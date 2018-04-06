«Эх, прокачу»: казанцы позарились на дешевые люксовые автомобили и остались ни с чем

Судья по уголовному делу о мошенничестве попросил самоотвод, так как сам работал в одной из потерпевших фирм

Фото: Юлия Косолапкина

В Казани рассматривают дело о мошенничестве в отношении сети автосалонов «Автоброкер». Среди 18 признанных потерпевшими граждан и юрлиц оказалась организация, в которой когда-то работал и председательствующий судья. Поэтому он был вынужден заявить самому себе отвод. Не все стороны согласились с таким решением, посчитав, что процесс затягивается. Подробнее о споре и том, как в погоне за дешевыми иномарками казанцы теряли время и деньги, — в материале «Реального времени».

Экс-начальник юридического отдела

Заседание Советского райсуда Казани по делу руководителей сети «Автоброкер» 3 апреля началось с неожиданного заявления судьи Сергея Аптулина. Он попросил о самоотводе, поскольку одной из потерпевших организаций оказалось АО «Таткоммунпромкомплект», где он до назначения судьей работал начальником юридического отдела.

— Изучив материалы дела, обнаружил эту организацию, в которой работал. Не считаю, что у меня есть какие-то предпочтения, но я должен заявить о самоотводе, — объяснил свое решение судья.

Мнения сторон разделились: обвиняемый Сергей Журавлев и потерпевшие выступили против отвода судьи, обвиняемая Дарья Салахова заявила, что не возражает. Впрочем, вряд ли стороны всерьез будут оспаривать этот самоотвод. Ведь незамеченный конфликт интересов мог бы стать основой для недоверия к решению суда. Теперь же дело должно быть передано другому судье. «И все начнется сначала», — недовольно ворчали потерпевшие.

На это заседание их пришло всего трое, на предыдущее явились все. Говорят, даже двери в зал не закрывались, но процесс не пошел.

Заседание Советского райсуда по делу руководителей сети «Автоброкер» началось с самоотвода судьи Сергея Аптулина: одной из потерпевших организаций оказалось АО «Таткоммунпромкомплект», где он когда-то работал. Фото Олега Тихонова



Автопирамида

— Я отдала им машину, хотели еще получить с меня, но не получилось. Ладно, у меня есть средства, у меня еще четыре машины в гараже стоят, а другие? Кто-то в кредиты влез, последнее продал, чтобы новую машину получить, — высказала свои претензии к обвиняемым Людмила, одна из потерпевших.

Об автосалоне на Горьковском шоссе Людмила узнала в 2015 году через интернет. По версии следствия, на месте покупательница начала общаться с Сергеем Журавлевым, заместителем директора по общим вопросам, который и предложил привлекательные условия: желанный «Лексус» Людмила могла приобрести за 700 тыс. рублей, что гораздо дешевле среднерыночных предложений в Казани на аналогичные машины. Достаточно было только внести предоплату в 600 тыс. рублей и предоставить по программе trade-in свою подержанную машину «Опель Астра», которую также оценили в выгодные для потерпевшей 280 тыс. рублей. Руководство салона ее убедило и даже предоставило «Лексус». Правда, утаило информацию о его происхождении.

Следователи считают: этот «Лексус» чуть раньше фактически похитили у другого клиента, обратившегося в «Автоброкер». Он был знаком с замом по коммерческим вопросам Ильмиром Курбангалеевым и хотел приобрести «Инфинити» за 2 млн рублей. Ему предложили вариант рассчитаться «Лексусом» с доплатой в 1,3 млн рублей, ради которой покупателю пришлось брать кредит. Договор был подписан. «Лексус» на какое-то время отошел Людмиле, а его бывший владелец так и не получил «Инфинити». Но остался должен банку.

Отметим, что потерпевшее АО «Таткоммунпромкомплект» рассчитывало приобрести у «Автоброкера» аж 20 машин «Киа Рио» за 14 млн рублей, но заплатило лишь аванс в 6 млн рублей за первую партию. Денег и машин компания так и не увидела.

Под вывеской «Автоброкер» сделки с авто предлагало созданное в 2013 году ООО «Автотранспортное управление механизации». Фото vk.com

До суда один из фигурантов не дожил



Под вывеской «Автоброкер» сделки с авто предлагало созданное в 2013 году ООО «Автотранспортное управление механизации». Его директором и учредителем была Дарья Салахова, ее замами — Курбангалеев и Журавлев. По версии следствия, они использовали две подконтрольных компании, зарегистрированных на номинальных директоров, которые лишь арендовали площади на Горьковском шоссе и проспекте Победы, а уже Журавлев, Курбангалеев и Салахова «придавали им вид автосалонов» и торговали автомобилями. Потенциальные покупатели могли и осмотреть машины, и оформить кредит в различных банках. Рекламировали себя довольно широко, но, как считают в МВД, сообщали при этом заведомо недостоверные сведения — обещали заниженные цены и маленькие сроки поставки машин.

Следователи ГСУ МВД Татарстана установили, что подержанные машины клиентов в 2014—2015 годах организация продавала в тот же день по совсем другим ценам, нежели указывались в договоре. При этом новых иномарок не было! Общий ущерб по делу оценен в 28 млн рублей.

На скамье подсудимых сейчас Сергей Журавлев и Дарья Салахова. Он под стражей, она на свободе — у женщины малолетний ребенок, кроме того, она беременна. Третьего фигуранта дела уже нет в живых.

В числе потерпевших — племянники подсудимого

К уголовной ответственности по этому делу привлекался и заместитель директора по коммерческим вопросам Ильмир Курбангалеев. Но он еще в 2015 году покончил с собой в следственном изоляторе, сообщил «Реальному времени» адвокат Рифкат Шакиров, представляющий на процессе Журавлева. По версии защитника, именно покойный был инициатором создания компании и ее фактическим руководителем.

— Курбангалеев познакомился с Журавлевым, предложил работать в автосалоне. Они реализовали около 300 машин, был приличный финансовый оборот. Но на стыке 2014—2015 годов начались проблемы. Журавлев не понимал, что происходит на самом деле, все вопросы пытался задать Курбангалееву, ведь фактически он всем руководил, — рассказывает адвокат Сергея Журавлева Рифкат Шакиров.

Положение Сергея Журавлева осложняется тем, что раньше он уже привлекался к уголовной ответственности — был судим за мошенничество в области строительства. Фото sntat.ru

Защитник намерен доказать суду, что Сергей Журавлев занимался только приемкой машин, и «у него не было даже права подписи», а финансовые вопросы решал исключительно Курбангалеев. Причем, как именно он их решал, Журавлеву не было известно. А в проведении бухгалтерской экспертизы следователь отказал.

Положение Сергея Журавлева осложняется тем, что раньше он уже привлекался к уголовной ответственности — был судим за мошенничество в области строительства. Причем в числе потерпевших по новому уголовному делу оказались и родственники подсудимого. По версии следствия, сначала Журавлев убедил племянника и его жену поменять с доплатой их «Тойоту Авенсис» на новую «Тойоту Камри», а затем уговорил и племянницу расстаться с «Ауди А3» в пользу «Хундай Солярис». В результате «Авенсис» и «Ауди А3» были перепроданы, а родственники замдиректора выполнения договоров не дождались.

Впрочем, адвокат Журавлева говорит, что история не так однозначна. «И племянник, и племянница моего клиента позже сами работали в этом же салоне, привлекая клиентов. И надеялись, что тоже получат свои машины. Обороты-то были очень серьезные», — убеждает Рифкат Шакиров.

Вину в мошенничестве не признают ни Журавлев, ни Салахова.