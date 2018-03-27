Сборная Польши

Участие на чемпионатах мира

Впервые в финальной части чемпионатов мира Польша оказалась в 1938-м году и провела там всего 1 игру. В следующий раз все получилось намного успешнее, хотя этого и пришлось ждать на протяжении 26 лет. На мундиале 1974-го года поляки весь турнир прошли без поражений и только в полуфинале допустили обидную осечку с хозяевами чемпионата немцами. Спустя 8 лет этот успех поляки повторили, но на этот раз встали итальянцы, которые к слову также в последствии стали чемпионами мира. В последний раз Польша участвовала на мировом первенстве 12 лет назад.

В Россию подопечные Адама Навалки едут в качестве «черной лошадки», способной как преподнести сенсацию, так и провалиться на ровном месте. В отборочных матчах к чемпионату мира Польша набрала 25 очков, всего лишь один раз сыграв в ничью и единожды проиграв своим соперникам. Компанию полякам по группе составляли крепкие датчане и черногорцы, но справится с атакующим напором польской дружины они не смогли.

Год И В Н П М Итог 1938 1 0 0 1 5-6 1/8 1974 7 6 0 1 16-5 3 1978 6 3 1 2 6-6 2 раунд, 3-е место в группе 1982 7 3 3 1 11-5 3 1986 4 1 1 2 1-7 3-е место в группе

2002 3 1 0 2 3-7 4-е место в группе

2006 3 1 0 2 2-4 3-е место в группе Итого 31 15 5 11 44-40 -

Главный тренер и лучший игрок

Вряд ли кто-то сомневается относительно лучшего игрока Польши. Роберт Левандовски полностью оккупировал данную позицию, как впрочем и роль наконечника атак своей национальной команды. Форвард «Баварии» наколотил за свою сборную уже более 50 голов, что является рекордом страны. Еще одно достижение он установил на мировом уровне. Доселе еще никто не забивал 16 голов за весь отборочный цикл к чемпионату мира. В России от Роберта будут ждать не меньшего, ведь Левандовски станет одной из главных звезд предстоящего турнира.

А вот то, как он будет выглядеть в тактических рисунках сборной зависит от ее главного тренера. Адам Навалка хоть и местный специалист, но заслуживает доверие фанатов даже больше, чем иностранцы. Как иначе, если под его руководством поляки умудрились впервые в истории обыграть немцев, а также дошли до 1/4 финала чемпионата Европы. Успешное выступление в отборе к чемпионату мира лишь укрепило позиции Навалки, от которого теперь ждут не меньшего результата на российском мундиале.

Ориентировочные составы: Фабьянски – Енджейчик, Глик, Паздан, Писчек – Гросицки, Мончиньски, Крыховяк, Блащиковски, Зелиньски – Левандовски.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

При выборе места размещения сборной федерация футбола страны, по всей видимости, ориентировалась на последний матч группового этапа. В таком случае, сочинский стадион «Спутник» должен будет стать главной площадкой для подготовки поляков к главному матчу группы против Японии, который состоится в Волгограде. Дебютный матч в России пройдет в Москве, где соперником Польши станет команда Сенегала. Еще одна игра пройдет в Казани, на поле «Казань-Арены» поляки сойдутся с колумбийцами.