Данис Зарипов: «С сегодняшнего дня начались тренировки — они в режиме «лайт»

«Зеленое дерби» — забава лишь для болельщиков? Как видоизмененный «Ак Барс» втягивается в подготовку к финалу «Востока» КХЛ

Пока параллельная пара Восточной конференции все никак не может решить, кто из них достанется на ужин «барсам», те потихоньку втягиваются в подготовку к финалу конференции. На первой тренировке после победы над «Магниткой» присутствовал несколько видоизмененный «Ак Барс», и кажется, нас в финале ждет совсем другая команда. Корреспондент «Реального времени» побывал на первой раскатке после полуфинала и выяснил, кто с командой не тренируется, а кто наконец-то вышел на лед после долгого перерыва. А также вновь убедился, что «зеленое дерби» — всего лишь забава для болельщиков.

Без Зарипова, но с Глуховым и Глинкиным

Как и во время прошлой подобной открытой тренировки в Казани в «Татнефть Арене», «барсы» надолго под ее сводами не задержались. Всего 18 минут официальной части, еще несколько минут занимались индивидуально, пока хоккеисты постепенно выходили на лед. Когда же составы звеньев наконец обрели четкие очертания, стало очевидно, что состав, который на сегодняшний день готовится к матчам финала Восточной конференции, здорово обновили и перетрясли.

После месячного перерыва наконец приступил к тренировкам нападающий Михаил Глухов. Причем в номинально первом «зеленом» звене. Уже после того, как все хоккеисты завершили занятие и пошли переодеваться, Михаил еще долго наматывал круги на льду. Как он потом сам признавался журналистам, физическую форму приходится набирать непростыми, но давно проверенными методами. Помимо Глухова, в зеленом тренировались Антон Ландер, Альберт Яруллин, Андрей Марков и Джастин Азеведо. В красной тренировочной сетке вышел и еще один «возвращенец» — Антон Глинкин. Он тренировался в звене вместе с Владимиром Ткачевым, Станиславом Галиевым, Рафаэлем Батыршиным и Никитой Лямкиным.

Когда же составы звеньев наконец обрели четкие очертания, стало очевидно, что состав, который на сегодняшний день готовится к матчам финала Восточной конференции, здорово обновили и перетрясли



В синем тренировочном джерси раскатывал совсем подзабытый многими Дамир Мусин. Его болельщики не видели давненько. На льду защитник не появлялся аж с прошлого года. Последний матч в составе «Ак Барса» защитник провел под Новый год в гостевом матче против «Сибири». Александр Свитов, Ярослав Косов, Михаил Сидоров и Роб Клинкхаммер были партнерами защитника по «синему» звену. «Оранжевые»: Роман Манухов, Атте Охтамаа, Василий Токранов, Александр Бурмистров и Алексей Потапов. А вот Данис Зарипов ненадолго вышел ко льду в обычной толстовке-кенгуру и шортах, и стало понятно, что к первым матчам, скорее всего, Даниса ждать не приходится. Судя по наряду, нападающий пока тренируется отдельно в тренажерном зале. Впрочем, повод для радости у Зарипова все же был

— Планируете ли как-то отметить сегодня свой день рождения? — спросили журналисты у ветерана.

— Сейчас не до отмечаний — так получилось, что мой день рождения проходит во время плей-офф, мимо веселья и банкетов. Сейчас в полной боевой готовности идет подготовка к очередному этапу.

— Как себя чувствуете?

— Спасибо большое. На сегодняшний день занимаюсь отдельно от группы, завтра хочу попробовать себя на льду. Там уже посмотрим. А в целом состояние неплохое. Думал, будет хуже.

— Доктора серьезных ограничений не вынесли?

— Пока не было смысла делать какие-то ограничения, с сегодняшнего дня начались тренировки — они в режиме «лайт», втягиваемся после непростой серии.

— Вы следите за параллельной серией на «Востоке»?

— Не хочу выбирать соперника, никогда этим не занимался. Команды показывают прекрасный хоккей: серия болтается то в одну сторону, то в другую. Вчера был фееричный матч со стороны «Трактора», до этого «Салават» здорово играл в обороне. Будем смотреть и внимательно изучать.

Зинэтула Билялетдинов, как обычно, не дал четкой конкретики, что значит отсутствие некоторых игроков



«Сыграет ли Зарипов? Все может быть»

Не было и Артема Лукоянова, вновь пропал Федор Малыхин, не вышел на лед и Иржи Секач. Уже после тренировки главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, как обычно, не дал четкой конкретики, что значит отсутствие некоторых игроков. Впрочем, и гарантий по поводу выхода хоккеистов на игры финала конференции тоже не предоставил.

— Команда занималась недолго, всего 18 минут. На чем делаются акценты в тренировочном процессе?

— Мы стараемся их восстановить после предыдущей серии, следующие тренировки будут другого характера.

— Зарипова, некоторых других игроков сегодня не было на тренировке.

— Они отсутствуют по разным причинам, но все готовятся.

— Есть шансы, что Зарипов сыграет в финале конференции?

— Все может быть

— С кем лучше играть в финале «Востока» — с «Трактором» или «Салаватом»?

— Обе команды непростые, неслучайно играют седьмой матч.

Журналисты также устроили настоящий допрос Билялетдинову касаемо формы Андрея Маркова, который в играх плей-офф результативной игрой не блещет, хоть и является одним из лидеров команды по показателю полезности «плюс/минус» — «+5».

— Андрея Маркова убрали из первой спецбригады большинства.

— Мы никого не убирали, сделали две группы, он в одной из них.

— У него всего одно очко в 10 матчах.

— Ну и что? Он делает свое дело.

— Ему 39 лет, он еще может прибавить в плей-офф?

— Я думаю, что его стабильная игра показывает, что он игрок высокого уровня, — отрезал Билялетдинов.

Может быть, в седьмом матче будет понятно, чего ждать. Кто более предпочтителен? Любая команда может преподнести сюрприз



«Зеленое дерби»? Нам без разницы

Когда все хоккеисты наконец собрались на льду, Зинэтула Хайдярович собрал в круг всех игроков и поздравил еще раз с выходом в следующую стадию плей-офф.

И буквально сразу же стали разыгрывать быстрые комбинации с быстрым входом в зону. Сначала попроще, с парой отыгрышей с партнером. А потом настал черед скоростного входа в зону с помощью многоходовок с последующим размещением по периметру зоны (двое мешают вратарю) до тех пор, пока шайбу не затолкают в ворота или вратарь не заберет ее себе.

Как признавались абсолютно все игроки, которые общались с прессой, для них нет никакой разницы, кто именно станет их соперником в финале «Востока». А защитник Рафаэль Батыршин, который в последней серии значительно прибавил по времени на льду, в ответ на вопрос корреспондента «Реального времени» не скрывал, что «зеленое дерби» — это скорее развлечение для болельщиков. А в команде на это не обращают внимания.

— Недельный перерыв между сериями, это не выбьет команду из ритма?

— Нет, у нас задача — восстановиться после тяжелой серии. У нас опытный тренерский штаб, который знает, как подвести команду к следующей серии.

— Следите за серией «Трактора» и «Салавата», в которой определяется ваш соперник?

— Вчера посмотрел буквально пять минут второго периода, там понятно стало все, и дальше не смотрел. Может быть, в седьмом матче будет понятно, чего ждать. Кто более предпочтителен? Любая команда может преподнести сюрприз.

— Для болельщиков всегда интересно «зеленое дерби», у вас в команде об этом не думают?

— Если честно, нам вообще без разницы. В «регулярке», может быть, это дополнительные эмоции. Мы боремся за Кубок, нет предпочтения, с кем играть, — заявил он.

Роб Клинкхаммер тоже нашел плюсы у обеих команд параллельного полуфинала конференции и пожелал «неудачи» своему соотечественнику и другу — голкиперу «Салавата»



«Удачи земляку и другу не пожелаю»

Канадский нападающий «барсов» Роб Клинкхаммер тоже нашел плюсы у обеих команд параллельного полуфинала конференции и пожелал «неудачи» своему соотечественнику и другу — голкиперу «Салавата».

— Не имеет значения, с кем играть. Мы сами должны показать свой лучший хоккей. У «Салавата» отличная первая тройка, Умарк, Кемппайнен, Хартикайнен, против них очень тяжело обороняться. Остальные тройки тоже в порядке. Отличная оборона, отличный вратарь.

— А что скажете о «Тракторе»?

— Ну мы не так часто играли против них. Это команда, которая много играет в обороне, блокирует. Играют системно, внимательно, допускают мало ошибок. Тренерская команда, для нас игра с ними будет большим вызовом.

— Пожелали удачи вратарю «Салавата» Скривенсу?

— Конечно, всегда желаю ему удачи, это мой земляк, один из моих лучших друзей. Но когда мы играем против его команды, желаю ему неудачи.