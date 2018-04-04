Сборная Дании

Участие на чемпионатах мира

Несмотря на то, что футбол в Дании был развит достаточно давно, впервые на чемпионатах мира сборная этой страны появилась лишь в 1986-м году. Тогда за датчан выступало великое поколение Лаудрупов, за счет которых этой команде удавалось проходить стадию отборочных раундов к мундиалю. Удивительно, что в 3 из 4 участий в финальной части чемпионатов мира, Дания выходила из своей группы, а лучшим достижением является стадия 1/4 финала в 1998-м году. Тогда датчане ведомые все теми же Лаудрупами оступилась в матче с бразильцами, дошедшими во Франции до финала. В последний раз футболистам Дании преодолеть групповой этап не удалось, что явилось первым в истории их выступления на турнире.

В Россию подопечные Оге Харейде пробились через стыковые матчи. В групповом раунде отборочного этапа датчане уступили первую строчку Польше, у которых аргументов в лице Левандовского было больше. Тем не менее, второе место вывело Данию на стыки, где им пришлось сразиться с ирландцами. Первое противостояние получилось тяжелым и лишь благодаря сомнительным действиям судьи датчане свели ту игру в ничью. А вот в ответном матче Дания своего соперника разгромила 5:1 и закономерно завоевала путевки в Россию.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1986 4 3 0 1 10-6 1/8 1998 5 2 1 2 9-7 1/4

2002 4 2 1 1 5-5 1/8 2010 3 1 0 2 3-6 3-е место в группе Итого 16 8 2 6 27-24 —

Главный тренер и лучший игрок

Руководит сборной Данией норвежец Оге Харейде. В активе этого малознакомого специалиста победы сразу в трех разных первенствах, все из них пришлись на скандинавские страны. Чемпион Норвегии, Дании и Швеции возглавил датчан в 2016-м году и сходу вывел своих подопечных на чемпионат мира. До этого Харейде был главным тренером Норвегии и известен своим обещанием стать министром по рыболовству в случае неудачи с ней. Также Харейде написал свою автобиографию, которая по началу была воспринята не всерьез. Как вспоминает сам тренер, в день выхода книги он целый день ждал покупателей, но дождался лишь двух из них.

Лидером этой сборной является полузащитник английского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен. Скромность футболиста, пожалуй, единственная вещь, которая не позволяет ему стать полноценным игроком высочайшего уровня в глазах широкой общественности. Между тем, Эриксен лучший бомбардир сборной Дании в отборочной кампании, а также главный снайпер среди полузащитников в квалификации к ЧМ. Кристиан является четырехкратным обладателем титула «игрок года» в своей стране. Именно его хет-трик стал решающим в ответной встрече стыков против Ирландии.

Ориентировочные составы: Шмейхель – Дальсгор, Кьер, Бьеланн, Стрюгер Ларсен – Дилэйни, Квист, Эриксен – Систо, Корнелиус, Бендтнер.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Жеребьевка к ЧМ в группу к датчанам определила сборную Франции, Австралии и новичков мундиаля Перу. Причем стартовый матч подопечные Харейде проведут в Саранске против перуанцев. Затем последуют австралийцы в Самаре, а, скорее всего, решающая битва с Францией состоится в Москве на стадионе «Лужники». В связи с этим немного удивителен выбор датчанами тренировочной базы на время проведения чемпионата мира. Анапа, безусловно, красивый город с восхитительными пейзажами, но на Юге не состоится ни один из матчей группового этапа для Дании.