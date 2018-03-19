У Костина лучше, чем у Грефа: как банки платят своим работникам

Средняя зарплата в крупнейших госбанках тянется к 200 тысячам рублей

Фото: Олег Тихонов

«Реальное время» разобралось в том, как изменились расходы банков на зарплаты за 2017 год. Ситуация на рынке была неоднородной, но детали оказались интересными. В частности, выяснилось, что в крупнейших госбанках довольствие в пересчете на одного работника может достигать почти 200 тыс. рублей. Средние зарплаты в татарстанских банках скромнее — от 27 до 60 тыс. рублей. Кто из банкиров предпочитает не скупиться — читайте в нашем материале.

Госбанки не экономят

Как показывают наблюдения, лидеры рынка обычно демонстрируют ровную, не выделяющуюся на общем фоне динамику во всем — будь то прирост кредитного портфеля, вкладов или же объем расходов на рекламу. Это относится и к зарплатам. Например, в Сбербанке общий фонд оплаты труда в 2017 году вырос на 7% — с 246,4 до 264,6 млрд рублей. Чуть большая, но тоже сдержанная динамика была в «Газпромбанке» — 14%. Зарплатный фонд «Россельхозбанка» за прошлый год увеличился на 11%. Исключением из общего правила среди крупнейших игроков стал государственный ВТБ: его расходы на зарплаты выросли сразу на 55% до 37,7 млрд рублей.

Впрочем, все эти цифры нуждаются в уточнении. Данные по зарплатам становятся более наглядными и преломляются совсем по-другому, если разделить годовой фонд оплаты на общее число работников. В этом случае Сбербанк, имеющий самые большие зарплатные расходы в абсолютных цифрах, отходит не на второй и даже не на третий план.

В 2017 году средняя численность работников в Сбербанке превышала 249,6 тыс. человек. Таким образом, в пересчете на одного сотрудника зарплата составила 88,3 тыс. рублей. В частном «Альфа-Банке» (6-е место по активам) этот показатель больше — 108 тыс. рублей на сотрудника. В ВТБ (18,6 тыс. работников) в пересчете на одного человека зарплата составила 168,8 тыс. рублей. Отметим: это не значит, что такую зарплату получает весь персонал банка. Вероятно, столь высокую планку задали зарплаты топ-менеджмента. В 2014 году Forbes оценил вознаграждение главы ВТБ Андрея Костина в $37 млн, это около 3 млн рублей в день по тогдашнему курсу.

В 2014 году Forbes оценил вознаграждение главы ВТБ Андрея Костина в $37 млн. Фото president.tatar.ru



Впрочем, результат ВТБ, как оказалось, — еще не предел. Его превзошел «Газпромбанк». В этом госбанке работает более 12 тыс. сотрудников. В пересчете на каждого из них зарплатный фонд в прошлом году составил 198,5 тыс. рублей.

«Дойче Банк» — не «Почта Банк»

Помимо ВТБ, на рынке можно насчитать более десятка кредитных организаций (без учета небанковских), которые за год нарастили свои зарплатные фонды на 50—90%. Некоторые из них в той или иной степени также связаны с государством. Так, подконтрольный «Ростеху» банк «Российская финансовая корпорация», увеличил фонд на 52%, «Российский капитал», собственником которого является Агентство ипотечного жилищного кредитования РФ — на 53%. А «МСП-Банк», который контролирует Росимущество, нарастил свой фонд на 54%.

Однако многие банки продемонстрировали еще более впечатляющую динамику.

Например, «Тинькофф Банк» за прошлый год потратил на зарплаты на 59% больше, чем в 2016-м. Рост у «Совкомбанка» составил 61%. В будущем его зарплатный фонд, видимо, вырастет еще больше. На днях банк объявил о присоединении к себе «Росевробанка», частью акций которого сейчас владеет. Будущая объединенная структура, как следует из заявления «Совкомбанка», должна занять 3-е место в банковском секторе по размеру активов.

На 78% фонды оплаты труда выросли у банка из Амурской области «Восточный экспресс», основным бенефициаром которого является проживающий в Москве гражданин США Майкл Джон Калви. Точно такой же рост — у банка «Фридом Финанс», которым владеет глава одноименной инвестиционной компании Тимур Турлов.

На 85% увеличилось совокупное довольствие работников «Почта Банка». Фото Михаила Синицына (rg.ru)

Еще заметнее — 85% — увеличилось совокупное довольствие работников «Почта Банка», равноправными собственниками которого выступают «Почта России» и, опять же, ВТБ (они владеют по 49,9%).

Зарплатные фонды нескольких банков выросли более чем на 100%. В числе таких организаций «Геобанк» — мелкий частный игрок из последней сотни по активам. За год расходы на зарплаты в этом банке увеличились на 131%. Самый большой рост зафиксирован у «Киви Банка» — оператора платежного сервиса Qiwi. Зарплатный фонд банка в прошлом году вырос на 198% и составил 1,38 млрд рублей.

Интересно, что по-разному к зарплатному вопросу подходили проблемные банки, которые в прошлом году попали под санкции ЦБ. Речь идет о ФК «Открытие», «Бинбанке» и «Промсвязьбанке». Если «Открытие» за год нарастило оплату труда на 34%, то два других кредитных учреждения, наоборот, урезали фонды зарплат («Бинбанк» — на 85%, «Промсвязьбанк» — на 92%).

То же самое, кстати, происходило и в случае с расходами на рекламу: в 2017-м «Промсвязьбанк» и «Бинбанк», оказавшись в трудном положении, урезали свои маркетинговые бюджеты, с «Открытием» была обратная ситуация.

Сокращали фонды оплаты труда не только банки, попавшие под санацию. Так поступили многие игроки, в том числе крупные. К примеру, «Хоум Кредит» урезал общий объем довольствия работников на 5%, банк «Возрождение» — на 1%, «Московский индустриальный банк» — на 10%, а «Дойче Банк» — сразу на 62%.

Надо сказать, что сокращение зарплатного фонда не обязательно свидетельствует о финансовых трудностях. Во многих случаях это может быть положительным признаком — иногда сокращение фонда говорит о росте производительности труда за счет освоения новых технологий.

Зарплаты сотрудников банков РФ

Банк На 01.01.2018 На 01.01.2017 Изменения Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 264.561.063 246.363.185 7% Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 37.679.889 24.291.224 55% АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 32.925.570 — — «Газпромбанк» (Акционерное общество) 28.723.203 25.115.828 14% Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 20.750.708 15.459.228 34% Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» 20.704.608 18.652.462 11% Акционерное общество «Райффайзенбанк» 11.228.558 10.359.295 8% Акционерное общество «Тинькофф Банк» 11.009.433 6.941.433 59% Публичное акционерное общество РОСБАНК 10.357.050 10.693.243 -3%

Щедрая «Татнефть» и бережливый Сигал

В Татарстане нашлись как банки, которые в 2017 году урезали расходы на зарплату, так и те, кто их увеличил.

У крупнейшего в республике «Ак Барс» Банка расходы на работников составили 3,4 млрд рублей; по сравнению с 2016 годом они выросли на 6%. На втором месте по номинальному размеру затрат оказался подконтрольный «Татнефти» банк «Девон-Кредит». Его фонд оплаты превысил 635 млн рублей, увеличившись за год на 3%. Третьим стал «Акибанк» с объемом фонда в 494,6 млн. За год расходы не изменились. Расходы «Банка Казани» выросли на 9%, «Татсоцбанка» — на 11%, «Энергобанка» — на 6%.

В числе тех, кто снизил совокупный объем оплаты — «Камкомбанк», «Алтынбанк», «Ик Банк» и «Заречье». Их фонды сократились в диапазоне от 6% до 18%.

В расчете на одного работника зарплаты в татарстанских банках варьируются от 27 тыс. до почти 60 тыс. рублей. Меньше всего получают сотрудники «Автоградбанка» Павла Сигала. После распределения общего фонда оплаты между 553 работниками банка у каждого из них остается по 27 тыс. рублей (еще раз подчеркнем, что на практике уровень зарплат работников отличается в зависимости от квалификации и занимаемой должности). В «Тимер Банке» на человека приходится менее 32 тыс. рублей, в «Автокредитбанке» Фоата Комарова — 32,6 тыс.

В ряде кредитных учреждений средний размер оплаты труда превышает 50 тыс. рублей. Например, в «Татсоцбанке» и «Ак Барсе» он составляет более 54 тыс., в «Акибанке» — почти 57 тыс., а в «Девон-Кредите» — почти 59 тыс. рублей.

P.S. После выхода материала в редакцию поступил комментарий от «Почта Банка»:

«Как правильно говорится в статье, «данные по зарплатам становятся более наглядными и преломляются совсем по-другому, если разделить годовой фонд оплаты труда на общее число работников». В 2017 году сеть «Почта Банка» выросла в 2 раза, соответственно на 75% увеличилась и численность персонала, составив на конец года порядка 17 700 человек.Фонд оплаты труда сотрудников «Почта Банка» (включая обязательные взносы в страховые фонды) действительно вырос на 85%, но если разделить эту цифру на возросшее в течение года количество сотрудников, то реальное увеличение заработной платы будет незначительным".