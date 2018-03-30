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«Челябинцы раскрепощены и играть с «Ак Барсом» будут в свое удовольствие...»

07:00, 30.03.2018 7

«Профессор» хоккея Игорь Захаркин о противостоянии Восточного финала КХЛ между «Ак Барсом» и «Трактором»

«Челябинцы раскрепощены и играть с «Ак Барсом» будут в свое удовольствие...» Фото: khl.ru

Сегодня наконец стартует финал Восточной конференции. В Казань едет дерзкий и неуступчивый «Трактор». Своим мнением о предстоящей финальной серии c «Реальным временем» делится заслуженный тренер России, экс-наставник уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин. А также эксперт объясняет феномен своего коллеги по тренерскому цеху — наставника «Трактора» Анвара Гатиятуллина.

«Марков, Зарипов — у этих ребят чемпионский характер»

Я думаю, что главный плюс «Ак Барса» — в организации игры. Во-первых, очень хорошо играет вратарь, опытные защитники. И, в принципе, нападающие много помогают обороне.

При любых действиях в зоне атаки хоккеисты очень быстро сворачиваются и переходят к оборонительным действиям, не давая сопернику свободного льда, откуда могли бы производиться мощные атакующие действия. И так могут играть все четыре линии. Плюс, мы видим, в атаке очень хорош Секач, очень хорошо играет Азеведо, прекрасно играет Антон Ландер. При игре 5 на 4 выходят Андрей Марков и Данис Зарипов — то есть люди, которые знают, как выигрывать. У этих ребят чемпионский характер.

Вот эти факторы: состав команды, боевитость команды, чемпионский характер и контакт тренера с командой являются сильными сторонами «Ак Барса». Опытность, ровность, обученность Казани.

Но прогнозы — это все же очень сложная вещь. Я знаю, что такое результат. Любая случайность — попала шайба в штангу, шайба отскочила — и гол. Или же отскочила от штанги, вылетела, и команда проиграла. Все зависит от случая.

Но у «Ак Барса» есть прекрасные игроки — Володя Ткачев, есть Станислав Галиев, Федор Малыхин. Этим ребятам есть что доказать, они в самом расцвете и хотят, конечно, выиграть. Тот же Станислав Галиев — потрясающий нападающий с великолепной обводкой, броском, очень хитрый форвард. Все это классные ребята. Они, возможно, и сделают результат.

«Станислав Галиев — потрясающий нападающий с великолепной обводкой, броском, очень хитрый форвард». Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)

«Психологические глыбы» Казани

Сдал ли Данис Зарипов в последние полтора года? Я думаю, что такие игроки, как Данис, безусловно, усиливают команду. Здесь даже неважно, в каком он состоянии находится по сравнению с самим собой прошлого года. И сейчас виден его уровень мастерства, быстрые и неожиданные голы, которые происходят в самое нужное время — все это говорит о том, что он не так уж много и потерял в сравнении с прошлым сезоном.

Но его харизма, его характер, его влияние в раздевалке в сложные секунды матча — это не видят обычные болельщики, но всегда существует психологический момент, когда одна команда ломает другую, именно психологически ломает. И вот такие игроки, как Данис, и играют решающую роль в подобные моменты. Поэтому приход Даниса Зарипова, безусловно, усилил «Ак Барс».

Андрей Марков набирает мало очков и не приносит нужной пользы? Я считаю, что здесь надо смотреть не на статистику. В таких решающих матчах не статистика является панацеей.

Например, есть Саша Свитов — ну это же «глыба»! Это психологическая «глыба». Неважно, сколько он забил, неважно, какая у него статистика. Это игрок, который никогда не согласится с поражением, он всегда будет сражаться за победу. Такой же и Андрей Марков, такой же и Данис Зарипов.

У вас и иностранцы такие. Они уже почувствовали вкус побед и знают, что им нужно делать. И неважно, какая у этих ребят статистика, важно, что в решающую минуту они не дрогнут. Наоборот, они сумеют переломить психологическое состояние борьбы в пользу своей команды. Это все моральные маячки команды.

Это и есть сочетание вот этих глыб, которые имеют харизму и опыт, выигрывали много, это и есть фундамент команды. И на этом фундаменте легче играть ребятам более молодым, которые мастеровиты и которые только чувствуют вкус и кураж побед. Это классное сочетание.

«Всегда существует психологический момент, когда одна команда ломает другую, именно психологически ломает. И вот такие игроки, как Данис, и играют решающую роль в подобные моменты». Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)

Над «Трактором» нет психологической угрозы

В чем плюсы «Трактора» в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина? Во-первых, в том, что здесь собрано очень много молодых ребят, которые, в принципе, решили основную задачу — попали в финал Восточной конференции и не имеют психологической угрозы. Они будут раскрепощены, будут играть в свое удовольствие, азартно и весело. Потому что над ними не довлеет результат.

Но сильная сторона их в другом. В том, что это основные молодые ребята. Они хорошо обучены и дерзки. Они не боятся силовой обводки, лезут на ворота, играют нагло. В этом их главная сила.

Челябинцы умеют терпеть, и при этом на последнем рубеже у них имеются два хороших вратаря. И я думаю, что при такой борьбе они могут доставить неприятности «Ак Барсу». Наверняка это будет нелегкая серия.

Большинство «Трактора» < меньшинство «Ак Барса»

Да, у «Трактора» очень мощное большинство. 11 шайб в нынешнем Кубке Гагарина говорят сами за себя. Но и «Ак Барсу» есть чем на это ответить. У казанцев очень хорошее меньшинство.

Высокая реализация «Трактора» при розыгрыше лишнего игрока впечатляет, но они еще не играли на таком уровне. То есть получается, что эти игровые компоненты у соперников примерно на одном уровне.

Но на стороне «Ак Барса» опыт. В составе казанцев больше ребят мастеровитых, опытных. Причем я не говорю о возрасте. Речь об их игровой практике. Они уже играли на таком уровне, выигрывали и знают, что такое кубковая борьба. Эти же хоккеисты являются лидерами и в раздевалке.

Да, тройка Виталия Кравцова довольно скоростная, но оборона должна строиться всей командой, а не конкретными возрастными или не возрастными защитниками. Это целая система, нужно еще прийти, чтобы попасть в это единоборство.

«У Анвара Гатиятуллина хорошо развиты дипломатические качества. Он нашел контакт и с ветеранами, и иностранцы у него показывают лучший результат». Фото hctraktor.org

Единение, самопожертвование и лучшая связь игроков с тренерами позволила Челябинску обыграть Уфу

Думаю, что главная сильная сторона нынешнего наставника Анвара Гатиятуллина в том, что многие игроки, с которыми он сейчас работает, уже играли у него раньше. То есть они прошли достаточно долгий путь от детских команд и команды МХЛ до первого состава «Трактора». Они друг друга знают, между ними существует доверие — знают, что нужно ждать друг от друга.

Плюс у него хорошо развиты дипломатические качества. Он нашел контакт и с ветеранами, и иностранцы у него показывают лучший результат.

Да и тот результат, которого достигла команда, достаточно сильно повлиял и на внутреннее состояние в команде. Это очень важный фактор. Когда предварительная невидимая работа тренера приносит результат, команда сплачивается еще больше.

Мне думается, что игроки «Трактора» больше хотели выиграть противостояние с «Салаватом Юлаевым», и они четко следовали плану. У них присутствовала игровая дисциплина такого уровня, вплоть до самопожертвования ради выполнения игрового задания, чтобы выиграть.

И когда команда сражается так уверенно, не боясь, даже если соперник превосходит их по количеству бросков, чаще всего ей и удается победить. Я думаю, что единение команды, лучшая связь с тренерами и позволила «Трактору» обыграть Уфу.

Игорь Захаркин
СпортХоккей БашкортостанТатарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 30 марта
    Таки то выиграет то, проф?
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  • Анонимно 30 марта
    Верим в команду, болеем за Ак Барс
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  • Анонимно 30 марта
    Волнуюсь за наших игроков
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  • Анонимно 30 марта
    Во сколько играют?
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  • Анонимно 30 марта
    Победа достанется сильнейшему и удачливому
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  • Анонимно 30 марта
    Вперёд, трактор! Болею за вас
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  • Анонимно 30 марта
    Спорт пустое и бесполезное времяпровождение. Лучше бы они делали зарядку по утрам, перед работой на промышленных предприятиях, вот была бы польза.
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