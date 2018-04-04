«Тулеев имеет невероятную волю к власти, и он не будет довольствоваться ролью пенсионера»

Кемеровский политолог – о Сергее Цивилеве и конфигурации власти, складывающейся в регионе на наших глазах

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в понедельник представил в Кемерово нового главу Кузбасса Сергея Цивилева. Новоиспеченный врио губернатора живет в регионе от силы месяц — 5 марта он занял должность вице-губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку, до этого с областью связан не был. Почему Цивилев — не тот варяг, который нужен Кемеровской области, в интервью «Реальному времени» рассказал политолог, профессор КемГУ Александр Коновалов.

«Ключевые игроки губернаторской команды будут заменены, и это мало кому понравится»

— Вызывает ли у вас вопросы биография Сергея Цивилева? В частности, неоднократные и достаточно внезапные смены сферы деятельности, а также отсутствие опыта работы на госслужбе?

— Да, его биография нетипична и для современной кадровой политики Путина, и для предыдущих поколений региональных лидеров. После службы в военно-морском флоте у Цивилева в 90-х годах начинаются довольно резкие скачки. Например, абсолютно нетипичный для современных губернаторов опыт руководства службой безопасности банка. Так что это еще вопрос — насколько адекватна и релевантна его биографическая справка. На сайте администрации Кемеровской области даже не указано, что он работал в банке «Аэрофлот» после увольнения с действительной военной службы. Судя по размещенной там справке, он сразу перемещается в кресло генерального директора юридической компании.

— То есть в этой официальной биографии могут быть и другие умолчания?

— Совершенно верно. Потому что это странно — назначить только что уволившегося капитана третьего ранга руководителем службы безопасности крупного банка, тем более в Санкт-Петербурге. В советское время и в 90-х годах у каждого руководителя региона был послужной список времен еще КПСС, и в нем очень четко и детально прописывался каждый этап. Какие-либо умолчания были просто невозможны. Здесь же есть лакуны, которые пока необъяснимы.

Но главное заключается в том, что из опыта работы Цивилева не следует, что он готов к губернаторской должности. Потому что каждый губернатор должен хорошо представлять себе механизмы бюджетирования и распределения трансфертов, взаимодействие с федеральными органами государственной власти. Здесь очень много разного рода неформальных правил игры, деловых обыкновений, которые приходят только с опытом работы в федеральных органах исполнительной или законодательной власти. Вот это отсутствие публичного политического опыта является для Цивилева самой серьезной проблемой. Кузбасс — регион непростой, насыщенный промышленным производством, пусть у нас много что исчезло и сократилось. Здесь необходима ежемесячная, если не еженедельная, борьба за участие региона в федеральных программах, необходимо доказывать федеральному центру необходимость социальной поддержки, выделения средств из федерального бюджета.

«Вот это отсутствие публичного политического опыта является для Цивилева самой серьезной проблемой». Фото sfo.gov.ru



Аман Тулеев был министром по делам СНГ, пусть и всего один год. У него тогда завязалось большое количество знакомств, в том числе в бывших союзных республиках, что позволяло решать какие-то проблемы. В Кемерово даже приезжали главы иностранных государств — Кучма и Лукашенко. Сумеет ли Цивилев наладить такое сотрудничество, в том числе и межгосударственное, пока большой вопрос.

— Что говорят о Цивилеве заинтересованные люди в Кузбассе — элита, эксперты, общественные деятели, журналисты и т. д.? Чьим человеком он считается? Тимченко? Путина?

— Есть несколько позиций по вопросу, насколько Цивилев необходим Кузбассу и есть ли вообще в его назначении какой-то позитив.

Первая группа экспертов и отчасти элиты полагает, что региону нужна серьезная перезагрузка, что ее должен обеспечить варяг, и Цивилев в этом отношении очень удобен, потому что считается, что это человек Путина. С Тимченко он был в партнерских отношениях, и, поскольку Тимченко близок к Путину, я бы обозначил Цивилева как человека президента. Напомню, в феврале Цивилев, тогда генеральный директор компании регионального масштаба («Колмар» по объему добычи угля серьезно уступает кузбасским компаниям), не просто получил аудиенцию у Путина, но и подробно с ним беседовал, с выяснением параметров угледобычи, социальных обязательств и так далее.

Понятно, что Путин, каким-то образом наблюдая за деятельностью Цивилева, возможно, через каких-то рекомендателей, посчитал возможным провести, как раньше говорили, его «обкатку» на административной работе. Потому что здесь, безусловно, нужен был хоть какой-то временной интервал для того, чтобы он мог войти в коллектив, и в данном случае неважно, какой бы это был регион.

Но как раз поэтому другая группа экспертов и элиты полагает, что Цивилев, как варяг, совершенно не приспособлен к условиям Кузбасса. Все-таки Тулеев руководил здесь не один год, не пять и не десять лет. За двадцать лет был тщательно отрежиссирован каждый управленческий процесс, все было заточено под первое лицо, и изъятие Тулеева из этой системы фактически лишило ее маятника. И я думаю, что Цивилев будет сильно обескуражен тем, что какие-то из его поручений не будут исполняться. Наверняка будет какое-то сопротивление, потому что как бы он не обозначал свою позицию «кадровой стабильности», новый человек, вне всякого сомнения, будет подбирать новую команду. Сегодня он осторожно об этом сказал — что если кому-то не будет хватать каких-либо компетенций, он найдет людей с этими компетенциями на стороне, а потом, после обучения, постарается назначить на эти места кузбассовцев. Но я думаю, что те, кто присутствовал в зале, насторожились. В команде явно будет замена ключевых игроков, и это мало кому понравится.

«В феврале Цивилев, тогда генеральный директор компании регионального масштаба («Колмар» по объему добычи угля серьезно уступает кузбасским компаниям), не просто получил аудиенцию у Путина, но и подробно с ним беседовал». Фото kremlin.ru



«Когда Тулеев заболел, главы городов и районов начали вводить его в заблуждение»

— Вы писали, что система, замкнутая на первое лицо, приобрела при Тулееве массу дефектных элементов в середине и у основания властной пирамиды — на уровне муниципалитетов и областных департаментов. Сейчас, по логике, Цивилеву предстоит устранять эти дефекты на местах. Но здесь он, как «варяг», наверное, может встретить еще большее сопротивление?

— Да, я говорил и буду говорить о том, что главными ошибками Тулеева были ошибки кадровые. Я не знаю, с чем это связано, все-таки Тулеев воспитанник старой советской школы, он начинал как номенклатурный функционер, работал в обкоме партии заведующим отделом транспорта и связи и знает механизмы продвижения кадров. Но очень часто на посты глав городов и районов он рекомендовал абсолютно неподходящих людей. И в один момент, когда речь шла о всенародных выборах мэров, административный ресурс использовался таким образом, что его человек получал абсолютный мандат доверия — и через полтора-два года уходил в отставку.

И вся эта система, которая сложилась в муниципалитетах (а там очень низкая бюджетообеспеченность, практически все наши муниципальные образования глубоко дотируемые), не дала ярких фигур, способных найти дополнительные источники дохода. В ежегодных бюджетных посланиях Тулеева основной упор делался на критику глав городов и районов. Эта система худо-бедно, с подстегиваниями, но работала. Но когда Тулеев заболел, главы городов и районов начали вводить его в заблуждение. Понятно, что никто не хотел показывать ему реального положения, сам же губернатор поверить в это не мог. И в конечном итоге ситуация приобрела взрывоопасный характер. Как было, например, в городе Тайга с превышением предельно допустимых концентраций марганца в питьевой воде в 4,5 раза. Или известные события в декабре 2017 года на юге области, связанные с расширением площадей открытых горных работ, когда промышленники вплотную приближались к поселкам. По этому поводу было сломано много копий, были всякого рода митинги и протесты, но Тулеев, опять же доверившись главе района, считал, что это «бузотеры», или, как он их тогда назвал, «отморозки».

Цивилеву, который сегодня обозначил позицию, что он будет встречаться с людьми, будет работать с главами городов, очень важно выстроить конструктивный диалог с территориями. В каждой из них есть индивидуальный перечень проблем, зависящий от социально-экономического развития территории, ее профиля, от того, насколько она вообще экономически жизнеспособна. Есть моногорода, которые требуют огромных инвестиций. У нас высокоурбанизированная область, и в подавляющем большинстве наших городов (за исключением Кемерово и Новокузнецка) демографический спад.

«Думаю, Меняйло сам сомневается в том, будет ли участвовать Цивилев в выборах, или, может быть, он найдет какой-то другой плацдарм – говорят в том числе и о Якутии как о возможном участке его работы». Фото sfo.gov.ru



«Лучшим вариантом для Кузбасса был бы доверенный Путину силовик»

— Почему полпред президента в СФО Сергей Меняйло сказал, что считает вопрос участия Цивилева в выборах преждевременным?

— Я бы назвал участие Цивилева в выборах высоковероятной, но не очевидной возможностью. Потому что меня тоже несколько удивили слова Меняйло.

На мой взгляд, как раз сейчас и надо уже обозначать позицию участия в выборах, начинать формировать общественное мнение, определенную группу поддержки. Разбег ведь очень небольшой — всего два месяца до назначения даты выборов (областной совет должен сделать это в период с 31 мая по 10 июня). Мне кажется, этот срок можно упустить. Если, конечно, не рассматривать вариант, что кроме Цивилева будет еще один временно исполняющий обязанности. Такие прецеденты в России тоже были — вспомним Евгения Зиничева в Калининградской области и других врио в регионах европейской части страны. Так что говорить о том, что Цивилев сейчас идеально впишется в эту избирательную кампанию как полноценный кандидат, я бы пока не стал. Вероятность его участия в ней высока, но она не стопроцентная.

Думаю, Меняйло сам сомневается в том, будет ли участвовать Цивилев в выборах, или, может быть, он найдет какой-то другой плацдарм — говорят в том числе и о Якутии как о возможном участке его работы. Я много раз говорил о том, что предсказать кадровую политику Путина сложно или почти невозможно. Президент никогда прежде не встречался с генеральным директором компании, который планируется на должность вице-губернатора. Путин всегда встречался с лицами, которых он по окончании разговора назначал врио губернатора. В случае с Цивилевым это была странная комбинация, которая могла не закончиться назначением, если бы не трагедия в «Зимней вишне» и вынужденный уход Тулеева. Этот процесс мог быть более вялотекущим, он мог продолжаться несколько месяцев вплоть до июня.

— Цивилев, по вашим словам, не подходит на роль главы исполнительной власти Кемеровской области. А кто был бы идеальной кандидатурой (и собирательный образ, и, может быть, конкретные персоналии)?

— Я исхожу, с одной стороны, из определенных традиций. В Кузбассе еще с советских времен было много варягов, и все они заканчивали неудачно. Повторю, это высокоурбанизированный, насыщенный промышленностью регион, где периодически случаются производственные аварии и крупные техногенные катастрофы. Бывали и социальные потрясения, и далеко не каждый руководитель умел их нейтрализовать. С другой стороны, у региональной власти в Кузбассе огромное количество обязательств — здесь изношенный жилой фонд, «подработанные» территории, огромное количество жилищно-коммунальных и экологических проблем, которые нужно решать в ежедневном режиме с массой федеральных министерств и ведомств. Чтобы только вникнуть в эти проблемы, нужен не один месяц и, может быть, даже не один год. Какой разбег у Цивилева, насколько он способен решить проблемы, которые не решил Тулеев за 20 лет, большой вопрос.

«Даже на примере «Зимней вишни» мы видим, сколько было нарушений и кто за ними стоит — и начальник инспекции государственного строительного надзора, и заместитель главы города, и многие чиновники другого уровня». Фото пресс-службы МЧС России



Кроме того, есть еще и проблема коррупции. Тулеев, особенно когда заболел, многие вопросы либо передоверил, либо не вникал в них подробно. Поэтому когда появилась идея отставки Тулеева, а ее обсуждали в разных форматах с момента ухода его на больничный, многим стало понятно, что лучший для Кузбасса вариант — это доверенный Путину силовик. Потому что в первую очередь здесь требуется наведение порядка, и только потом оздоровление экономики, формирование новой инвестиционной политики и так далее.

Здесь очень много паразитирующих структур, каких-то неформальных договорных обязательств, о которых мало кто знает. Даже на примере «Зимней вишни» мы видим, сколько было нарушений и кто за ними стоит — и начальник инспекции государственного строительного надзора, и заместитель главы города, и многие чиновники другого уровня, в том числе представители федеральных контрольно-надзорных структур.

Так что, с моей точки зрения, такой кандидатурой мог бы быть авторитетный представитель какого-то силового ведомства, который сейчас получает административный опыт. Условный Васильев, который был направлен в Дагестан. Или, может быть, Дюмин, или даже сам Меняйло.

Тулеев не будет довольствоваться ролью пенсионера

— Зная Тулеева, можете ли вы предположить, что он удовольствуется ролью пенсионера и не будет предпринимать попыток влиять на происходящее в области?

— В стиле Тулеева — ежедневная борьба: борьба за справедливость, борьба с собой, с соперниками. Это человек, который имеет невероятную волю к власти, и он, конечно, не будет довольствоваться ролью пенсионера.

Предполагаю, что он может стать сенатором. По закону член Совета федерации РФ, который представляет орган исполнительной власти субъекта федерации, в случае отставки губернатора тоже подает в отставку. То есть сейчас эта позиция вакантна. С другой стороны, есть региональный закон о народном губернаторе, принятый в конце 2011 года специально под Тулеева. Статья 4 этого закона гарантирует ему наличие специально оборудованного кабинета с помощником в здании администрации Кемеровской области. Конечно, не каждый губернатор захочет иметь рядом с собой бывшего губернатора, но сам Тулеев наверняка охотно согласился бы консультировать Цивилева, если бы тот об этом попросил. Тулеев может оказывать помощь и председателю облсовета Синицыну — опыт руководства законодательным органом власти у Амана Гумировича тоже солидный.

«В Кузбассе бизнес-элиты не автономизированы, даже, может быть, поглощены. Прежде всего, это холдинговая компания «Сибирский деловой союз», которую возглавляет Михаил Федяев». Фото altairegion22.ru



— Вы достаточно иронично отнеслись к рассуждениям столичных аналитиков о расколе местных элит в Кузбассе. То есть никакого раскола до отставки Тулеева не было? А сейчас?

— Словосочетание «местные элиты» в Кузбассе смотрится несколько комично. Потому что когда мы говорим об элитах во множественном числе, мы предполагаем, что между ними есть конкуренция — элита и контрэлита, политическая и хозяйственная элиты и т. д. Тулеев создал невиданный конгломерат из представителей финансово-промышленных групп, бизнес-элиты и административной элиты, в которую входил депутатский корпус и актив «Единой России». Вычленить, сегментировать его составляющие практически невозможно. Это целостная, абсолютно замкнутая группировка с очень сложными механизмами элитообмена, которая была полностью ориентирована на первое лицо. Любые конфликты Тулеев гасил, никакой возможности выплеснуть их на обсуждение СМИ не допускалось, политические конфликты были крайне редки.

— Что собой представляют местные бизнес-элиты? Из кого они состоят?

— По сути, они, как я уже сказал, входят в состав политической элиты. В Кузбассе бизнес-элиты не автономизированы, даже, может быть, поглощены. Прежде всего, это холдинговая компания «Сибирский деловой союз», которую возглавляет Михаил Федяев. Холдингу принадлежат машиностроительные и угледобывающие предприятия, довольно крупный строительный сектор и сельскохозяйственные предприятия. Другая группа— «Евраз», которая зашла после того, как из Кузбасса были фактически удалены группировки, конфликтовавшие с Тулеевым (прежде всего «МИКОМ» Михаила Живило). «Евраз» — это углеметаллургическая компания, которой принадлежит, в частности, металлургический комбинат в Новокузнецке («ЕвразЗСМК»). Есть, кроме того, несколько крупных ФПГ, владеющих углепромышленными предприятиями.

Но так или иначе все бизнес-сообщества Кемеровской области действуют на ее территории благодаря тому региональному режиму, который создал Тулеев. И лично ему. Любой собственник, который не принимает правила игры, задаваемые администрацией области, в конечном итоге покидает Кузбасс (речь идет о подписании договоров между обладминистрацией и собственниками о «социально-экономическом партнерстве»). Так было до настоящего времени. Какие изменения в эту систему привнесет Цивилев — пока сказать затруднительно.