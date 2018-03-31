«Их нравы»: как султан Селим II прославился пьянством, покорением Кипра и дружбой с Индонезией

Восемь лет правления высокого блондина в османском тюрбане, сына Сулеймана и Хюррем

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими заметками о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен сыну султана Сулеймана I Великолепного иХюррем Султан.

Останется только один



Подобно своему деду Селиму I, Селим II правил Османской империей всего 8 лет. Однако на этом, пожалуй, сходства заканчиваются. Селим II, или, как его называли современники Сары Селим (блондин), был довольно противоречивой фигурой, и отношение как отечественных, так и турецких историков к этому правителю далеко неоднозначное, хотя, наверное, то же самое можно сказать обо всех правителях, которые когда-либо существовали. Тем не менее до так называемого «османского ренессанса» или «нового османизма» в современном турецком обществе эпохи Реджепа Таипа Эрдогана, большинство историков считало, что Селим II был пьяницей (недаром, вторым его прозвищем было Айаш Селим, т. е. пьяница). Также он много времени уделял пирам и женщинам, практически забросил все государственные дела и умер в хамаме, когда гонялся за очередной наложницей. Конечно же, многое из написанного, правда, однако в свете последних исследований выяснились некоторые интересные обстоятельства, о которых расскажу ближе к концу сегодняшней заметки.

Селим II, был первым из османских султанов, кто родился и умер в Стамбуле. Живя рядом с матерью Хюррем Султан, он получил отличное дворцовое образование. Согласно османской иерархии поочередно занимал посты управляющего такими провинциями как Конья, Маниса и Кютахья. Большинство его братьев и претендентов на престол погибли еще при жизни Сулеймана I Великолепного, поэтому его основным соперником был лишь брат Баязид, которого он при поддержке отца победил и заставил бежать в Иран, где по требованию Сулеймана I Баязид был задушен.

После смерти Сулеймана I во время похода близ венгерского Сигетвара в 1566 году, на османский престол взошел его сын Селим II, единственный оставшийся в живых. Была проведена пышная церемония коронации, однако, по сведениям историков, для этих целей не стали тратить средства государственной казны, а деньги на церемонию в размере 50 000 золотых монет одолжила сестра Селима II Михримах султан.





Султан Селим II принимает посла. Илл. wikipedia.org

Кипр наш

В отличие от своего отца, который около четверти времени своего правления провел в военных походах, Селим II вошел в историю как первый падишах Османской империи, который отказался от личного участия в военных походах. Однако несмотря на это, империя обрастала новыми территориями, в результате нескольких успешных военных кампаний площадь Великой Порты увеличилась с 14 892 000 кв. км до 15 192 000 кв. км. Был отвоеван Тунис у испанцев, заново присоединен к империи отколовшийся Йемен, завоеван Кипр и другие земли.

Государственные дела, во время его правления вел влиятельный и талантливый визирь Соколлу Мехмед Паша, который по совместительству приходился ему зятем. Хотя Селим II больше придерживался пацифистских взглядов, но завоевание Кипра, несмотря на возражения Соколлу Мехмед Паши, было его личной инициативой. Одной из причин этого было слово, данное отцу, а второй причиной были кипрские пираты, которые захватили судно с подарками для Селима II, отправленное египетским наместником по случаю коронации. Окончательно Кипр был завоеван в 1571 году, и на новую территорию стали заселять турецких йорюков из Анталии, Аданы и Тороса. Таким образом, были заложены основы проблемы, которая на протяжении 400 лет беспокоила сначала Османскую империю, а затем и Республиканскую Турцию. Мы знаем, что после известных событий 1974 года, кипрская проблема все еще стоит камнем преткновения на пути современной Турции в Евросоюз.

«У нас будет свой Суэц в кипчакских степях. То есть не будет»

Наверное, наиболее интересными моментами с точки зрения истории периода правления Селима II была попытка начала строительства Волго-донского канала и экспедиция османского флота в индонезийский султанат Ачех. Но обо всем по порядку.

Взятие Казани в 1552 году и Астрахани в 1556 году впервые поставило османов перед лицом российской угрозы на севере. По этой причине Соколлу Мехмед Паша принимает решение об объединении Волги и Дона посредством канала, что позволило бы соединить Черное море с Каспийским и противостоять продвижению русских войск на юг. Кроме того, предполагалось, что канал будет способствовать оживлению торговли на этом участке Шелкового пути, использованию возможностей османского флота во время войн с Ираном, а также содействовать укреплению связей со Средней Азией. Однако работы, начатые правителем Кафы Касым Пашой в августе 1569 году, были остановлены по разным причинам, среди них приводятся как нападения русских солдат, так и плохие климатические условия. Справедливости ради стоит отметить, что после турок к строительству Волго-донского канала возвращались несколько раз во время правления Петра I и в период после революции 1917 года, однако окончательно канал был достроен лишь в конце мая 1952 года.

Среди других общественно полезных дел Селима II необходимо отметить ремонт Айа-Софии, ремонт дорог, ведущих в Мекку, отделку мрамором купола мечети Аль-Харам и строительство мечети Селимийе (на фото). Фото wikipedia.org



Индонезийский ограниченный воинский контингент

Еще во времена Сулеймана I, признавая над собой власть османского халифа, правитель султаната Ачех Алауддин Шах попросил помощи Великой Порты в борьбе с вездесущими португальцами. Ко времени, когда посольство добралось до Стамбула, Сулейман I уже отошел в мир иной. Вняв просьбам индонезийских братьев по вере, Селим II выделяет 22 корабля и снаряжает целую экспедицию в Ачех. Кроме солдат, оружия и боеприпасов османский император отправляет в Ачех инженеров и мастеров оружейников, впоследствии научивших индонезийцев отливать пушки, которые затем распространились по Малайскому архипелагу. Культурные и торговые связи между Османской империей и султанатом Ачех укреплялись. Памятуя о помощи Селима II трехсотлетней давности, уже во второй половине XlX века султан Ачеха снова просит помощи у османов в борьбе с португальцами, однако в этот раз османский флот был блокирован европейскими державами и оказать помощь индонезийским братьям не удалось.

Примечательно, что во время правления Селима II была введена новая традиция — выплачивать премиальные ученым во время церемонии коронации. Известно, что раньше будущий правитель выплачивал премиальные только янычарскому корпусу. С тех пор все султаны стали придерживаться этой традиции. Среди других общественно полезных дел Селима II необходимо отметить ремонт Айа-Софии, ремонт дорог, ведущих в Мекку, отделку мрамором купола мечети Аль-Харам и строительство мечети Селимийе в кипрской Левкоше. Согласно преданиям и путевым заметкам Эвлия Челеби, Селиму приснился Пророк Мухаммад (с.г.в.) и, предсказав завоевание Кипра, приказал ему построить там мечеть.

Злые языки

Возвращаясь к теме алкогольных возлияний и смерти 11-го султана Османской империи, весьма любопытны недавние исследования турецких историков, которые нашли записи личного врача Селима II. Из этих записей следует, что Селим действительно в молодости употреблял очень много вина, однако после восхождения на престол зарекся больше не общаться с зеленым змием. Так как у него была зависимость, врачи советовали отказываться от алкоголя постепенно, однако Селим пренебрег их советами и резко отказался от алкоголя, что привело к ужасным головокружениям и головным болям. Согласно тем же врачебным записям, перед смертью Селим действительно был в хамаме, но ходил туда не мыться и тем более не гоняться за наложницами, а посещал строящийся хамам, возведением которого по его просьбе занимался Мимар Синан. Во время осмотра строительной площадки у него закружилась голова, он споткнулся и ударился о мраморную ступеньку. В результате получил сотрясение мозга и умер через несколько дней.

Подобно отцу он обогатил османскую дворцовую литературу и оставил множество стихотворений, посвященных своей любимой жене.

Булат Ногманов