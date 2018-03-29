«Барсы» выиграют финал Востока в шести матчах

Почему противостояние «Ак Барс» — «Трактор» круче армейской пары Запада — в цифрах

Несмотря на именитость западной полуфинальной пары Кубка Гагарина, Восток по-прежнему будоражит и вызывает наибольший интерес у российских любителей хоккея. Да, «Ак Барс» так и не получил своих «заклятых друзей» из Уфы, чтобы вновь сразиться с «Салаватом Юлаевым» в «зеленом дерби». Но и «Трактор», ставший сенсацией нынешнего сезона, сделал восточный вектор КХЛ еще интереснее. Завтра эти команды сразятся в финале Восточной конференции и, возможно, подарят нам новую незабываемую серию. Как минимум не хуже чем в 2008-м. Спортивная редакция «Реального времени» оценила сильные и слабые стороны соперников по 10-балльной шкале по каждому из пунктов, выявив фаворита.

«Трактор» (Челябинск)

Тренер — 7/10

Насколько неплох был Андрей Николишин поначалу своей карьеры в «Тракторе», настолько же катастрофичен на ее финише. Поэтому на фоне предыдущего наставника, Анвар Гатиятуллин, который наоборот прибавляет от месяца к месяцу, сегодня воспринимается в Челябинске, как маленький мессия. Хотя еще в осенней стадии нынешнего сезона Гатиятуллин был буквально в одном проигранном поединке от увольнения. Болельщики гневались не столько на результаты (ведь они периодически были очень неплохими, например, победа над «Ак Барсом» дома), сколько на странный принцип комплектования команды.

Анвар Гатиятуллин сегодня воспринимается в Челябинске, как маленький мессия. Фото hctraktor.org



Дело в том, что в самом Челябинске очень недовольны неким «кумовством», а именно присутствием в команде таких игроков, как Данил Губарев и Данил Мамаев. Вскоре после их подписания в Челябинске поднялся шум из-за любопытного родственного положения игроков с руководителями клуба. Возникли претензии болельщиков к тренеру на то, что он это допускает.

Но чем ближе был конец регулярного розыгрыша, тем решительнее и приятнее стал играть «Трактор». Семь побед на финише сезона, позволившие (вкупе с неудачным финишем «Нефтехимика») заскочить ему на третью строчку в таблице Востока и получить тех же нижнекамцев в первом раунде. «Трактор» играет в довольно простой хоккей с преимущественно оборонительной стратегией. С заведомо более сильными командами Гатиятуллин может спокойно позволить себе сыграть в тот самый «откат», за который у нас критикуют тренеров больших клубов.

Гатиятуллин работает в системе «Трактора» уже не первый год. Работал с детскими командами, потом с «Белыми медведями» в МХЛ. И вот дорос до первой команды и участия в финале Восточной конференции. А это только подтверждает, что Анвар Гатиятуллин прекрасный дипломат и педагог и умеет уживаться абсолютно со всеми. От детских команд до весьма специфических руководителей клуба и иностранных игроков. В этом его сильная сторона, «трактористы» готовы идти за своим тренером до самого конца.

Вратарь — 8/10

Наряду с «Сибирью», челябинцы, пожалуй, вторая команда, которая имеет двух равноценных голкиперов — легионера и отечественного парня, которые ему ничем не уступает. Францоуз мог покинуть Челябинск еще до наступления зимнего периода чемпионата. Чешский голкипер был недоволен проведенным временем на льду, ведь Василий Демченко постепенно вытеснял его из рамки.

Францоуз и на Олимпиаду съездил, и место за собой в основе удержал. Фото hctraktor.org



Агент игрока обещался увезти чеха в НХЛ: «Из 29 игр в этом сезоне Демченко начинал 19, а Францоуз — 10. Францоуз — кандидат на то, чтобы стать первым номером сборной Чехии на Олимпиаде. Однако без практики в клубе выиграть конкуренцию в национальной команде невозможно».

В итоге Францоуз и на Олимпиаду съездил, и место за собой в основе удержал. Навряд ли дело в давлении со стороны агентов. Ведь своими 95% отраженных бросков в сезоне вратарь убедит кого угодно. Уже в Кубке Гагарине порой его подстраховывал Демченко, и тот сильно не уступал. Возможно на данный момент он еще не совсем полноценная замена чеху, но по потенциалу точно способен его обойти и ближайшие сезоны.

Оборона — 6,5/10

Как мы уже писали выше, «Трактор» — классический пример не самой звездной команды, которая достигает результата коллективной работой, когда каждый знает, где он должен находиться. Стоит ли говорить, что в 65% случаев буквально все игроки звена должны находиться на собственной синей линии и лишь условный Виталий Кравцов — творить чудеса впереди. В последней серии против уфимцев порой команда выстраивала «китайскую стену» всей пятеркой.

Понятно, что иногда челябинцев прорывает, например, они могут выдать нечто подобное шестому поединку серии против «Салавата» и накидать семь шайб в ворота неповоротливого Бена Скривенса. Но против «Ак Барса» уральцы, вероятнее всего, будут играть примерно в таком же формате, как это было в решающем седьмом поединке, когда крупные Иван Вишневский, Алексей Петров и Никита Никитин старались убить и разрушить любую творческую задумку более легких легионеров казанцев или попытки дриблинга Станислава Галиева и Владимира Ткачева.

«Трактор» — классический пример не самой звездной команды, которая достигает результата коллективной работой. Фото hctraktor.org



Тут надо понимать, что крепость обороны достигается «Трактором» на основе работы всей пятерки. При этом игроки линии обороны у челябинцев на фоне «Ак Барса» явно проседают по уровню.

Нападение — 7,5/10

Несмотря на пресловутую оборонительную тактику, как это ни парадоксально, «Трактор» набрал на Востоке 96 очков. Всего на 14 баллов меньше, чем у «Ак Барса».

А главной силой в атаке «Трактора», как это уже бывало в другие удачные сезоны челябинцев, выступает совсем юный «пацан». На этот раз на льду знаменитого ЧТЗ вырос еще один талант — Виталий Кравцов, которому уже прочат судьбу Евгения Кузнецова. Восемнадцатилетний парень не привлекал к себе такого внимания до старта плей-офф, но когда он вырвал буквально в одиночку тяжелейшие поединки с «Нефтехимика», пресса тут же стала сходить с ума по этому техничному форварду. Виталий имеет отличный бросок, скорость, быстрое и нестандартное мышление (что вообще самое важное в его амплуа). Поэтому, чтоб сдержать этого «креативщика», простой силовой борьбы или организованности будет недостаточно. А не самые молодые Андрей Марков и Рафаэль Батыршин могут просто за ним не поспеть. Билялетдинову нужно срочно придумывать новые ходы как нейтрализовать Кравцова.

Виталию Кравцову уже прочат судьбу Евгения Кузнецова. Фото hctraktor.org



Впрочем, не один Виталий феерит в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Его партнеры Александр Шаров и Алексей Кручинин набирают больше половины очков в составе своей команды. Прекрасно действуют как в равных составах, так и в большинстве. А вот это, кстати, самая опасная сторона уральской команды. Понятно, что казанцы в плане организованности серьезно прибавили в серии против «Магнитки». Однако 11 шайб в большинстве в исполнении этой огненной челябинской тройки заставят здорово поломать голову тренерам Казани как нейтрализовать такую мощь.

Средняя оценка — 7/10

«Ак Барс» (Казань)

Тренер — 9/10

Несмотря на странные размышления некоторых СМИ, будто Зинэтула Билялетдинов переосмыслил свой хоккей, отказался от игры в «откат» и стал давать больше свободы своим нападающим, стоит сразу отметить, что Билл никогда не прививал одну и ту же строгую стилистику своим командам.

Очевидно когда кадры в его составе позволяли, то и получалась «пылающая» и жгущая команда образца 2007—2010. Если же ему приходилось обходиться Шегреном и Уилсоном, то, разумеется, реальность диктовала другие условия. Тут не пофееришь. Так вот, в нынешнем году тренерскому штабу на подбор хоккеистов жаловаться точно не приходится. Состав в Казани собрали, пожалуй, сильнейший за последние 5 лет. А стало быть и спросы другие.

В этом году тренерской карьере Билялетдинова исполнилось 30 лет. Фото ak-bars.ru

«Барсы» выцарапали себе первую строчку на Востоке с самого начала сезона и удержали ее до конца «регулярки». Картинка игры радовала болельщиков и заставляла клокотать тех, кто в силу клишированности своего мышления как мантру повторяет мысль, что «Ак Барс» играет скучно и в откат.

Конечно, 7:1, как у «Трактора» в Казани, не ждут уже давно. В казанской команде по-прежнему на первых местах стоят собранность и организованность в обороне собственных ворот и только потом — умение хлестко и быстро творить впереди. Но и от побед со счетом 1:0 казанцы отвыкли давно.

Однако и у таких приятных условий, которые получили в нынешнем году тренеры, есть обратная сторона медали. Этот же факт накладывает дополнительную ответственность на Билла и компанию. Прямо сейчас для Билялетдинова наступает тот момент «Х». Учитывая все привилегии и условия, которые получил тренерский штаб, победа в Восточной конференции станет той задачей минимум, которую тренеры должны выполнить, дабы удержать под собой свои посты. Но и максимальную задачу никто не отменял. Так что не затягивать сильно серию с «Трактором», чтобы подойти максимально готовыми к решающему сражению, будет дополнительным стимулом для тренеров и команды.

Прямо сейчас, Билл — сильнейший тренер КХЛ. А один балл мы ему «списали», учитывая гипотетическую возможность накопившейся усталости от профессии. Специалисту уже 63 года, и как тренер он начал очень рано — в далеком 1988-м. В этом году его тренерской карьере исполнилось 30 лет.

Вратарь — 7/10

Пожалуй, самой больной темой для казанских болельщиков остается вратарская позиция. Да, в последней серии Эмиль Гарипов показал себя более-менее надежным вратарем, отразив несколько неприятных бросков. Но это не делает из него стабильного уверенного вратаря. Гарипов по-прежнему очень нервозен (и это никуда не уйдет). При первой пропущенной шайбе он начинает злиться, нервничать, бить по льду клюшкой и «расклеиваться».

Гарипов по-прежнему очень нервозен, при первой пропущенной шайбе он начинает злиться, нервничать, бить по льду клюшкой и «расклеиваться». Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)



А уж когда градус накала поднимается, а это обязательно происходит с каждым новым раундом плей-офф, тогда и нервозность становится острее. Прошлогодний финал Востока все помнят? Да, Зарипов тогда был хорош. Но и Эмиль Гарипов не выручал в каких-то особых моментах. Брал «свое», но не более. Для финальных сражений нужен как раз голкипер, который способен брать шайбы практически неберущиеся.

У Эмиля Гарипова 93,8% отраженных бросков за матч и 1,99 пропущенных шайбы. «Свои» две шайбы он собирает практически всегда. А учитывая, какие результативные ребята в нападении у «Трактора» и какое у них большинство, эти отметки вполне могут опуститься еще. Но кто знает, возможно, уровень, продемонстрированный с «Магниткой», станет новой нормой для Гарипова. Посмотрим.

Оборона 8/10

Нынешний сезон в очередной раз доказал, что даже в очень укомплектованной и именитой команде могут быть систематические сбои. Большую надежду в нынешнем сезоне Билялетдинов возлагал, конечно же, на Андрея Маркова, который по задумке уже своим именем должен был пугать форвардов соперника. Не вышло. Ошибки при приеме шайбы и во взаимопонимании с партнерами в исполнении возрастного защитника дали ответы, почему «Монреаль» так резко перестал нуждаться в его услугах. И если поначалу сезона в Казани он собирал очки, и отдавая передачи вразрез, и бросая сам, то в плей-офф и в этом компоненте Марков сдал. Всего одно ассистентское очко, и то лишь на финише второго раунда.

Зинэтула Хайдярович, как обычно, защищает своих игроков перед СМИ и говорит, что тот выполняет свою работу, но болельщики все видят. С концентрацией и, возможно, мотивацией у Маркова проблемы, играть на необходимом уровне он в КХЛ не хочет или просто уже не может. Зато молодые Роман Манухов и Никита Лямкин пришлись ко двору как нельзя кстати. Парни хорошо влились в состав, а Лямкин и вовсе отлично подменил Альберта Яруллина в первом звене пока тот лечился.

Лямкин отлично подменил Альберта Яруллина в первом звене. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

В целом видно, что в отличие от «регулярки» и даже первого раунда с «Амуром», казанцы здорово собрались в плане организации игры при обороне. Это касается не игроков обороны, а всей команды. Казань прекрасно держит ряды при меньшинстве, в котором и вовсе лидирует на Востоке.

Нападение 8/10

Как и с обороной у «Ак Барса» впереди тоже есть свои проблемы. В первую очередь они касаются стабильности. Владимир Ткачев по-прежнему хандрит и не показывает того хоккея, к которому поклонники казанской команды привыкли во время плей-офф. Не всегда у команды удается большинство, и порой это перерастает в затяжную «болезнь». Однажды это уже случалось во время серии с «Амуром», когда казанцы имели кучу времени для реализации лишнего, но ни игра «5 на 4», ни «5 на 3» не приносили нужных результатов.

В серии против «Маталлурга» вроде выздоровели и наказывать за штрафы соперников стали чаще. Отлично разыгралось легионерское звено «Ак Барса», где вновь именно во время Кубка Гагарина иначе начинают действовать и Джастин Азеведо, и Иржи Секач. А это, пожалуй, самая тяжелая огневая мощь, которой предстоит противостоять Францоузу в нынешнем плей-офф.

Станислав Галиев к концу сезона раззабивался. Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)

Раззабивался к концу сезона Станислав Галиев, а ведь поначалу сезона в Казани уже стали поговаривать, мол, зря приобрели высокооплачиваемого незабивного форварда. Ну а главный вопрос, который стоит здесь и сейчас: восстановится ли Данис Зарипов к серии с Челябинском, и будет ли он при положительном раскладе играть так же результативно и полезно, как это было в играх против бывшей команды.

Средняя оценка — 8/10

Итого: 8 — 7 в пользу «Ак Барса». Прогноз «РВ» на итог серии: 4:2 в пользу казанцев

Практически по всем пунктам казанцы имеют преимущество над «Трактором». Лишь по вратарской позиции челябинцы могут составить конкуренцию «барсам». При таких вводных серия не должна затянуться до седьмого матча.