Сборная Уругвая

Участие на чемпионатах мира

Говоря об Уругвае, в первую очередь вспоминается, что дебютный чемпионат мира прошел в этой южноамериканской стране. В те годы уругвайская сборная считалась одной из самых сильнейших команд в мире и звание чемпионов на домашнем мундиале вряд ли кого-то тогда удивил. Последующие два чемпионата Уругвай пропустил из-за бойкота европейских страх Франции и Италии, а вот в Бразилии в 1950-м году они вновь вернули себе титул чемпионов мира. После этого сколько бы уругвайцы не старались, а повторить достижение своих дедов больше не смогли. Лучшим достижением последних лет является выход в полуфинал на мундиале в ЮАР в 2010-м году.

В Россию южноамериканцы попали со второго места квалификации. Уругвайцы отстали от лидера группы Бразилии на целых 10 очков, но это не помешало им без особых проблем зарезервировать себе места на чемпионате мира. Особо старалась линия нападения, Уругвай в 18 встречах забил 32 гола, а Эдинсон Кавани с 10 мячами стал лучшим бомбардиром, лишь один гол проведя с пенальти. В России от подопечных Оскара Табареса будут ждать если не чемпионства, то как минимум повторения африканского результата. Тем более этот мундиаль чуть ли не последняя возможность нынешнего яркого поколения достичь чего-либо со сборной.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1930 4 4 0 0 15-4 1 1950 4 3 1 0 15-5 1 1954 5 3 0 2 16-9 4 1962 3 1 0 2 4-6 3-е место в группе 1966 4 1 2 1 2-5 1/4 1970 6 2 1 3 4-5 4 1974 3 0 1 2 1-6 4-е место в группе 1986 4 0 2 2 2-8 1/8

1990 4 1 1 2 2-5 1/8 2002 3 0 2 1 4-5 3-е место в группе

2010 7 3 2 2 11-8 4 2014 4 2 0 2 4-6 1/8 Итого 51 20 12 19 80-72 -

Главный тренер и лучший игрок

71-летний Оскар Табарес возглавляет сборную Уругвая уже более 10 лет, приняв национальную команду страны в далеком 2006-м году. С тех пор специалист дважды удостоился звания лучшего тренера Южной Америки, а в 2011-м был признан лучшим тренером года во всем мире. Именно под руководством Табареса уругвайцы вернули себе славу крепких бойцов и однажды выиграли Кубок Америки. Чемпионат мира в России наверняка станет последним крупным соревнованием, куда специалист поедет в ранге наставника команд, здоровье у Оскара сейчас не ахти.

А вот лидеры сборной в самом расцвете сил и жаждут доказать всему миру, что линия нападения Уругвая способна тащить команду до небывалых высот. Нападающие ПСЖ и «Барселоны» Эдинсон Кавани и Луис Суарес непонаслышке знают как забивать голы и за отчетный клубный сезон на двоих наколотили уже более 60 мячей. Именно от здоровья этих форвардов и будет зависеть ход уругвайцев по турниру. Если оба игрока приедут в Россию в оптимальных кондициях, то остановить будет сложно.

Ориентировочные составы: Муслера – Перейра, Годин, Коатес, Сильва – Аревало, Весино, Санчес – Суарес, Кавани, Стуани.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Тренировочной базой сборной на период чемпионата мира станет спортивный центр «Борский», который находится в Нижегородской области. С соперниками по групповому этапу уругвайцам предстоит сразиться в трех городах. Стартовый матч подопечные Табареса проведут с египтянами в Екатеринбурге. Далее в Ростове-на-Дону уругвайцев будет ожидать Саудовская Аравия, а заключительный матч с Россией пройдет в Самаре.