Сборная Бразилии
Участие на чемпионатах мира
Бразилия чуть ли не единственная страна-участник чемпионатов мира, которая выходила в финальную часть турнира во всех из них. Начиная с 1950-го года, когда мировое первенство возобновилось после окончания военных действий, бразильцы не пропустили ни один мундиаль. За все время существования сборной представители этой южноамериканской страны выиграли 5 мировых первенств. Особо успешным выдался отрезок между 1958-м и 1970-и годами, когда Бразилия стала обладателем титула трижды за 4 проведенных турнира. В последние годы, лучшим достижением бразильцев стало четвертое место на домашнем мундиале, когда хозяева в полуфинале с позорным счетом уступили немцам 1:7.
В Россию подопечные Тите едут безоговорочными фаворитами от Южной Америки. В своей квалификации к чемпионату мира бразильцы не оставили никаких шансов своим соперникам, набрав по ходу 41 очко и забив в них столько же мячей за 18 проведенных матчей. Бразилия стала первой страной после России, которая обеспечила себе попадание на мундиаль, но даже после завоевания путевки не бросила играть в полную силу. Во многом из-за упертости бразильцев на чемпионат мира не попали чилийцы, которые проиграли в последнем туре, казалось бы немотивированным, подопечным Тите.
|
ГОД
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
ИТОГ
|1930
|2
|1
|0
|1
|5-2
|2-е место в группе
|1934
|1
|0
|0
|1
|1-3
|1/8
|1938
|5
|3
|1
|1
|14-11
|3
|1950
|6
|4
|1
|1
|22-6
|2
|1954
|3
|1
|1
|1
|8-5
|1/4
|1958
|6
|5
|1
|0
|16-4
|1
|1962
|6
|5
|1
|0
|14-5
|1
|1966
|3
|1
|0
|2
|4-6
|3-е место в группе
|1970
|6
|6
|0
|0
|19-7
|1
|1974
|7
|3
|2
|2
|6-4
|4
|1978
|7
|4
|3
|0
|10-3
|3
|1982
|5
|4
|0
|1
|15-6
|2 раунд, 2-е место в группе
|1986
|5
|4
|1
|0
|10-1
|1/4
|1990
|4
|3
|0
|1
|4-2
|1/8
|1994
|7
|5
|2
|0
|11-3
|1
|1998
|7
|4
|1
|2
|14-10
|2
|2002
|7
|7
|0
|0
|18-4
|1
|2006
|5
|4
|0
|1
|10-2
|1/4
|2010
|5
|3
|1
|1
|9-4
|1/4
|2014
|7
|3
|2
|2
|11-14
|4
|
Итого
|
61
|
41
|
9
|
11
|
221-102
-
Главный тренер и лучший игрок
Главным тренером Бразилии является не слишком известный в широких тренерских кругах специалист. Тите всю карьеру проработал в южноамериканских клубах и поэтому в европейской прессе его имя звучало не так часто. Однако, это не говорит о том, что он не заслужил принять сборную своей страны. До работы с национальной командой он несколько раз приводил свои клубы к чемпионству, а однажды даже выиграл с «Кориантиансом» клубный чемпионат мира, где в финале был обыгран именитый английский «Челси». Главной заслугой Тите является его гибкость, а его методам работы со звездами могли бы позавидовать многие знаменитые тренеры. Например, за весь отборочный цикл на пути в Россию капитаном сборной Бразилии побывало целых 13 человек и все ради того, чтобы никто из звезд не считал себя обделенным со стороны наставника.
Главной звездой сборной Бразилии и одной из главных во всем мундиале является Неймар. Нападающий французского ПСЖ в начале марта получил травму и не часто появляется на поле в футболке своего клуба. Однако, сомнений в том, что Неймар успеет восстановиться к мундиалю нет. Так что на полях России скоро можно будет увидеть как 10-ка Бразилии потащит свою команду к долгожданному золоту чемпионатов мира. Помогать Неймару смогут Габриэль Жезус, Коутиньо, Виллиан и еще несколько именитых звездных игроков «пентакампеонов».
- Ориентировочные составы: Алиссон – Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Марсело – Каземиро, Паулиньо, Коутиньо – Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.
Где будет базироваться и в каких городах выступать
Бразилия попала в такую группу, не выйти из которой она сможет только при фантастических условиях. Помешать подготовке могут перелеты из Сочи в Москву и Санкт-Петербург, куда со своей тренировочной базы предстоит вылетать бразильцам для игр второго и третьего туров. Открывать же турнир подопечные Тите будут матчем со Швейцарией, который пройдет в Ростове-на-Дону. Игры с Коста-Рикой и Сербией должны же показать насколько Бразилия готова к возвращению заветного кубка на свою родину.
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