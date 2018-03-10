«Их нравы»: как Сулейман I навел порядок в Османской империи жесткой рукой — и всем понравилось

Рекордсмен по султанскому «сроку» и стихам

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен султану Сулейману I Великолепному — султану-долгожителю, почти четверть своего султанского «срока» проведшему в военных походах и познакомившему европейцев с кофе.

Явление турок народам



Десятый правитель Османской империи и восемьдесят девятый халиф исламского мира Сулейман I был султаном-рекордсменом и превзошел всех своих предшественников, да и потомков тоже, практически во всех мыслимых и немыслимых отношениях. Его правление продлилось 46 лет, из которых 10 лет и один месяц он провел в военных походах, поэтому его еще можно назвать и самым воинственным правителем Османской империи. Кроме того, Сулеймана I благодаря популярному турецкому сериалу «Великолепный век» наверняка можно назвать самым известным в России турецким султаном.

Так как все братья Сулеймана умерли еще в юном возрасте, его восхождение на Османский престол после смерти Селима I было довольно легким, чего не скажешь о первых годах его правления. С перерывом в несколько лет в разных частях империи от Египта и до Анатолии бейлербеи, янычары, религиозные лидеры и наместники султана начинают поднимать восстания и объявлять о своей независимости от метрополии. Все эти восстания были успешно подавлены и в стране был наведен порядок, благо для этого у Сулеймана было много времени.

Себастьян Вранкс. Осада Эстергома. 1543 г. Фото wikipedia.org

Мы знаем, что от отца Селима I в наследство ему достались обширные территории — 6 557 000 кв. км. За время долгого правления Сулейману удалось расширить границы империи практически во всех направлениях, поэтому своему сыну Селиму II он оставляет территорию в два с лишним раза большую — 14 893 000 кв. км. Свою победную поступь по приграничным землям, которая состояла из 13 великих походов, Сулейман I начинает примерно через год после восхождения на престол с завоевания Белграда, который тогда принадлежал Венгрии. На следующий год он уже нацеливается на остров Родос, и после 6-месячной осады орден госпитальеров был вынужден признать османское господство над островом. Памятуя о междоусобных войнах за престол, которые вели его дед Баязид II и Джем Султан, Сулейман I после завоевания Родоса первым делом ликвидирует сына Джем Султана Мурата и его сыновей, которые все это время скрывались на острове, а его жену с дочерьми отправляет в Стамбул. Далее в 1526 году был поход в Венгрию, который завершился завоеванием Буды — одного из составных городов будущего Будапешта.

Примечательно, что Сулейман I несколько раз осаждал и завоевывал Буду, и во время последнего завоевания, которое произошло в 1541 году и на следующие 150 лет определило судьбу Венгрии в составе Османской империи, умер его духовный наставник — бекташийский дервиш Гюль Баба. По разным данным, на заупокойной молитве (джаназа-намаз) собрались от 100 до 200 тысяч мусульман, среди которых был и сам султан, несший в сопровождении других видных участников этого похода тело легендарного суфия, который был захоронен на венгерской земле, а его мавзолей до сих пор стоит в Будапеште на Холме Роз.

После первого завоевания Буды Сулейман I назначает правителем Венгрии воеводу Трансильвании Яноша Запольяи, присягнувшего ему на верность. Такое положение дел не устраивает тогдашнего короля Австрии Фердинанда I, и он объявляет себя монархом Венгрии. Реакция Сулеймана на это была по тем временам незамедлительной, и уже через два года османские войска снова осадили Буду, захватили Эстергон и в порыве военного пыла дошли до Вены и осадили ее. Так начался длительный период австро-турецких войн, театром военных действий которых преимущественно выступала Венгрия. Говорят, что именно в период этих войн австрийцы познакомились с кофе и с удовольствием пьют этот напиток до сих пор.

Сулейман принимает Барбароссу. Фото wikipedia.org

Далее последовали завоевания Сефевидского Ирана, Ирака, Йемена, Катара, Бахрейна и других территорий. На верность Сулейману присягает гроза семи морей Капитан Барбаросса Рыжая Борода, впоследствии получивший титул «каптан-ы дейрья» и новое имя Хайретдин. Благодаря Рыжей Бороде начинается эра доминирования османского флота в Средиземноморье, а империя османов обрастает новыми территориями в Северной Африке, в частности, к империи были присоединены Алжир и Тунис. Конечно же, здесь необходимо отметить знаменитое морское сражение при Превезе, состоявшееся в 1538 году, когда османский флот во главе с Капитаном Хайретдином Барбароссой наголову разбил флотилию Священного Союза, состоявшую из объединенных сил Испании, Ватикана, Генуи и Рыцарей Мальтийского Креста, во главе со знаменитым адмиралом Андреа Дориа.

В памятном для татарской истории 1552 году Османская империя вела сразу несколько войн в разных концах империи. На северо-западе с Австрией, на юге с Португалией, на востоке с Ираном, а на западе велась борьба за Ливию и Марокко…

Султан с человеческим лицом

Будучи не только правителем Османской империи, но и халифом исламского мира и истинным мусульманином, Сулейман I занимался активным строительством мечетей, медресе, больниц, хамамов, библиотек и других «социально значимых объектов». Период его правления ознаменован расцветом османской архитектурной школы, большую роль в становлении которой сыграл небезызвестный Мимар Синан. Шедевры мастера сохранились и используются и сегодня, их можно увидеть практически в любом крупном городе современной Турции. Жемчужиной творений великого Синана, конечно же, является стамбульская мечеть Сулейманийе.

Подобно своим предкам, Сулейман I покровительствовал ученым, поэтам, художникам и представителям других видов искусств. Пользуясь псевдонимами «Мухибби», «Мефтуни» и «Аджизи», Сулейман писал стихи. Среди свитков, хранящих шедевры дворцовых поэтов, сохранилось 2779 газелей, принадлежащих перу Сулеймана Великолепного. В сочинении газелей он превзошел не только своих предков, но и довольно часто упоминаемого дворцового поэта Зати, у которого было всего 1825 газелей.

Сулейман I проводит своеобразную реформу образования и делает ее двухступенчатой. Первую ступень представляют так называемые медресе Шах-ы Семан, в которых обучают исламскому праву, литературе и теологии. Вторую ступень представляют медресе Сулейманийе, в которых обучают медицине, математике и точным наукам.

Портрет Роксоланы кисти неизвестного художника, XVI в. Фото wikipedia.org

Умер в походе

Конечно же, нельзя обойти стороной и личную жизнь султана. Как пел когда-то герой Юрия Никулина в знаменитой комедии Гайдая, «если б я был султан, я б имел бы трех жен». Данные строки прямо относятся к Сулейману I — у него действительно было три жены, от которых у него было 8 сыновей и 2 дочери. Самой известной в России его женой, опять же благодаря сериалу «Великолепный век», была Хюррем султан, или же Роксолана, которая сыграла не последнюю роль в судьбе Османской империи. Однако о ней более мы подробно расскажем в одной из следующих публикаций.

Как и полагается настоящему воину, Сулейман I, он же Великолепный, встретил свою смерть в возрасте 72 лет во время военного похода в Венгрию близ Сигетвара. За верность слову и за справедливость великого султана на Востоке называли «Кануни», данная приставка к имени фигурирует и в турецкой историографии. Во избежание междоусобиц и для осуществления плавной передачи власти его сыну Селиму II, смерть Сулеймана I на протяжении 48 дней держалась в тайне. Из предыдущих публикаций мы помним, что подобное в истории Османской империи было после смерти Мехмеда I, смерть которого не афишировалась на протяжении 42 дней. Как мы видим, Сулейман I был абсолютным рекордсменом среди османских султанов и превзошел своих предков не только при жизни, но и по смерти.