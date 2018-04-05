Колоссальная сила: какие регионы заработали на экспорте зерна?
Мировое лидерство на рынке пшеницы России обеспечили пять регионов Центра, Юга и Северо-Запада
В этом году Россия может стать мировым лидером по экспорту пшеницы. Как выяснило «Реальное время», основной вклад в успехи на глобальном рынке вносят несколько регионов Центральной части страны, Юга и Северо-Запада. В свою очередь, главные потребители российского зерна — государства Азии и Африки. Эксперты говорят, что конкурентным преимуществом отечественной пшеницы остается ее низкая цена, а в остальном Россия отстает от большинства крупнейших государств-экспортеров.
Вывозить нечем
Ближайшими конкурентами России на мировом рынке зерна долгое время были и остаются США, Украина и Аргентина. В прошлом году объем поставок из России существенно увеличился, что, говорят эксперты, позволит ей встать на второе место среди экспортеров (первое место останется у Соединенных Штатов, а Украина сдвинется на третье). По экспорту пшеницы Россия в 2017/2018 сельскохозяйственном году может стать мировым лидером.
Факторов, которые оказывали поддержку российскому экспорту, было несколько: высокий урожай в России, неблагоприятная погода в конкурирующих государствах, а также разница между внутренними и вывозными ценами зерна. В прошлом году отечественные сельхозпроизводители собрали 134,1 млн тонн зерновых — этот результат побил предыдущий рекорд 1978 года. В то же время в других странах-экспортерах урожай был хуже — в частности, против США играли низкие температуры, против Австралии — засуха. Наконец, рост экспортной стоимости зерновых побуждал российских производителей увеличить объемы внешней торговли.
Осенью 2017 года перекос в сторону экспорта даже поставил под угрозу снабжение отдельных регионов — для доставки зерна просто не хватало железнодорожных вагонов. На эту проблему, как сообщали СМИ, жаловался губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В письме на имя вице-премьера Аркадия Дворковича он указывал, что дефицит вагонов грозит остановкой местных зерноперерабатывающих предприятий.
В марте Международный совет по зерну заявил, что в следующем сезоне (2018—2019 годы) российский экспорт может вырасти на 2 млн тонн, что позволит стране удержать лидерство по производству пшеницы.
Ростов и Москва в лидерах, Татарстан — среди незаметных
Общий объем экспорта пшеницы из России в деньгах по итогам прошлого года превысил $5,79 млрд, увеличившись по сравнению с 2016-м на $1,57 млрд. В натуральном выражении продажи за рубежом выросли более чем на 30% и достигли 33,02 млрд кг.
Основной вклад в успехи России на мировом рынке зерна внесли несколько регионов: это Ростовская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Воронежская область. Именно эти пять субъектов экспортировали большую часть российской пшеницы — 29,5 млрд кг, это около 90%.
Следующие 10 субъектов вырастили без малого весь оставшийся объем российской экспортной пшеницы — 2,95 млрд кг. Речь идет о Калининградской, Липецкой, Смоленской, Саратовской, Орловской, Московской, Астраханской, Волгоградской, Тамбовской областях и Ставропольском крае. Экспорт из всех остальных регионов не достигал 100 млн кг.
Некоторые регионы Сибири и Кавказа (такие как Хакасия, Тыва, Кабардино-Балкария и Дагестан), в отличие от предыдущих лет, вообще не экспортировали пшеницу; другие (Бурятия, Чечня, Алтай, Нижегородская и Белгородская области, Татарстан) экспортировали от нескольких тысяч до нескольких миллионов кг.
|
Субъект РФ (Экспортер)
|
2017
|
2017
|
2016
|
2016
2015
|
вес, кг.
|
стоимость, $
|
вес, кг.
|
стоимость, $
вес, кг.
|
ВСЕГО
|
33 025 972 027,0
|
5 791 012 571,3
|
25 327 883 704,4
|
4 215 980 495,6
21 230 731 239,1
|
Ростовская область
|
11 844 108 222,0
|
2 029 873 384,6
|
8 522 322 123,0
|
1 350 558 965,8
6 672 285 990,0
|
Москва
|
8 920 899 789,4
|
1 613 357 466,5
|
6 937 782 011,4
|
1 188 493 324,8
6 800 155 611,0
|
Краснодарский край
|
6 184 042 856,0
|
1 094 321 628,8
|
5 518 075 472,0
|
927 696 723,0
3 497 131 491,0
|
Санкт-Петербург
|
1 306 222 581,0
|
241 160 901,4
|
774 165 019,0
|
138 237 095,0
625 229 945,8
|
Воронежская область
|
1 241 024 546,0
|
222 150 885,0
|
642 733 053,0
|
107 340 662,1
743 301 982,6
|
Калининградская область
|
768 420 477,0
|
134 175 893,0
|
694 117 461,0
|
117 321 363,0
593 673 445,0
|
Ставропольский Край
|
707 638 757,0
|
123 367 751,2
|
672 386 580,0
|
113 058 004,0
879 122 655,0
«Нужно ли нам это первое место?»
«Международный совет по зерну прогнозирует экспорт из России (без учета зернобобовых и переработки) в сезон с июля 2017-го по июнь 2018-го в объеме 44 миллиона тонн (плюс 4% год к году). С учетом попутного роста цен на пшеницу в долларах в пределах 10% на фоне проблем с урожаем в США, Австралии и других странах совокупный эффект от увеличения урожайности и от повышения цены позитивно скажется на стоимости [российских] поставок. Вклад [в экспорт] от увеличения урожая и от ценовой конъюнктуры в принципе сопоставим», — говорит аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.
Впрочем, некоторые эксперты не видят причин обольщаться экспортными успехами России.
«Ну да, мы заняли первое место по экспорту пшеницы. Вопрос в том, нужно ли нам это первое место. Не нужно. Одно дело — когда мы продаем зерно с высокой маржинальностью, которая способствует развитию сельского хозяйства. А так мы произвели, продали 35 миллионов тонн, а остальное лежит в запасах. Наша внутренняя потребность в зерне составляет в пределах 60—65 миллионов тонн. Были потрачены деньги на сбор, хранение — и что с ним [не проданным зерном] делать?», — спрашивает Анатолий Тихонов, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС
«Лучше думать не о том, что мы первые по экспорту, а о том, чтобы мы занимали первое место по эффективности сельского хозяйства; чтобы эффект от деятельности производителей был положительным. А фактически зерно торгуется на уровне себестоимости или даже чуть ниже», — говорит он.
Накормили Африку
Крупнейшими покупателями российской пшеницы в последние годы были Египет и Турция, в прошлом году на эти два государства приходилось 34% денежного объема экспорта ($1,98 млрд). Пять других стран Азии и Африки (Бангладеш, Йемен, Судан, Нигерия, Индонезия) закупили у России пшеницы еще на $1,3 млрд.
Также российскую пшеницу покупали отдельные действующие и бывшие участники СНГ — Азербайджан (на $200,3 млн), Грузия ($88,4 млн), Армения ($34,6 млн) и Белоруссия ($12,7 млн). Сопоставимым был экспорт в некоторые европейские страны: Италию ($24,7 млн), Швейцарию ($18,2 млн), Грецию ($15,4 млн). Меньше закупали Норвегия ($6,4 млн), Румыния ($2,1 млн) и Нидерланды ($2 млн).
По словам экспертов, страны-производители жестко конкурируют за рынки сбыта. В прошлом году у России было преимущество: из-за большого урожая она предлагала зерно по низким ценам. Но все может измениться, если другим странам-экспортерам будет благоволить погода.
«В прошлом году Европе не повезло с урожаем, и не было излишков, чтобы поставлять их в традиционные точки. А вообще у них урожайность с гектара выше, чем у нас. Во-первых, они ближе находятся [к основным импортерам зерна]. Во-вторых, у них более тесные исторические связи. Ну и в-третьих: при той поддержке, которая оказывается сельскому хозяйству в Европе и Штатах, и той, что оказывается у нас, мы не сможем так поддержать экспортную составляющую», — предупреждает Тихонов.
«У нас поддержка на один гектар составляет 35 долларов, а в Швейцарии — 14 тысяч долларов. В Китае — 1,5 тысячи долларов (но они свои почвы истощили, у них плохо с урожайностью). Борьба за экспортные рынки будет сильной. [Глава Минсельхоза Александр] Ткачев обещает, что на будущий год мы продадим 45—50 миллионов тонн. Но пшеница — это вопрос достаточно конъюнктурный, биржевой, плюс политика сюда вмешивается», — отмечает он.
Вместо того, чтобы продавать зерно в виде сырья, говорит Тихонов, следует сосредоточиться на его переработке. Пока что, к примеру, Россия поставляет зерно Турции, где из него делают муку и продают ее обратно в Россию.
|
Страна-импортер(покупатель)
|
2017
|
2017
|
2016
|
2016
2015
|
стоимость, $
|
вес, кг.
|
стоимость, $
|
вес, кг.
стоимость, $
|
ВСЕГО
|
5 791 012 571,3
|
33 025 972 027,0
|
4 215 980 495,6
|
25 327 883 704,4
3 947 712 885,7
|
Египет
|
1 433 503 031,0
|
7 835 347 744,0
|
988 622 783,9
|
5 823 786 017,0
841 645 093,3
|
Турция
|
550 962 106,4
|
3 448 573 091,0
|
424 042 562,8
|
2 648 056 778,0
566 808 120,6
|
Бангладеш
|
320 814 351,7
|
1 923 411 107,0
|
279 894 803,2
|
1 859 836 023,0
145 781 006,1
|
Йемен
|
266 565 470,7
|
1 435 239 678,0
|
151 388 250,6
|
889 215 527,0
136 400 272,8
|
Судан
|
263 650 715,2
|
1 454 593 558,0
|
147 825 867,0
|
860 082 922,0
63 544 509,0
|
Нигерия
|
255 804 337,9
|
1 386 391 337,0
|
244 537 825,2
|
1 412 520 455,0
168 736 230,0
|
Индонезия
|
200 973 060,0
|
1 184 058 866,0
|
29 016 171,8
|
174 505 746,0
41 092 922,0
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