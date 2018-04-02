Потехе час: сколько российские банки потратили на досуг

Госбанки оказались скромными в плане среднедушевых расходов на отдых, спорт и другие мероприятия

Фото: Максим Платонов («Сбербанкиада-2017»)

«Реальное время» сравнило расходы российских банков на спорт, отдых, культурные мероприятия и социальные проекты в 2017 году. Деньги на это выделяли не все, зато пять крупнейших банков потратили свыше 2 млрд рублей. Впрочем, в пересчете на одного работника самыми щедрыми в этой категории расходов оказались отнюдь не госбанки.

Пять любителей спорта и культуры

В прошлом году российский банки, в зависимости от своих размеров и возможностей, тратили на отдых и культурно-досуговые мероприятия от нескольких тысяч до сотен миллионов рублей. А пять крупнейших кредитных учреждений в совокупности израсходовали на эти цели свыше 2 млрд рублей.

Речь идет о тратах, которые отражаются в отдельной графе бухгалтерской ведомости, куда должны включаться расходы на отдых, спортивные, культурно-просветительские и подобные им мероприятия, — оказалось, что на практике под этим подразумеваются не только праздничные корпоративы, но порой и различные социальные проекты.

Как выяснило «Реальное время», сумма расходов на досуг обычно увеличивается по мере продвижения по списку от мелких к более крупным банкам. Но есть много исключений.

Самые большие траты на такие мероприятия в 2017 году были у Сбербанка — 1,7 млрд рублей, это на порядок больше, чем у ближайших конкурентов. Если учесть, что в прошлом году в Сбербанке работало около 249,6 тыс. человек, расходы на каждого из них составили 6,8 тыс. рублей.

«Райффайзенбанк» потратил на развлечения 124,6 млн рублей. Фото medvedband.com

На втором месте по расходам оказался не один из конкурирующих госбанков, а игрок из второй десятки — «Райффайзенбанк», который потратил на развлечения 124,6 млн рублей. Однако в пересчете на одного сотрудника (всего на начало 2018 года в банке работали 9,3 тыс. человек) затраты получаются больше, чем в Сбербанке, — 13,4 тыс. рублей.

Третьим по сумме расходов стал «Газпромбанк», который потратил немногим меньше — 123,4 млн рублей. Расходы на каждого из более чем 12 тыс. сотрудников банка, таким образом, могли составить 10,2 тыс. рублей.

Четвертое место по расходам в номинальном выражении занял «Альфа-Банк», потративший на спортивные и досуговые мероприятия 104,3 млн рублей. Если поделить эту сумму между всем штатом (25,4 тыс. работников), получатся сравнительно скромные 4,1 тыс. рублей на каждого.

Наконец, пятый по номинальным развлекательным расходам (не считая небанковской организации «Платежный центр») — банк ФК «Открытие», который с августа 2017 года находится на санации. Он потратил на мероприятия для сотрудников 91,3 млн рублей, или чуть менее 6 тыс. рублей на человека. Отметим, что в других категориях расходов, таких как затраты на рекламу или зарплаты, банк ФК «Открытие» проявлял куда большую расточительность.

«До начала процедуры финансового оздоровления банк «Открытие» поддерживал значительное количество культурных, спортивных и просветительских мероприятий, имеющих социальную направленность», — сообщили в пресс-службе банка.

До начала процедуры финансового оздоровления банк «Открытие» поддерживал значительное количество культурных, спортивных и просветительских мероприятий. Фото buro247.ru

В числе таких мероприятий: поддержка проектов Политехнического музея на время реконструкции исторического здания на Новой площади; кинофестиваль Otkritite Х Strelka Film Festival, прошедший в июле 2017 года в институте «Стрелка»; спонсорство концертов Depeche Mode и группы «Ленинград» на стадионе «Открытие Арена».

«В банке активно проводились мероприятия различного формата — от командообразования до стратегических сессий, — которые позволяли определить единые цели и сформировать единые ценности команды. Кроме того, банк поощрял спортивные инициативы своих сотрудников, которые за счет средств, выделяемых банком, могли тренироваться в командах по футболу, баскетболу и волейболу, а также участвовать в соревнованиях», — рассказали в банке.

Не только развлечения



Государственный ВТБ, второй по величине банк страны, не вошел в первую пятерку ни по абсолютным затратам, ни по затратам на одного работника. Всего он потратил на отдых, спорт и другие мероприятия 77,9 млн рублей — по 4,2 тыс. на человека. При этом у ВТБ, помимо спорта и досуга, в указанную графу отчетности включаются расходы на благотворительность и социальные проекты.

«В этой сумме учитываются разнообразные расходы банка. В 2017 году они были направлены на поддержку пенсионеров банка, программы развития финансовой грамотности детей, в том числе из подшефных детских домов. Кроме того, данные расходы включают в себя проведение спортивных мероприятий для сотрудников и членов их семей, благотворительных мероприятий для детей, включая программу «Мир без слез», в рамках которой банк закупает дорогостоящее медицинское оборудование для детских больниц в различных регионах России», — говорят в ВТБ.

Расходы ВТБ включают в себя в том числе финансирование программы «Мир без слез». Фото vtbrussia.ru

Гораздо больше в пересчете на каждого сотрудника израсходовал «Абсолют Банк» — 25,3 тыс. рублей на человека (всего 52,3 млн рублей).

Татарстанский «Ак Барс» Банк, который занял 10-е место по абсолютным расходам, всего потратил 42,3 млн рублей; на каждого из 5,3 тыс. его работников пришлось по 8 тыс. рублей. «В указанную сумму входят выплаты социального характера, такие как материальная помощь, детские новогодние подарки, компенсационные выплаты (59%) и расходы, связанные с организацией корпоративного управления (41%)», — ответили в пресс-службе банка.

«Росбанк» ограничил досугово-спортивные расходы на отдельного работника 4,1 тыс. рублей. А одни из самых низких затрат в пересчете на человека были у «Почта Банка», которым на паритетных началах владеют ВТБ и «Почта России», — они составили 1,3 тыс. рублей. Общие затраты равнялись 17,6 млн.

«Сумма, о которой идет речь, включает в себя расходы банка на межрегиональные совещания и слеты, спортивные и командообразующие мероприятия, в том числе проведение новогодних праздников для сотрудников во всех 82 регионах присутствия», — пояснили в пресс-службе «Почта Банка».

Около половины участников рынка, судя по отчетам, не тратили деньги на культурно-досуговые цели и спорт.

Татарстан: многие по нулям, но не «Тимер»

Среди татарстанских банков деньги на мероприятия для сотрудников в прошлом году тоже выделяли не все: к примеру, таких расходов вовсе не было у «Аверса», «Энергобанка», «Алтынбанка» и «Автокредитбанка».

Помимо «Ак Барса», расходы на отдых, досуг и прочие мероприятия в отчетности отразили семь кредитных организаций. Одни из самых больших расходов по этой статье были у «Банка Казани» — 10,3 млн рублей. Сумму в 7,3 млн рублей потратил подконтрольный «Татнефти» банк «Девон-Кредит».

«Автоградбанк» Павла Сигала не пожалел 1,4 млн рублей, а «Акибанк» потратил чуть более 1 млн. На порядок меньше потратили «Татсоцбанк» семьи Колесовых и банк «Заречье» — 360 тыс. и 60 тыс. рублей соответственно.

Расходы на отдых и спортивные мероприятия в 2017 году были и у «Тимер Банка», который лишь недавно покинули представители АСВ, ранее выполнявшие функции временной администрации (в этом году у банка появился новый собственник — «РФК-Банк», подконтрольный «Ростеху»). «Тимер Банк» потратил на эти мероприятия 121 тыс. рублей.

Расходы банков на спортивные, культурно-просветительские и иные подобные мероприятия

Наименование банка за 2017 год, тыс.руб. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1.706.751 Акционерное общество «Райффайзенбанк» 124.583 «Газпромбанк» (Акционерное общество) 123.440 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 104.268 Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью) 91.719 Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 91.300 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 77.959 Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 73.423 Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) 52.270