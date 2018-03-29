Хмуриться не надо, «Лада»: клуб из Тольятти уже исключали из КХЛ, но он вернется

Сомнительные проекты отомрут, а Воскресенск, Новокузнецк и автовазовская столица переживут своих «ликвидаторов»

На фанатской «розе» «Лады», подаренной мне другом из Тольятти, начинавшим, кстати, заниматься хоккеем вместе с известным игроком и тренером Вячеславом Буцаевым, гордый девиз: «Были! Есть! Будем!». Насчет «были» и «будем» кто бы сомневался — легенды не умирают, а вот «есть» решением Совета директоров КХЛ от 28 марта у первого немосковского чемпиона России и его многочисленных болельщиков отняли. Уверен, ненадолго. Господа Ротенберги и их компаньоны из руководства Лиги приходят и уходят, а кладовая отечественного хоккея как прирастала самобытными центрами и школами, так прирастать и будет. «Куньлуни» и прочие сомнительные проекты отомрут, Воскресенск, Новокузнецк и Тольятти останутся и еще переживут своих «ликвидаторов», считает известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

По неспортивному принципу

Руководство Континентальной хоккейной лиги, несмотря на достижение главной цели — потери интриги в борьбе за Кубок Гагарина благодаря созданию Левиафана — СКА, полностью копирующего путь к пьедесталу гегемона советских времен ЦСКА, привели свое детище к юбилею в плачевном состоянии. Под яркой оберткой — современными аренами, заоблачными зарплатами хоккеистов и дюжиной хорошего класса легионеров — скрывается начинка, от которой начинает исходить несвежий запах.

И действительно — к чему пришел спустя 10 лет проект, отцы-основатели которого обещали, как в свое время Никита Сергеевич, что «нынешнее поколение российских хоккеистов будут жить при коммунизме», читай « в условиях, приближенных к НХЛ»?

Кроме «Йокерита» за эти годы в КХЛ не вступил ни один клуб из хоккейной страны. Ярким метеором сверкнувшие на небосклоне «вселенной КХЛ» пражский «Лев», «Донбасс», «Атлант» почили в бозе, полпреды из нехоккейных стран либо проследовали туда же («Медвешчак»), либо дышат на ладан («Куньлунь»). Большинство ярких российских мастеров, служивших визитными карточками Лиги, во главе с Алексеем Морозовым раньше времени выпровожены на почетную «пенсию» (остались только Зарипов с Мозякиным), поток молодых «звездочек» с новой силой хлынул за океан от обещанного «изобилия». Интрига в борьбе за главный трофей, которая раньше держала в напряжении всю хоккейную страну почти до мая, теперь умирает в сентябре: финал СКА — «Ак Барс» осенью не предсказывал только слепой. Теперь вот взялись за уничтожение великих хоккейных центров. Первым пал Воскресенск, давший нашему хоккею братьев Голиковых и Квартальновых, Каменского и Ларионова, Александра Рагулина и Юрия Ляпкина и прочая и прочая. В прошлом году пришла очередь Новокузнецка, из школы которого вышли Сергей Бобровский, Дмитрий Орлов и, между прочим, новоиспеченные олимпийские чемпионы Кирилл Капризов и Илья Сорокин. Теперь раскошмарили «Ладу».

Интрига в борьбе за главный трофей, которая раньше держала в напряжении всю хоккейную страну почти до мая, теперь умирает в сентябре: финал СКА — «Ак Барс» осенью не предсказывал только слепой. Фото ak-bars.ru



Да-да, ту легендарную «Ладу», о заслугах которой мы поговорим ниже. «Ладу», из школы которой вышли олимпионик Василий Кошечкин, еще один из лучших российских голкиперов Илья Брызгалов и множество других звучных имен. «Ладу», воспитанники которой Юрий Петров, Сергей Андронов, Александр Черников и сегодня сражаются за Кубок Гагарина. Они сражаются, а воспитавшая их команда выбыла — сначала по спортивному принципу из борьбы за Кубок, а 28 января и вообще из КХЛ. На этот раз по принципу неспортивному.

Исключили команду — обрезали корни всего дерева

Напомню, что в 2010-м волжан уже исключали из Континентальной лиги. Тогда повод был действительно серьезным: в то время как большинство участников чемпионата обзавелись современными комфортными многофункциональными аренами, деревянный, отметивший 35-летие тольяттинский Дворец спорта «Волгарь» с единственной трибуной на 2900 зрителей выглядел настоящим анахронизмом и тормозил развитие КХЛ как тогда еще прогрессивного проекта. Многочисленным обещаниям руководства клуба и области «исправиться» в директорате Лиги не поверили, деньги в «Ладе» кончились еще до эры КХЛ — в 2006 году Петр Ильич Воробьев выиграл Континентальный Кубок со знаменитым «пионеротрядом» (все более-менее дорогостоящие хоккеисты из клуба ушли). В результате в Тольятти пришлось пойти по ленинскому пути — сделав шаг вперед (два сезона, 2008/09 и 2009/10, в КХЛ), отступить на два шага назад (с 2010 по 2014 четыре сезона команда выступала в первенстве ВХЛ — Высшей хоккейной лиги).

Зато за эти годы город автозаводчан получил в подарок современную уютную «Лада-Арену» вместимостью 6122 зрителя, и в 2014 году членство клуба в КХЛ было восстановлено. Перед этим сезоном в клубе провели ребрендинг. Казалось, все идет по нарастающей. Но… как поет Юрий Шевчук, «Совет галактики решил, что кризис на земле назрел…». Тольяттинцев вновь попросили «выйти вон». На какой срок теперь? Этого пока никто не знает. А вот основания для исключения прославленного клуба из Лиги известны: поводом стал так называемый «рейтинг» из восьми пунктов, опираясь на который, СД КХЛ принял это «черное» для тольяттинского хоккея решение (и не только для города на Волге — «под замес» попала еще и «Югра»).

Назовем этот рейтинг «рейтингом успешности клубов». Так как он не заимствован не из ИИХФ, не из НХЛ или какой другой организации, а разработан в недрах самой КХЛ, то неудивительно, что не надо ходить к гадалке, чтобы догадаться, что возглавляет его… да-да, питерский СКА. В этом рейтинге 8 параметров — спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, наличие госфинансирования, заполняемость арен и так далее. Под каждым пунктом — своя процентовка. И вот посчитали в Лиге, прослезились и… попросили «Югру» и «Ладу» на выход. Как две последние команды по итогам «регулярки» в Восточной конференции. Рижское «Динамо», кстати, которое набрало те же 50 очков, что и «Лада», и заняло то же последнее место, что и «Югра», не тронули. Понятно, это же Запад…

Петр Воробьев: «Плохо отношусь к исключению «Лады» из КХЛ. До этого убрали Новокузнецк, еще раньше Воскресенск, а ведь это тоже город, откуда вышло много великих игроков. Теперь убьют хоккей в Тольятти…». Фото hclada.ru



Вот реакция людей, для которых «Лада» и Тольятти не пустой звук, в отличие от Совета директоров КХЛ. Петр Ильич Воробьев, тренировавший «Ладу» с 2001 по 2006 и с 2008 по 2010 годы и взявший с командой «серебро», две «бронзы» и упомянутый выше Континентальный Кубок: «Плохо отношусь к исключению «Лады» из КХЛ. До этого убрали Новокузнецк, еще раньше Воскресенск, а ведь это тоже город, откуда вышло много великих игроков. Теперь убьют хоккей в Тольятти…».

Известный в прошлом форвард «Магнитки» и сборной России Андрей Разин: «Мне очень жаль Тольятти. Город и так вымирает. Раньше был лозунг «Тольятти — город-сад». А сейчас Тольятти — город-тьма после этого решения КХЛ по «Ладе» Замечательный форвард, чемпион КХЛ и тренер нашего недавнего соперника по плей-офф «Металлурга» Виктор Козлов, еще один воспитанник «Лады»: «Мне очень жаль, что лига приняла такое решение».

После первого исключения из КХЛ по самобытной и продуктивной детско-юношеской школе «Лады» был нанесен серьезный удар. Не видя перспективы и стимулов роста в родном клубе, молодежь стала «разбегаться» по другим городам и командам, что сразу проявилось в падении результатов местных юношеских команд в первенстве России. Несомненно, то же самое ожидает юношеский хоккей Тольятти и теперь. Пример Новокузнецка перед глазами. Да, партия ребят во главе с Лямкиным и Язьковым удачно пристроились в Казани, ходят разговоры, что «Ак Барс» и вовсе собирается содержать школу «Кузни». Но найдется ли такой «добрый волшебник» для школы «Лады»? Тем более в наше непростое время.

Хоккей для зрителей или для рейтинга?

Конечно, руководители клуба и сами наломали дров, доведя до проблемного уровня финансовую ситуацию в «Ладе». Правда, на заседание Совета директоров генеральный директор Владимир Вдовин привез и финансовые гарантии, и даже что-то вроде презентации об устойчивом состоянии «Лады». Не поверили. А вот «Адмиралу», к примеру, который стал по ходу сезона банкротом и распродал всех ведущих игроков, поверили. Заступничество депутата Госдумы Фетисова? Как знать…

Давайте рассмотрим такой важный фактор, как посещаемость. В хоккей для зрителей играют или для кого? Я взял для сравнения январские домашние матчи. «Адмирал» (вместимость арены 5500 зрителей): с «Сибирью» — 4893 болельщика, с «Авангардом» — 4909, с «Югрой» — 3881, с «Барысом» — 4273.

ЦСКА (5600 зрительских мест): с «Йокеритом» — 5407, с «Автомобилистом» — 4104, с «Ладой» — 3723. Это лидер играет, между прочим, а тенденция куда идет?

«Куньлунь Ред Стар»: с «Авангардом» — 1013, с «Югрой» — 1423, с «Сибирью» — 1956, с «Амуром» — 2182. Тоже тенденция, но, скорее, диагноз. Это самый, кстати, громкий проект КХЛ за последние годы.

И матчи «Лады». Команды, которая в январе потеряла все шансы на плей-офф: с «Динамо»(Москва) — 6000 зрителей, со СКА — 6150, с «Барысом» — 5112, с «Сибирью» — 5455… Выводы предоставляю делать вам самим, уважаемый читатель.

И матчи «Лады». Команды, которая в январе потеряла все шансы на плей-офф: с «Динамо»(Москва) — 6000 зрителей, со СКА — 6150, с «Барысом» — 5112, с «Сибирью» — 5455… Фото hclada.ru



А что бы сказал Цыгуров?

А напоследок о параметре первом в рейтинге «спортивные достижения». Молодой болельщик, уверен, думает, что наше все по этому показателю — это СКА, выигравший два Кубка Гагарина и бодро шествующий к третьему трофею в ореоле славы базового клуба бесстрашных победителей грозных германцев на Олимпиаде. Но погуглите друзья и посмотрите, где был этот СКА, когда первый немосковский чемпион России «Лада» творил историю отечественного хоккея?



Под названием «Торпедо» хоккейный клуб из Тольятти был основан в 1976 году. Рос, взрослел, опираясь на собственные силы, и под новым именем «Лада», которое он приобрел в 1989-м, достиг невиданных для провинциального хоккейного центра успехов. Успехи эти, кстати, связаны с именем великого тренера Геннадия Федоровича Цыгурова, который оставил яркий след и в истории нашего СК им. Урицкого.

Просто изложим пунктиром:

1990 — Цыгуров возглавил «Ладу».

1991 — выигран турнир в первой лиге и в первом же сезоне в элите(РХЛ) 9-е место.

1992/93 — победа в Восточной конференции МХЛ (Межнациональной хоккейной лиги), в плей-офф дошли до финала и завоевали «серебро».

1993/94 — первой из немосковских клубов «Лада» завоевала «золотые» медали по итогам 4-кругового чемпионата и выиграла Кубок МХЛ.

Декабрь 1994 — «серебро» клубного Кубка Европы

1995/96 — в год 20-летия клуба и 50-летия ВАЗа «Лада» во второй раз стала чемпионом России, а в декабре 1996 завоевала Кубок Европы.

1996/97 — «серебряные» медали РХЛ.

1997/98 — выход в плей-офф Евролиги.

За эпохой Цыгурова последовала «эра Ильича» с Континентальным Кубком и медалями, завоеванными при Петре Воробьеве. Перечислять имена хоккеистов, ковавших славу тольяттинского хоккея, не хватит места. Назовем только троих из состава, который под руководством Цыгурова в 1994-м впервые разрушил гегемонию московских клубов на чемпионство — Олег Кофтун, Вадим Шайдуллин, Рафик Якубов. И они гордятся этим «золотом»…

Под новым именем «Лада», которое он приобрел в 1989-м, достиг невиданных для провинциального хоккейного центра успехов. Успехи эти, кстати, связаны с именем великого тренера Геннадия Федоровича Цыгурова. Фото hclada.ru



…Сознание пронзила жестокая мысль: хорошо, что Геннадий Федорович не дожил до 28 марта 2018 года. Новость об исключении его «Лады» из КХЛ добила бы прославленного наставника окончательно. А сейчас мы только можем догадываться, что бы он сказал по этому поводу… Но я верю, что здравый смысл восторжествует, «Лада» вернется и не помнящие родства манкурты больше не будут осквернять нашу славную хоккейную историю. «Были! Есть! Будем!»