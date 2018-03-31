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«Барсы» — не «куницы»: почему тактика Гатиятуллина не работает на казанском льду

07:00, 31.03.2018 22

В схватке татарских тренерских умов Билялетдинов наносит первый удар

«Барсы» — не «куницы»: почему тактика Гатиятуллина не работает на казанском льду Фото: ak-bars.ru

Казанские хоккеисты два с половиной периода страдали от оборонительной модели Анвара Гатиятуллина и его «Трактора», но вырвали (2:1) стартовую победу в финальной серии Востока КХЛ. Почему Роб Клинкхаммер не является полноценной заменой Иржи Секачу, челябинский «комплекс» «Ак Барса», а также новые и старые спасители казанского клуба — в материале «Реального времени»

«Трактору» нечего терять

«В чем плюсы «Трактора» в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина? Во-первых, в том, что здесь собрано очень много молодых ребят, которые, в принципе, решили основную задачу — попали в финал Восточной конференции и не имеют психологической угрозы. Они будут раскрепощены, будут играть в свое удовольствие, азартно и весело. Потому что над ними не довлеет результат», — говорил в день матча известный тренер Игорь Захаркин «Реальному времени».

Пожалуй, именно психологический момент станет определяющим в финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ. Сможет ли «Ак Барс» преодолеть скованность под грузом высокой ответственности, ведь для знающих обстановку в клубе людей не является секретом, что выход в финал Кубка Гагарина лишь задача-минимум для «Ак Барса» в этом сезоне. То есть гипотетический вылет из Кубка Гагарина на стадии разборок с «Трактором» с большой вероятностью оставит главного тренера казанцев Зинэтулу Билялетдинова без работы. А как следствие, приведет к перетасовке состава под нового главного тренера. В общем, психологический стресс навис над командой. С другой стороны, практически по всем пунктам и линиям «Ак Барс» выглядит фаворитом.

«Ак Барс» никогда не проходил челябинцев в плей-офф

При любых действиях в зоне атаки хоккеисты «Ак Барса» очень быстро сворачиваются и переходят к оборонительным действиям, не давая сопернику свободного льда, откуда могли бы производиться мощные атакующие действия. И так могут играть все четыре линии. Плюс, мы видим, в атаке очень хорошо играют Секач, Азеведо, Антон Ландер. При игре 5 на 4 выходят Андрей Марков и Данис Зарипов — то есть люди, которые знают, как выигрывать. У этих ребят чемпионский характер, — говорил Игорь Захаркин в день матча.

У казанцев хватает игроков, не понаслышке знакомых не только с поздними стадиями плей-офф Кубка Гагарина, но даже с НХЛ и международными матчами в самых разных сборных. Но статистика свиданий этих команд в плей-офф явно не благоволит «барсам», которые дважды «попали под «Трактор» в предыдущих встречах в сериях на Кубок Гагарина. В 2012 году челябинцы победили 4:2, а через год в полуфинале плей-офф — 4:3. После вчерашней игры защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин вспоминал 2013 год.

«Дополнительная мотивация — это финал Кубка Гагарина. Она же и главная», — говорит Яруллин.

— Я тогда, конечно, не принимал еще участия в матчах. Но да, неприятный момент, было 3:1 в серии тогда в нашу пользу, и упустили. В последней игре вели весь матч, но пропустили в самой концовке. Так получилось.

— Дополнительной мотивации сейчас в связи с этим нет?

— Естественно дополнительная мотивация — это финал Кубка Гагарина. Она же и главная, — твердо ответил Яруллин.

Клинкхаммер Секачу не замена

Однако без потерь «Магнитку» пройти все-таки не удалось. Еще 26 марта журналисты с тревогой не обнаружили на открытой для СМИ тренировке Иржи Секача и Даниса Зарипова. Если второй на лед вчера все же вышел, то вот реактивного и результативного чеха команда Билялетдинова не досчиталась, отчего «волшебное» легионерское звено «Ак Барса» было значительно поломано. Все-таки, «силовик» Клинкхаммер не выглядит равноценной заменой Иржи Секачу. После игры Билялетдинов расстроил казанских журналистов и подтвердил вышеизложенное. «Во второй игре его точно не будет. Удалось Клинкхаммеру заменить Секача? Его заменить вообще сложно», — сказал тренер.

— Сегодня не играл Иржи Секач. Как оцениваете игру заменившего его Клинкхаммера? — спросили журналисты после игры Джастина Азеведо

— Роб — отличный игрок с большим телом, сыграл полезно сегодня.

— Как удалось быстро найти взаимопонимание между собой?

— Поставили вместе в одно звено где-то 2-3 дня назад. Немного потренировались, получили какую-то практику игры вместе, — сказал канадец.

Но, забегая вперед, без Секача легионерское звено вчера выглядело достаточно бледно. А самого Роба в «чеккерских» звеньях заменил восстановившийся от травмы Михаил Глухов, занявший место в четвертом звене вместе с Александром Свитовым и Ярославом Косовым. В остальном — казанцам удалось выставить на матч тех игроков, которые обеспечили победу «Ак Барсу» над некогда грозной «Магниткой».

Стартовые 10 минут первого периода прошли с уверенным территориальным преимуществом «Ак Барса», но атаки хозяев буквально увязали в отстроенной обороне наставника гостей Анвара Гатиятуллина. Возможно, и первое звено «барсов» тяжело переживало потерю Секача. Так или иначе, на экваторе периода казанцам предстояло сыграть в меньшинстве после удаления Яруллина. Интересно, что противостояние «Трактора» и «Ак Барса» — это битва одной из лучших бригад большинства (Челябинск) и меньшинства (Казань). «Трактор» забил 11 голов в большинстве в этом плей-офф. Это лучший результат среди команд, которые продолжают борьбу за Кубок Гагарина. У «барсов» лишь 8 голов в большинстве, зато в меньшинстве команда Билла действует почти без изъянов лишь 6 шайб пропущено. В первом раунде этого противостояния казанская «бригада» победила, оставив нули на табло.

Стартовые 10 минут первого периода прошли с уверенным территориальным преимуществом «Ак Барса», но атаки хозяев буквально увязали в отстроенной обороне гостей

Гюнге преследует Азеведо в гонке бомбардиров

В атаке «Ак Барс» первый момент создал лишь за 7 минут до конца стартового периода. Ткачев убежал по флангу и выдал пас на одинокого Зарипова, который броском сходу не попал в створ ворот. Этот момент стал сигналом для штурма ворот гостей. В итоге за 1:35 до конца у гостей был удален Вишневский. Но Павел Францоуз отразил парочку прямолинейных бросков Ландера и Азеведо.

На первой минуте второго периода, за 3 секунды до выхода оштрафованного игрока гостей, казанцы все же затолкали шайбу за спину Францоузу. Но арбитры после видеопросмотра постановили, что шайбу казанцы забросили коньком, и гол не засчитали. При этом атака «Трактора» за весь первый период не создала ни одного острого момента у ворот Гарипова, который отразил лишь шесть простых бросков издали. Зато на 5-й минуте после перерыва Клинкхаммер «обрезал» всех своих партнеров неточной передачей, Виделль убежал к воротам Гарипова, но Эмиль свою команду спас. Виддель почти тут же исправился. Отобрал шайбу за воротами хозяев и отправил ее на дальний пятак, откуда Рихард Гюнге был точен — 0:1. Интересно, что казанец Джастин Азеведо с 15 очками занимает второе место в списке лучших бомбардиров плей-офф, вслед за ним расположился как раз Рихард Гюнге, который благодаря этой шайбе сократил отставание от «барса» до одного очка по системе «гол+пас».

Все попытки казанцев пробить оборону гостей увязали в оборонительных капканах гостей, а за 1:30 до конца периода после броска Азеведо крестовина подстраховала ворота Павла Францоуза. Таким образом, на заключительный период казанцы вышли с дефицитом в одну шайбу. Но с преимуществом в два игрока. Бородкин и Петров на последней минуте второго периода дружно удалились, и на старте заключительной трети у «Ак Барса» было 1:38 на игру пять на три. В этот ключевой момент всей встречи казанцы при реализации лишнего действовали чересчур нервно и не сумели нанести по-настоящему убойного броска. Францоузу в эти мгновения тяжело точно не было.

Галиев блестящая находка селекционеров «Ак Барса»

В дальнейшем «Трактор» старательно «убивал» всякий креатив, но шансы у Казани были в виде очередного большинства на исходе восьмой минуты периода, бездарно загубленного подопечными Билялетдинова. И все-таки без заброшенной шайбы казанцы в этот вечер не ушли. Косов выдал умную передачу Галиеву на пустой угол, и Станислав буквально вонзил шайбу в самый угол — 1:1. Эта шайба стала уже седьмой для Галиева в текущем плей-офф, что позволило форварду закрепиться на первом месте голеадоров в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Безусловно, именно Галиев — главная селекционная находка этого сезона в казанском «Ак Барсе». «Он человек, который умеет забрасывать шайбы. Всегда много забивал и, дай бог, чтобы дальше продолжал», — так охарактеризовал своего форварда Зинэтула Билялетдинов после игры. Сам герой эпизода после игры также охотно говорил с журналистами.

— Много моментов было, где-то нам не везло: штанги, перекладины. И вратарь у них хорошо играл. Так получилось, что забили и это придало сил команде.

Безусловно, именно Галиев — главная селекционная находка этого сезона в казанском «Ак Барсе»

— Заметили, что «Трактор» начал играть по-другому во второй половине встречи?

— Мы сегодня сидели, разбирали, как они выжидают момент на контратаках, и в принципе мы стараемся не ошибаться, не давать шайбу, это главная наша задача, и играть в свой хоккей.

— Что сказал Зинэтула Билялетдинов в последнем перерыве?

— Что не надо никуда бежать, спасать игру спокойно, и все будет нормально, — рассказал Станислав Галиев.

«Нас ждет тяжелое противостояние»

Гол действительно раскрепостил «барсов», и свое слово взял другой многолетний лидер казанцев. Нет, не Данис Зарипов, а Джастин Азеведо внезапным залпом «с кистей» из под защитника застал врасплох Францоуза. Дрогнул непробиваемый чех, пропустив шайбу в ближний угол — 2:1.

— Мы играли неплохо, в принципе не давали сопернику много места и времени для атаки. Не очень хорошо провели первый период, но потом стали действовать лучше, — говорил в микс-зоне автор победной шайбы Джастин Азеведо.

— Сегодня вы один из самых активных на льду. Довольны?

— Да, сегодня и у меня было достаточно шансов, но не забивал. Вратарь у соперника сыграл уверенно. Нужно было играть активнее, брать и заталкивать шайбу — бросать и создавать трафик у ворот. Хорошо, что в итоге забил, и мы победили. «Трактор» — финалист конференции, прошел двух сильных соперников. Это уже о многом говорит. Сегодня с ними было сложно, нас ждет тяжелое противостояние, — уверен Азеведо.


«Не все получалось, но в третьем периоде смогли прибавить и довели эту непростую встречу до положительного результата», — резюмировал Зинэтула Билялетдинов

В целом же то, что работало у «Трактора» в серии с «Салаватом», дало сбой в Казани. При таком наборе исполнителей в нападении как у «Ак Барса», «окопная тактика» чревата всплесками индивидуального мастерства у соперников, что мы и увидели накануне. Челябинцам было неимоверно сложно мгновенно перестроиться на атаку, уступая в счете. Не особо помог и 30-секундный тайм-аут Гатиятуллина. Очевидно, что «Трактору» придется доставать из «заначки» новые козыри, если они собираются навязать «барсам» конкурентную борьбу.

— Было непросто, мы предполагали, что будет такая игра. Не все получалось, но в третьем периоде смогли прибавить и довели эту непростую встречу до положительного результата, рецензировал первую игру серии Зинэтула Билялетдинов.

Артур Халилуллов, Эрик Добролюбов, фото ak-bars.ru
Справка

«Ак Барс» — «Трактор» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

  • 0:1 26 Гюнге (Виделль)
  • 1:1 52 Галиев (Косов, Манухов)
  • 2:1 54 Азеведо (Ландер, Марков)

Счет в серии 1:0

СпортХоккей Татарстан
комментарии 22

комментарии

  • Анонимно 31 марта
    Так держать! Молодцы, мужчины!
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  • Анонимно 31 марта
    Тактика трактористов работала 50 минут, пока они не ошиблись при перепасовке в своей зоне, откуда и пришла атака с участием Галимова. А Азеведо бросал как мастер кунг-фу, вслепую) Не убедил Ак Барс, что он легче пройдет Челябу. Интересно стало, что будет дальше...
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  • Анонимно 31 марта
    красавцы мужики!
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  • Анонимно 31 марта
    Непростая борьба ждёт барс
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    Анонимно 31 марта
    Ой, трактор то не серьезный соперник
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  • Анонимно 31 марта
    Тяжко читать такую тарабарщину.
    Тактика Гатиятуллина как раз работает. Не ожидал, что Трактор так сильно играет. Поэтому барсам надо сильно поднапрячься.
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  • Анонимно 31 марта
    Показали кто дома хозяин
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  • Анонимно 31 марта
    Почему нет Глинкина,Малыхина?Чем Глухов лучше?
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  • Анонимно 31 марта
    Трактористы показали хорошую игру, Не ожидал. Оттого интереснее кто из тренеров татар победит. В любом случае это будет наш тренер татарин)))
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  • Анонимно 31 марта
    Улыбнули болельщицы Трактора с плакатом - "Мы за татар! За Анвара и Равиля!"
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    Анонимно 31 марта
    Молодцы! Только так!
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    Анонимно 31 марта
    А я за Зинэтуллу с гарипами!
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    Анонимно 01 апр
    А что за гарипы?
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    Анонимно 01 апр
    Это такие бесстрашные воины, правда немного покалеченные.
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    Анонимно 02 апр
    Здоровые все, никаких гарипов, кроме Юры, вот он гарип, да, говорят, выбыл до конца сезона.

    А если Вы про нашего вратаря, то он Гариф
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  • Анонимно 31 марта
    Не увидел сильную игру Трактора...все написано по делу. Трактор играл как мог, а Ак Барс играл так как ему позволял соперник. Недельная пауза и отсутствие Секача сыграли плохую шутку .... Кликхаммера из первого звена срочно убрать ..вместо него или Зарипова или Бурмистрова!
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  • Анонимно 31 марта
    Жалко мне трактористов. Хорошая команда
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  • Анонимно 31 марта
    Молодцы. Еще 3 игры минимум впереди
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  • Анонимно 31 марта
    Сколько хвалебных статей про трактор, и его тренера. А на самом деле они оказались пустышками, трактор 85% игры проводит в обороне) Случайно выиграли у мертвого саловата и стали "героями", проиграют мазутные однозначно, не достойна такая мазутная команда финала!
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  • Анонимно 31 марта
    Большинство моментов Салават просто подарил Трактору, а пройти их оборону, да ещё чеху забить - многого стоит. Так что и Барсу тяжко придётся, благо они более дисциплинированны, чем Саловат.
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  • Анонимно 31 марта
    переплавили Магнитку, теперь надо отправить на ремонт-
    в гараж и Трактор, а потом уже оседлать красно-синих "коней"！
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  • Анонимно 02 апр
    успокойтесь. задача на финал ска-барсы, а трактористы итак молодцы
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