Колоссальная сила: какие регионы заработали на экспорте зерна?

Мировое лидерство на рынке пшеницы России обеспечили пять регионов Центра, Юга и Северо-Запада

В этом году Россия может стать мировым лидером по экспорту пшеницы. Как выяснило «Реальное время», основной вклад в успехи на глобальном рынке вносят несколько регионов Центральной части страны, Юга и Северо-Запада. В свою очередь, главные потребители российского зерна — государства Азии и Африки. Эксперты говорят, что конкурентным преимуществом отечественной пшеницы остается ее низкая цена, а в остальном Россия отстает от большинства крупнейших государств-экспортеров.

Вывозить нечем

Ближайшими конкурентами России на мировом рынке зерна долгое время были и остаются США, Украина и Аргентина. В прошлом году объем поставок из России существенно увеличился, что, говорят эксперты, позволит ей встать на второе место среди экспортеров (первое место останется у Соединенных Штатов, а Украина сдвинется на третье). По экспорту пшеницы Россия в 2017/2018 сельскохозяйственном году может стать мировым лидером.

Факторов, которые оказывали поддержку российскому экспорту, было несколько: высокий урожай в России, неблагоприятная погода в конкурирующих государствах, а также разница между внутренними и вывозными ценами зерна. В прошлом году отечественные сельхозпроизводители собрали 134,1 млн тонн зерновых — этот результат побил предыдущий рекорд 1978 года. В то же время в других странах-экспортерах урожай был хуже — в частности, против США играли низкие температуры, против Австралии — засуха. Наконец, рост экспортной стоимости зерновых побуждал российских производителей увеличить объемы внешней торговли.

В письме на имя вице-премьера Аркадия Дворковича Георгий Полтавченко указывал, что дефицит вагонов грозит остановкой местных зерноперерабатывающих предприятий. Фото gov.spb.ru

Осенью 2017 года перекос в сторону экспорта даже поставил под угрозу снабжение отдельных регионов — для доставки зерна просто не хватало железнодорожных вагонов. На эту проблему, как сообщали СМИ, жаловался губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В письме на имя вице-премьера Аркадия Дворковича он указывал, что дефицит вагонов грозит остановкой местных зерноперерабатывающих предприятий.

В марте Международный совет по зерну заявил, что в следующем сезоне (2018—2019 годы) российский экспорт может вырасти на 2 млн тонн, что позволит стране удержать лидерство по производству пшеницы.

Ростов и Москва в лидерах, Татарстан — среди незаметных

Общий объем экспорта пшеницы из России в деньгах по итогам прошлого года превысил $5,79 млрд, увеличившись по сравнению с 2016-м на $1,57 млрд. В натуральном выражении продажи за рубежом выросли более чем на 30% и достигли 33,02 млрд кг.

Основной вклад в успехи России на мировом рынке зерна внесли несколько регионов: это Ростовская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Воронежская область. Именно эти пять субъектов экспортировали большую часть российской пшеницы — 29,5 млрд кг, это около 90%.

Следующие 10 субъектов вырастили без малого весь оставшийся объем российской экспортной пшеницы — 2,95 млрд кг. Речь идет о Калининградской, Липецкой, Смоленской, Саратовской, Орловской, Московской, Астраханской, Волгоградской, Тамбовской областях и Ставропольском крае. Экспорт из всех остальных регионов не достигал 100 млн кг.

Некоторые регионы Сибири и Кавказа (такие как Хакасия, Тыва, Кабардино-Балкария и Дагестан), в отличие от предыдущих лет, вообще не экспортировали пшеницу; другие (Бурятия, Чечня, Алтай, Нижегородская и Белгородская области, Татарстан) экспортировали от нескольких тысяч до нескольких миллионов кг.

Экспорт пшеницы по субъектам РФ

Субъект РФ (Экспортер) 2017 2017 2016 2016 2015 вес, кг. стоимость, $ вес, кг. стоимость, $ вес, кг. ВСЕГО 33 025 972 027,0 5 791 012 571,3 25 327 883 704,4 4 215 980 495,6 21 230 731 239,1 Ростовская область 11 844 108 222,0 2 029 873 384,6 8 522 322 123,0 1 350 558 965,8 6 672 285 990,0 Москва 8 920 899 789,4 1 613 357 466,5 6 937 782 011,4 1 188 493 324,8 6 800 155 611,0 Краснодарский край 6 184 042 856,0 1 094 321 628,8 5 518 075 472,0 927 696 723,0 3 497 131 491,0 Санкт-Петербург 1 306 222 581,0 241 160 901,4 774 165 019,0 138 237 095,0 625 229 945,8 Воронежская область 1 241 024 546,0 222 150 885,0 642 733 053,0 107 340 662,1 743 301 982,6 Калининградская область 768 420 477,0 134 175 893,0 694 117 461,0 117 321 363,0 593 673 445,0 Ставропольский Край 707 638 757,0 123 367 751,2 672 386 580,0 113 058 004,0 879 122 655,0

«Нужно ли нам это первое место?»

«Международный совет по зерну прогнозирует экспорт из России (без учета зернобобовых и переработки) в сезон с июля 2017-го по июнь 2018-го в объеме 44 миллиона тонн (плюс 4% год к году). С учетом попутного роста цен на пшеницу в долларах в пределах 10% на фоне проблем с урожаем в США, Австралии и других странах совокупный эффект от увеличения урожайности и от повышения цены позитивно скажется на стоимости [российских] поставок. Вклад [в экспорт] от увеличения урожая и от ценовой конъюнктуры в принципе сопоставим», — говорит аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Впрочем, некоторые эксперты не видят причин обольщаться экспортными успехами России.

«Ну да, мы заняли первое место по экспорту пшеницы. Вопрос в том, нужно ли нам это первое место. Не нужно. Одно дело — когда мы продаем зерно с высокой маржинальностью, которая способствует развитию сельского хозяйства. А так мы произвели, продали 35 миллионов тонн, а остальное лежит в запасах. Наша внутренняя потребность в зерне составляет в пределах 60—65 миллионов тонн. Были потрачены деньги на сбор, хранение — и что с ним [не проданным зерном] делать?», — спрашивает Анатолий Тихонов, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС

«Лучше думать не о том, что мы первые по экспорту, а о том, чтобы мы занимали первое место по эффективности сельского хозяйства; чтобы эффект от деятельности производителей был положительным. А фактически зерно торгуется на уровне себестоимости или даже чуть ниже», — говорит он.

«Лучше думать не о том, что мы первые по экспорту, а о том, чтобы мы занимали первое место по эффективности сельского хозяйства», — говорит Тихонов. Фото youtube.com



Накормили Африку

Крупнейшими покупателями российской пшеницы в последние годы были Египет и Турция, в прошлом году на эти два государства приходилось 34% денежного объема экспорта ($1,98 млрд). Пять других стран Азии и Африки (Бангладеш, Йемен, Судан, Нигерия, Индонезия) закупили у России пшеницы еще на $1,3 млрд.

Также российскую пшеницу покупали отдельные действующие и бывшие участники СНГ — Азербайджан (на $200,3 млн), Грузия ($88,4 млн), Армения ($34,6 млн) и Белоруссия ($12,7 млн). Сопоставимым был экспорт в некоторые европейские страны: Италию ($24,7 млн), Швейцарию ($18,2 млн), Грецию ($15,4 млн). Меньше закупали Норвегия ($6,4 млн), Румыния ($2,1 млн) и Нидерланды ($2 млн).

По словам экспертов, страны-производители жестко конкурируют за рынки сбыта. В прошлом году у России было преимущество: из-за большого урожая она предлагала зерно по низким ценам. Но все может измениться, если другим странам-экспортерам будет благоволить погода.

«В прошлом году Европе не повезло с урожаем, и не было излишков, чтобы поставлять их в традиционные точки. А вообще у них урожайность с гектара выше, чем у нас. Во-первых, они ближе находятся [к основным импортерам зерна]. Во-вторых, у них более тесные исторические связи. Ну и в-третьих: при той поддержке, которая оказывается сельскому хозяйству в Европе и Штатах, и той, что оказывается у нас, мы не сможем так поддержать экспортную составляющую», — предупреждает Тихонов.

«У нас поддержка на один гектар составляет 35 долларов, а в Швейцарии — 14 тысяч долларов. В Китае — 1,5 тысячи долларов (но они свои почвы истощили, у них плохо с урожайностью). Борьба за экспортные рынки будет сильной. [Глава Минсельхоза Александр] Ткачев обещает, что на будущий год мы продадим 45—50 миллионов тонн. Но пшеница — это вопрос достаточно конъюнктурный, биржевой, плюс политика сюда вмешивается», — отмечает он.

Вместо того, чтобы продавать зерно в виде сырья, говорит Тихонов, следует сосредоточиться на его переработке. Пока что, к примеру, Россия поставляет зерно Турции, где из него делают муку и продают ее обратно в Россию.

Страны-импортеры зерна

Страна-импортер(покупатель) 2017 2017 2016 2016 2015 стоимость, $ вес, кг. стоимость, $ вес, кг. стоимость, $ ВСЕГО 5 791 012 571,3 33 025 972 027,0 4 215 980 495,6 25 327 883 704,4 3 947 712 885,7 Египет 1 433 503 031,0 7 835 347 744,0 988 622 783,9 5 823 786 017,0 841 645 093,3 Турция 550 962 106,4 3 448 573 091,0 424 042 562,8 2 648 056 778,0 566 808 120,6 Бангладеш 320 814 351,7 1 923 411 107,0 279 894 803,2 1 859 836 023,0 145 781 006,1 Йемен 266 565 470,7 1 435 239 678,0 151 388 250,6 889 215 527,0 136 400 272,8 Судан 263 650 715,2 1 454 593 558,0 147 825 867,0 860 082 922,0 63 544 509,0 Нигерия 255 804 337,9 1 386 391 337,0 244 537 825,2 1 412 520 455,0 168 736 230,0 Индонезия 200 973 060,0 1 184 058 866,0 29 016 171,8 174 505 746,0 41 092 922,0