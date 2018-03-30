Сборная Бразилии

Участие на чемпионатах мира

Бразилия чуть ли не единственная страна-участник чемпионатов мира, которая выходила в финальную часть турнира во всех из них. Начиная с 1950-го года, когда мировое первенство возобновилось после окончания военных действий, бразильцы не пропустили ни один мундиаль. За все время существования сборной представители этой южноамериканской страны выиграли 5 мировых первенств. Особо успешным выдался отрезок между 1958-м и 1970-и годами, когда Бразилия стала обладателем титула трижды за 4 проведенных турнира. В последние годы, лучшим достижением бразильцев стало четвертое место на домашнем мундиале, когда хозяева в полуфинале с позорным счетом уступили немцам 1:7.

В Россию подопечные Тите едут безоговорочными фаворитами от Южной Америки. В своей квалификации к чемпионату мира бразильцы не оставили никаких шансов своим соперникам, набрав по ходу 41 очко и забив в них столько же мячей за 18 проведенных матчей. Бразилия стала первой страной после России, которая обеспечила себе попадание на мундиаль, но даже после завоевания путевки не бросила играть в полную силу. Во многом из-за упертости бразильцев на чемпионат мира не попали чилийцы, которые проиграли в последнем туре, казалось бы немотивированным, подопечным Тите.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1930 2 1 0 1 5-2 2-е место в группе 1934 1 0 0 1 1-3 1/8 1938 5 3 1 1 14-11 3 1950 6 4 1 1 22-6 2 1954 3 1 1 1 8-5 1/4 1958 6 5 1 0 16-4 1 1962 6 5 1 0 14-5 1 1966 3 1 0 2 4-6 3-е место в группе

1970 6 6 0 0 19-7 1 1974 7 3 2 2 6-4 4 1978 7 4 3 0 10-3 3 1982 5 4 0 1 15-6 2 раунд, 2-е место в группе 1986 5 4 1 0 10-1 1/4

1990 4 3 0 1 4-2 1/8 1994 7 5 2 0 11-3 1 1998 7 4 1 2 14-10 2 2002 7 7 0 0 18-4 1

2006 5 4 0 1 10-2 1/4 2010 5 3 1 1 9-4 1/4 2014 7 3 2 2 11-14 4 Итого 61 41 9 11 221-102 -

Главный тренер и лучший игрок

Главным тренером Бразилии является не слишком известный в широких тренерских кругах специалист. Тите всю карьеру проработал в южноамериканских клубах и поэтому в европейской прессе его имя звучало не так часто. Однако, это не говорит о том, что он не заслужил принять сборную своей страны. До работы с национальной командой он несколько раз приводил свои клубы к чемпионству, а однажды даже выиграл с «Кориантиансом» клубный чемпионат мира, где в финале был обыгран именитый английский «Челси». Главной заслугой Тите является его гибкость, а его методам работы со звездами могли бы позавидовать многие знаменитые тренеры. Например, за весь отборочный цикл на пути в Россию капитаном сборной Бразилии побывало целых 13 человек и все ради того, чтобы никто из звезд не считал себя обделенным со стороны наставника.

Главной звездой сборной Бразилии и одной из главных во всем мундиале является Неймар. Нападающий французского ПСЖ в начале марта получил травму и не часто появляется на поле в футболке своего клуба. Однако, сомнений в том, что Неймар успеет восстановиться к мундиалю нет. Так что на полях России скоро можно будет увидеть как 10-ка Бразилии потащит свою команду к долгожданному золоту чемпионатов мира. Помогать Неймару смогут Габриэль Жезус, Коутиньо, Виллиан и еще несколько именитых звездных игроков «пентакампеонов».

Ориентировочные составы: Алиссон – Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Марсело – Каземиро, Паулиньо, Коутиньо – Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Бразилия попала в такую группу, не выйти из которой она сможет только при фантастических условиях. Помешать подготовке могут перелеты из Сочи в Москву и Санкт-Петербург, куда со своей тренировочной базы предстоит вылетать бразильцам для игр второго и третьего туров. Открывать же турнир подопечные Тите будут матчем со Швейцарией, который пройдет в Ростове-на-Дону. Игры с Коста-Рикой и Сербией должны же показать насколько Бразилия готова к возвращению заветного кубка на свою родину.