькао, Бакка.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Точкой дислокации колумбийцы выбрали Казань, причем база была выбрана за городом, на свияжских холмах, любимом казанцами месте отдыха. Такой выбор сделан из-за поволжского сценария группы, ведь все три матча группы пройдет для Колумбии в близлежащих от Татарстана областях. Открывать для себя турнир южноамериканцы будут на стадионе в Саранске, где встретятся с японцами. Далее на «Казань-Арене» они встретятся с Польшей, а закрывать групповую стадию поедут в Самару для матча с Сенегалом.