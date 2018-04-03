«Хотел бы изобразить Трампа и Ким Кардашьян»

Художник Кристиан Апостол, нарисовавший портрет Бузовой, о том, почему для продвижения талантов нужны успешные PR-кейсы

Недавно имя нижнекамского художника Кристиана Апостола стало известным на всю Россию — он нарисовал портрет Ольги Бузовой в разработанном им самим стиле. Пока продавать ее художник не намерен и говорит, что писал портрет из интереса к самой поп-героине. Относится к Бузовой художник без толики сарказма. В интервью «Реальному времени» объясняет почему.

— 8 апреля у вас откроется персональная выставка, вы уже довольно известный художник…

— Да, теперь уже точно. Персональная выставка будет уже четвертой в моей карьере.

— Вы ведь родом не из России. Как получилось так, что оказались в Нижнекамске?

— Я родился в Молдавии, где учился в художественной школе, после 9 класса переехал учиться в Португалию и там получил художественное образование, шесть лет прожил там. А потом уехал в Копенгаген, где встретил свою будущую жену — она родом из Нижнекамска. Вместе с ней я и переехал жить в Нижнекамск. Решил, что тут-то и начну карьеру профессионального художника. Так я живу тут уже шестой год. Климат меня не очень устраивает, а в остальном все нравится. Я все больше убеждаюсь, что неважно, в каком месте планеты находишься, везде можно реализовать себя.

— Свой стиль вы называете ассоциативным символизмом. Что определяет этот стиль?

— Я начал разрабатывать этот стиль, когда еще учился в Португалии, а в России дал ему окончательное название и определил его основные свойства. Я выбираю главные характеристики человека или явления, укладываю их в символы, соединяю между собой, что показывает ход истории, ход развития. Это значит, что нужно хорошо изучить предмет. Я раньше не рисовал портреты, но увидел, что спрос на них большой, а так как не хотел отклоняться от своего стиля, создал подстиль для портретов, который назвал «апостол». У меня и фамилия такая — Апостол, а кроме того с древнегреческого это слово означает «посланник». Данный портрет — посланник внутреннего мира человека. Я формирую концепцию того, что происходит в голове у человека, а потом символы, характеризующие его, сами рождаются.

— А есть художники, которые вдохновили вас на создание собственного стиля?

— Пикассо и Сальвадор Дали. Они послужили большим примером для меня, как выходить за рамки своего круга. Но чтобы выходить за рамки, сначала нужно в этих рамках освоиться, изучить классику, поэтому я и получал академическое образование.

Ольга Бузова, какой ее видит Кристиан Апостол в стиле ассоциативного символизма. Шесть рук — символ, что Бузова все успевает, синий цвет трусов — символ чистоты, лавровые листы — символ того, что Бузова не останавливается, а берет все новые вершины



— Пишете только известных людей, информация о которых общедоступна?

— Нет, я начал с неизвестных людей, с друзей. Бузова просто восхитила меня своей способностью продолжать работать, несмотря ни на что, несмотря на нападки. Информации о ней очень много, но среди нее мало важного, поэтому я, чтобы приблизиться к пониманию Ольги, смотрел ее интервью.

— Вы к ней без сарказма относитесь?

— Да, сарказма нет, хотя некоторые СМИ восприняли мою работу как раз-таки наоборот и считали, что Бузова на меня в суд подаст. Пока никакой обратной связи от нее я не получал, хотя мне бы хотелось получить отклик.

— А как вы сами объясняете феномен Бузовой?

— Она что-то делает очень правильно в продвижении себя, у нее есть технология достижения успеха, которую она осознанно или неосознанно применяет, потому что ничего случайного не бывает, я в этом уверен. И то, что она делает, она делает правильно, поэтому есть и результат. Она явно очень неглупая, она многое знает про успех, явно много читала и в ее окружении много правильных людей. Она как личность очень сильная.

Картина дорожает на 500 долларов каждый день

— Нарисовать Бузову, чтобы стать знаменитым — это идеальное решение. Вы к этому стремились?

— Нет, моя цель всегда — сделать какое-то послание, донести созидательную идею, которая может помочь человеку. А в случае с Бузовой я хотел дать ее пример как человека, который, несмотря ни на что, двигается вперед. В жизни всякое бывает, но лучший инструмент — продолжать работать, чтобы процветать и преуспевать.

— Но стать всемирно знаменитым — такой план у вас есть?

— Да, такой план есть. Известность — это очень хороший инструмент. Она дает возможность больше общаться с правильными людьми, которые так же добились большого успеха, возможность обмениваться с ними идеями и информацией. Когда тебя не знают, эти возможности сильно ограничены. Так что слава, деньги — это побочный эффект.

— Картина осталась в вашей коллекции?

— Да, но почти каждый день звонят люди и просят ее продать. Но я пока не соглашаюсь, сумма, которую я называю, ограничивает покупателей, потому что просто, как любую другую свою картину, мне не хотелось бы продавать. Для меня эта картина — символ успеха, это важный экспонат.

— Это заградительный тариф, получается. Назовете его?

— Картина каждый день дорожает на 500 долларов. Сегодня — 32 тысячи долларов (разговор состоялся 28 марта, — прим. ред.) Это сильно дороже других моих картин. Обычная цена — около 2 тысяч долларов.

«НИЖНЕКАМСК 50»



— А вы считаете себя успешным с коммерческой точки зрения художником?

— Как я говорил, нет предела совершенства, с каждой выставкой картины дорожают. Могу сказать, что мое занятие позволяет мне хорошо жить и обеспечивать семью.

— После того, как про вас написали многие СМИ, вы стали более знаменитым, заказов стало больше?

— Заказов, конечно, стало больше, я ожидал этого, сейчас я пытаюсь правильно распределить время, чтобы все успеть. Но важнее, что вся эта история позволила мне подняться на новый уровень, понять, что ничего невозможного нет.

Тихим гениям тоже нужно учиться у Ким Кардашьян

— Портреты — это то, что вам больше всего нравится писать?

— Нет, просто сейчас больше спрос на портреты в этом стиле.

— Вынуждены ориентироваться на то, что на пике спроса?

— Да, конечно, потому что это моя профессия и способ заработка.

— Кого еще из известных людей вы хотели бы изобразить?

— Это Трамп и Ким Кардашьян. Но сейчас я работаю над вторым портретом Бузовой. Я добавил во второй портрет то, что, мне кажется, упущено в первом. Я чувствую, что в первой картине осталась недосказанность. Я считаю, что первая картина — это то, как я вижу Бузову. А вторая — то, как есть на самом деле, более концептуальное понимание ее явления.

— Трамп, Кардашьян, Бузова — это все персоны из поп-культуры, из шоу-бизнеса. Считаете, что эта культура сейчас правит миром?

— Да, так и есть. Но кроме их влиятельности меня восхищает их явление. Кардашьян — свой способностью привлекать внимание, продавать себя, несмотря на то, что «товар», скажем так, не фонтан. Трамп восхищает тем, что продолжает работать очень упорно, несмотря на то, что он уже миллиардер. Он полностью посвятил себя работе и людям.

— После того, как вы напишете их портреты, вас еще больше обвинят в желании пиариться. Но вы как будто и не скрываете, что делаете это, чтобы быстрее получить известность. Похоже, вы стремитесь к такой же эффективности, как Бузова, Кардашьян и Трамп?

— Да, жизнь короткая и нужно успеть многое сделать. А для этого нужны средства, линии коммуникации. Я понимаю, как со стороны это звучит, но это так.

«KAZAN»



— Не смущает вас, что во время, когда бесталанные люди умеют пользоваться навыками продвижения, талантливые останутся не у дел? Всем нужно учиться у Кардашьян или талант себе пробьет дорогу?

— Учиться нужно всегда, нужно быть вечным студентом. Я уверен, что все возможности должны работать на нас, нужно уметь их использовать. Не воспользовались возможностями — они в дальнейшем теряют силу. Я был тихим гением в надежде на то, что слава сама найдет тебя, — думаю, это никогда не работало. Если ты себя не продвинешь, никто не продвинет тебя. Любой человек, который добился успеха, до этого упорно работал. Успех всегда — результат большой работы. Есть то, что кажется, а есть то, что есть на самом деле. Если вы не довольствуетесь тем, что видно со стороны, а расспросите подробнее, окажется, что все не так, как кажется. Мне многие мои знакомые художники говорят: «Да ты не художник, ты просто хайпишь!» Но если бы они знали, как я работаю, они не стали бы так говорить. Вчера я поспал 8 часов, но я не помню, когда до этого я спал так долго.