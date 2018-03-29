«Беспилотные автомобили — это точка бифуркации для индустрии»

Эксперты на форуме TIAF о росте автомобильного рынка, будущей стагнации и машинах -смартфонах

Казань снова на 3 дня превратилась в место встречи для обсуждения развития автомобильного рынка. Помимо участия в сессиях, международный форум TIAF традиционно стал площадкой для знакомства компаний с потенциальными партнерами и во второй раз — с коллегами из Китая. О том, как участники рынка диагностировали у отечественной индустрии выздоровление и последующую болезнь, а будущее возложили на беспилотники — в материале «Реального времени».

Без «випов», но с гостями из Поднебесной

«Казанская ярмарка» в четвертый раз стала площадкой для проведения международного форума TIAF, организованного при поддержке ведущего выставочного бренда в области автозапчастей, компонентов и оборудования для автосервиса Automechanika. Форум, стартовавший 28 марта, продлится до 30 марта. Среди организаторов мероприятия значатся Ассоциация европейского бизнеса (АЕB), Министерство промышленности и торговли РТ, российское представительство Messe Frankfurt GmbH и, собственно, ОАО «Казанская ярмарка». Помимо выставки достижений отечественного автопрома и автокомпонентов, на TIAF запланировано посещение производственных площадок и, самое главное, организация предпринимателям индивидуальных встреч с возможными будущими партнерами.

Второй год подряд особенно активно организаторы сотрудничают с производителям автомобильных компонентов из Китая, которых разместили в отдельном павильоне. Впрочем, утром в день открытия особого интереса у компаний экспозиции из китайской провинции Чжэцзян не вызывали — гости из Поднебесной со скучающим видом пили чай с конфетами у своих стендов и ждали посетителей.

Изначально в программе открытия форума значился визит премьер-министра РТ Алексея Песошина, исполняющего обязанности главы республики на время краткосрочного отпуска Рустама Минниханова. Однако вместо Песошина открывал трехдневный автомобильный марафон его первый заместитель — Рустам Нигматуллин. Заметим сразу, что не было на мероприятии и обещанного министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова, вместо него выступал заместитель министра Ильдар Мингалеев.

Вместо Песошина открывал трехдневный автомобильный марафон его первый заместитель — Рустам Нигматуллин



Авторынок пошел на поправку

Как само открытие, так и первая сессия начались с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерово. После этого несколько слов присутствующим сказали Рустам Нигматуллин, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф и вице-президент Messe Frankfurt GmbH, бренд-менеджер Automechanika Михаэль Йоханнес. Закончив с благодарностями и любезностями, участники форума перешли к самому обсуждению.

Сессию выступающих по анализу текущей ситуации на российском авторынке и прогнозам на будущее открыла директор Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи. Ее выводы оказались более чем позитивными. Если в прошлом году на TIAF эксперты прогнозировали восстановление рынка в 2017 году, то в этом прогнозы подтвердились реальными цифрами — рост составил почти 20%. Причем 86% всех проданных новых машин было произведено в России — такого показателя удалось достигнуть благодаря локализации производства.

По спросу первое место в топе-10 среди самых популярных марок за прошлый год безоговорочно заняла Lada. Следом за ней по убывающей разместились: Kia, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Nissan, Skoda, Ford и Mercedes Benz.

Позитивную динамику отметили не только на российском, но и на татарстанском автомобильном рынке. Если на прошлогоднем TIAF Альберт Каримов отчитывался о том, что в структуре промышленности республики автопром занимал 10%, то в этом году Ильдар Мингалеев говорил о незначительном, но росте — до 11,7%.

Если в прошлом году на TIAF эксперты прогнозировали восстановление рынка в 2017 году, то в этом прогнозы подтвердились реальными цифрами — рост составил почти 20%



«Мы ожидаем, что рост продлится где-то до 2021 года»

В этом году эксперты ожидают дальнейшего развития рынка, прогнозируя рост продаж в диапазоне 10—14% и рост производства 4—9%. Однако дальнейшие прогнозы утешительными не назвать.

— Мы ожидаем, что рост продлится где-то до 2021 года. Потом будет стагнация, и с 2022 года, по прогнозам всех ведущих экономистов, ожидается снижение темпов экономического роста. И, соответственно, это приведет к снижению спроса на легковые и коммерческие автомобили, — отметила Арабаджи.

Позже, по просьбе «Реального времени», свой прогноз на развитие авторынка дал управляющий директор Peugeot Citroen&DS Россия Александр Мигаль.

— Я думаю, что оценка, которую дала госпожа Арабаджи до 2021 года, вполне близка к реальности, поскольку у нас накопился огромный отложенный спрос за эти 4 года, и он будет реализовываться. Но он не сможет реализовываться такими же взрывными темпами, как это было в 2009 году, будет более сглажен, поскольку покупательная способность населения настолько не выросла, — комментирует собеседник издания. Годовой рост в 10—15% он называет оптимистичным и предполагает, что реальные цифры составят 7—10%.

Помимо выставки достижений отечественного автопрома и автокомпонентов, на TIAF запланировано посещение производственных площадок и, самое главное, организация предпринимателям индивидуальных встреч с возможными будущими партнерами



Беспилотники как точка бифуркации для индустрии

Пожалуй, одной из главных проблем для журналистов на форуме стало практически отсутствие нормального звука. Слова спикеров можно было разобрать с трудом, а на записи их голоса превращались в сплошной гул. Тем не менее, пробиваясь через звуковые преграды, можно было услышать пророчества по поводу будущего автопрома.

Гендиректор компании Omnicomm Борис Паньков провел параллель между автомобилями и смартфонами, в которые машины превратятся благодаря внедрению программного обеспечения. По его мнению, авторынок находится на пороге открытия экосистемы, и в будущем для водителей могут появиться приложения с частным и публичным облаками данных.

Управляющий директор Peugeot, Citroen&DS Россия Александр Мигаль пошел дальше и порассуждал о судьбе беспилотников, которые он называет квинтэссенцией всех изменений, направленных на облегчение управления автомобилем.

— Мы можем с уверенностью говорить, что беспилотный автомобиль — это не нечто воздушное и эфемерное, это та реальность, которая будет с нами через 20, максимум 25 лет. Мы увидим полностью автономные автомобили на улицах городов, — считает спикер.

Беспилотные автомобили он называет «точкой бифуркации для индустрии», которая ставит множество новых вопросов. Среди них — тема безопасности и создания специальной среды, в которой будут передвигаться автомобили нового поколения, чьи системы будут анализировать ситуацию во время движения. По мнению Мигаля, на дорогу официально беспилотники выйдут в 2030—2040 годах.