«По имени Хюррем»: как революционерка из гарема разделила власть с турецким султаном

«Их нравы»: рассказ о супруге султана Сулеймана I Великолепного — знаменитой Роксолане

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен супруге султана Сулеймана I Великолепного — знаменитой Хюррем или Роксолане.

Дорогому читателю я предлагаю немного отвлечься от хронологии османских султанов и обратить свой взор на прекрасную половину человечества. Тем более, что приближающаяся весна, легкие нотки которой уже чувствуются на улице, неумолимо заставляет нас искать и находить прекрасное. В сегодняшней заметке мы расскажем о полулегендарной личности Хюррем султан, которая, до определенного времени, была известна российскому читателю под именем Роксолана.



Несмотря на то, что во дворце Топкапы и в других нынешних турецких музеях сохранилось множество портретов Хюррем султан, эти портреты заметно отличаются друг друга. Турецкие исследователи склонны полагать, что ни один из этих портретов не соответствует действительности, и все они являются плодом воображения тогдашних художников. Однако из многочисленных газелей, которые Сулейман посвящал своей жене, мы можем узнать, что она была рыжеволосой и белокожей женщиной с зелеными глазами.

Подобно своему законному мужу султану Сулейману I, Хюррем султан была первой во многих отношениях и в связи с этим ее даже можно назвать своего рода революционеркой, которая стояла у истока «женского века» в истории Османской империи.

Роксолана и Сулейман Великолепный кисти немецкого художника Антона Хикеля, 1780. Фото wikipedia.org



Ее красочная и во многом загадочная жизнь принесла ей известность не только на второй родине, которой стала Османская империя, но и далеко за ее пределами. Сведений относительно происхождения Хюррем султан и ее жизни до того, как она попала в султанский гарем, очень мало. Историки сходятся во мнении, что она попала в рабство во время набегов крымских татар на территории Украины, Польши и Литвы и далее была подарена крымским ханом султану Сулейману I, когда ей было примерно 15 лет или чуть больше. Попав в дворцовый гарем и став наложницей султана, пленница получает новое имя Хюррем, что означает «веселая». Существует мнение, что ее настоящее имя было Анастасия.

Расстановка сил

Необходимо отметить, что в османском гареме была определенная иерархия. Главной женщиной гарема считалась мать действующего султана. В данном случае это была Айше Хафса султан. Второй по значимости и по влиянию была та наложница султана, которая родит будущего наследника, и на тот момент это была Махидевран султан, у которой от Сулеймана родился сын Мустафа, считавшийся будущим наследником и следующим императором Великой Порты. По всем законам детективно-исторического жанра прекрасную картину будущего портила неожиданно появившаяся на османском небосклоне юная Хюррем. После того, как у нее родился сын Мехмед, она стала третьей женщиной в гареме по значимости. Соперничество между двумя наложницами разрасталось и перешло в конфликт, из которого, благодаря множествам интриг, победительницей вышла Хюррем, а Махидевран была отправлена в Манису, где ее сын Мустафа занял пост управляющего одноименной провинцией.

Хюррем не ограничилась лишь отдалением конкурентки, а продолжила укреплять свои позиции во дворце. Так, вопреки всем устоявшимся многовековым османским традициям, она стала первой официальной женой султана. Напомним, что османские султаны обычно не женились официально, а обзаводились наложницами. Женитьба Сулеймана на Хюррем, автоматически поднимала ее статус не только над остальными женщинами дворца, но и над многими государственными мужами. Теперь она стала не только «хасеки» (титул, который присваивался наложницам султана), а «хасеки султан». По европейским меркам, если Сулейман был королем, то она считалась королевой. Датой их женитьбы принято считать 1534 год. Примечательно, что именно в этом же году умерла мать Сулеймана Айше Хафса султан, и, следовательно, Хюррем стала самой влиятельной женщиной не только гарема, но и дворца. Принято считать, что после укрепления своих позиций, Хюррем начинает принимать активное участие и в государственных делах. Турецкие историки, хотя и с большой осторожностью, говорят о том, что в низвержении и последующей казни влиятельного визиря и друга детства Сулеймана Ибрагим паши, была замешана Хюррем султан. У нее на это были свои причины, так как известно, что Ибрагим паша поддерживал притязания на османский престол сына Махидевран Мустафы. Возвышение нового великого визиря Рустем паши происходило также при участии Хюррем султан, так как он был женат на единственной дочери Сулеймана и Хюррем Михримах и в народе был прозван «дамат Рустем паша», то есть зять.

Приветственное письмо Хюрем Султан Сигизмунду II Августу от 1549 года по случаю вступления его на польский престол. Фото wikipedia.org



Кроме того, османские историки сообщают о том, что Хюррем имела влияние на падишаха при назначении сыновей султана управляющими различных провинций империи. Естественно, лучшие провинции доставались сыновьям самой Хюррем.

Чтобы быть ближе к султану и активнее участвовать в политической жизни столицы, Хюррем предпринимает успешную попытку по переносу султанского гарема из старого дворца во дворец Топкапы. Османские хронисты сообщают нам, что старый дворец сгорел во время пожара 1541 года. Приложила ли руку к пожару Хюррем султан, остается загадкой.

Как видно из истории Хюррем султан занималась не только вопросами внутренней политики, но и предпринимала определенные шаги на внешнеполитической арене. Сохранилось ее письмо правителю Речи Посполитой Сигизмунду II Августу, в котором она выражала соболезнования в связи со смертью его отца Сигизмунда I и поздравляла с вступлением на престол. Письмо было запечатано личной печатью Хюррем султан. Вообще, это первый случай в истории Османской империи, когда жена султана вела личную переписку с правителем иностранного государства, тем более что наложницы османских правителей не имели личной печати. Сам факт уже свидетельствует об огромном значении Хюррем султан как политической фигуры и ее невероятном влиянии на внешние и внутренние дела империи. Доверие к ней султана было безграничным. Во время длительного отсутствия падишаха в столице в период долгих и изнурительных военных походов Хюррем султан была глазами и ушами императора в столице и в подробных письмах докладывала мужу о положении дел в Стамбуле. Кроме того, что она была первой официальной женой османского султана, она была и настоящей королевой и свои письменные распоряжения подписывала как Хюррем Шах.

По османской традиции матери наследников престола после назначения их сыновей правителями различных провинций, обычно отправлялись вслед за своими сыновьями, но и здесь Хюррем султан умудрилась нарушить традицию. После назначения сыновей правителями определенных провинций она осталась в Стамбуле и продолжала влиять как на внутреннюю, так и на внешнюю политику империи.

Мавзолей в ее честь в комплексе Сулейманийа в Стамбуле. Фото Bernard Gagnon / wikipedia.org



Как полагается королеве, или же по-современному первой леди, Хюррем султан активно занималась благотворительностью и строительством социально значимых объектов. Пожалуй, одной из самых значительных благотворительных ее работ является комплекс Хасеки, построенный в 1538—1551 годах по проекту знаменитого архитектора Мимара Синана, включающий в себя медресе, хамам и больницу. Примечательно, что по утверждению министерства здравоохранения Турции, эта больница является единственным медицинским учреждением Турции, которая непрерывно принимает больных на протяжении вот уже почти 500 лет. Кроме того, известно, что Хюррем султан построила столовую для бедняков близ мечети Айа-София, а также множество социально значимых сооружений в Каабе, Дамаске, Багдаде, Иерусалиме, Эдирне, Конье.

Смерть настигла великую женщину в 1558 году. Существует мнение, что она была отравлена. Сулейман I очень сильно горевал по умершей супруге. Как и полагается он построил мавзолей в ее честь в комплексе Сулейманийа в Стамбуле, а также переименовал город на западе завоеванного Ирана, расположенный в провинции Луристан, в Хюрремабад.

Булат Ногманов