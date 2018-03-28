«Если влипнете в историю, то передайте жене губернатора бриллиантовое украшение»

Английский эколог о нравах России XIX века. Часть 1: подделки документов, «проигрыш в карты» губернатору и подношение влиятельной даме

Известный английский эколог Джон Кромби Браун (1808—1895) был видным европейским лесоводом. Несколько лет он провел в России. Однажды друзья пригласили его отправиться на Урал, но он отказался, предпочтя совершить туда «воображаемое путешествие». Используя различные источники, британец написал увлекательную книгу о крае в популярном в те годы в мировой литературе жанре. Он «побывал» на территории Башкортостана, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областей и Пермского края. На днях сочинение «Горнозаводской Урал» было переведено на русский и издано «Первой типографией» в Уфе. Редактор издания Игорь Кучумов специально для «Реального времени» предоставил любопытный отрывок из этого труда о царящей в стране коррупции «Злоупотребления в процессе вырубки лесов».

«Чиновнику без взяток было не выжить»

У меня сложилось хорошее мнение о лесных служащих в России, большинство из них честные люди и хорошие профессионалы. Те из них, с которыми я общался, были благородными и прекрасно образованными джентльменами. Но так было не всегда, и потребуется немало времени, прежде чем физические и нравственные последствия длительного расхищения лесов и злоупотреблений чиновников будут преодолены.

Заводчики распоряжались лесами бесконтрольно, лишь изредка привлекая внимание властей. Я имею в виду казенные леса и прежние, хотя и не столь далекие времена.

Правительство хочет, чтобы чиновники самоотверженно трудились на благо страны, оно щедро раздает им титулы и ордена, но при этом часто забывает о достойном жалованье, а ведь людям нужно содержать себя и свои семьи.

Отвечая на мои вопросы, один из моих корреспондентов в этих местах писал:

«Я хорошо знал главного лесничего горных заводов Урала. Он отвечал за территорию, растянувшуюся на тысячи верст в Нижегородской, Казанской, Вятской, Пермской, Тобольской, Оренбургской и Уфимской губерниях, а получал всего лишь 800 руб. в год — это меньше 100 фунтов стерлингов. Его подчиненные в уездах и на казенных заводах зарабатывали еще меньше. Что уж говорить о простых лесорубах и егерях!».

Могли ли они исправно выполнять свои обязанности? Эти люди поступали на службу только чтобы набить свои карманы, и раньше чиновнику без взяток было не выжить, но это не считалось позором. Говорят, что при Николае I единственным человеком в империи, не бравшим взятки, был он сам. Хотя это, конечно, преувеличение, однако оно отражало реальность. В те времена государственные чиновники носили между двумя отверстиями для пуговиц на сюртуке цветную ленту с вышитыми золотом римскими цифрами, обозначавшими, сколько времени они состоят на службе. И как мне рассказали, один из моих соотечественников, указывая на эту ленточку, загадочно подмигнул и сказал: «Никому и в голову не придет, что здесь у меня не хватает 14 лет!».

Говорят, что когда Николаю I на заседании Совета в период Крымской войны — я полагаю, что это был Военный совет — доложили о злоупотреблениях при закупке провизии и боеприпасов, что вызвало возмущение у генералов, дворян и князей, то он, взяв своего сына и наследника за руку, произнес: «Александр (будущий император Всероссийский с 1855 г. Александр II Николаевич (1818—1881), — прим. ред.), во всей империи я доверяю только тебе и никому другому».

Я привожу это в качестве примера нравов, которые тогда господствовали в обществе, и полагаю, что тем самым не опозорю тогдашних служащих лесного ведомства, утверждая, что они тоже допускали злоупотребления. Во всяком случае, у них, как и у всех, такие возможности были.

«Подрядчик и казна остались с носом»

В то время, когда я получал сведения об уральских лесах, каждый завод имел право ежегодно вырубать 300 куб. саженей древесины в казенных лесах для паровых двигателей, но путем различных махинаций заводчикам удавалось заготавливать в три с лишним раза больше дров. Если просто направить прошение чиновнику лесного ведомства с просьбой разрешить вырубить лес, то можно было получить соответствующий документ, где указывается выделенный для этого участок, однако он, как правило, будет находиться в 60—80 верстах (40—60 милях) от завода, а это приводит к удорожанию доставки древесины на предприятие. Но если к прошению добавить пачку денег, то можно получить участок поближе. Если это будет 200 руб. (20 фунтов стерлингов), то будет выделен участок на расстоянии в 10 раз меньшем указанного, но придется еще дать взятки чиновникам рангом поменьше, чтобы они помалкивали. Простому леснику хватит 20—30 коп. (около 6 пенни), но его начальству в зависимости от ранга требуется больше. После этого можно смело вырубать 1 000 куб. футов, однако во всех документах будет указано, что заготовлено 300 куб. футов.

Но иногда случалось, что вырубленный лес еще не вывезли, а состав чиновников неожиданно поменялся. В таком случае приходилось опять давать взятку, но уже новым начальникам, и среди них не было ни одного справедливого, честного и неподкупного!

Вот что мне рассказали. Некий подрядчик вырубил лес строго в соответствии с выданным ему разрешением, но чиновник, контролировавший это процесс, обнаружил, что древесины на самом деле было заготовлено больше. «А ну-ка, что это такое, Иван Иванович? — спросил он. — Смотрите-ка! Вам разрешили вырубить 300 куб. футов, а Вы заготовили аж 1 000! Мне придется излишек изъять». По закону лишнее подлежало конфискации в пользу казны, а подрядчик — ссылке в Сибирь, но чиновник предложил заводчику, которому предназначалась древесина, следующее: «Я изъял 700 саженей, и теперь должен реализовать их на аукционе, однако предлагаю Вам купить эти лесоматериалы по цене, равной размеру государственной пошлины за них». Обрадованный заводчик заплатил эти несчастные 100 руб. (10 фунтов стерлингов) и сохранил все заготовленное им, а подрядчик и казна остались с носом. Впрочем, лесозаготовитель надеялся, что в следующий раз ему уж точно тоже что-то перепадет.

«Просто нужно было проиграть губернатору в карты!»

Однажды такой подрядчик, надеясь покрыть убыток, возникший в результате случая, аналогичного вышеописанному, или, скорее, решив попросту нажиться, заготовил древесины столько, сколько ему было позволено. Получив за это деньги, он подделал дату выдачи разрешения, и на следующий год продолжил заготавливать по нему древесину. Это заметил государственный ревизор, который сразу понял, кто подделал документ, и как всегда в таком случае спросил: «Иван Иванович, а это что такое? Ведь это старое разрешение, но на нем почему-то стоит другая дата. Так! Я вынужден конфисковать у Вас излишек древесины». Подрядчик не стал возражать и поблагодарил чиновника за то, что тот не стал привлекать незадачливого лесоруба к уголовной ответственности, однако рассказал обо всем своему брату, жившему в губернском центре. Тот встретился с губернатором и пожаловался ему, что брат случайно попал в очень нехорошую историю, но он не виноват. Подумав, губернатор сказал: «Ладно! Жаль, конечно, но я что-нибудь придумаю». Брат лесоруба поблагодарил его и ушел, а вечером напросился к губернатору в гости. После чаепития они сели играть в карты, и губернатор неожиданно для себя выиграл у своего партнера целых 8 тыс. руб.! На следующий день, зайдя в губернскую канцелярию, он узнал, что дату на документе, оказывается, никто не менял, и его брат может оставить всю заготовленную древесину себе. Просто нужно было проиграть губернатору в карты! Имя этого царского наместника мне известно (возможно, имеется в виду Струве Бернгард Васильевич (1827—1889) — пермский губернатор в 1865—1870 гг., уличенный в злоупотреблениях, — прим. ред.).

Мне рассказывали о губернаторах, которые, предложи им взятку, посчитали бы себя, как всякий порядочный джентльмен, оскорбленными. Но я передаю только то, что хорошо знаю, что поведали мне люди, которым я доверяю. Проблемы такого рода решаются не в суде, а иначе. Мой информатор, видимо, знавший что к чему, сообщил мне:

«Если вы влипнете в нехорошую историю, то постарайтесь передать жене губернатора бриллиантовое украшение, а ежели дело серьезное, то несколько их, затем изложите ей суть дела, ну а дальше, как говорили римляне, «Verbum sap» («Умный понимает с полуслова»).

Как только представится возможность, губернаторша невзначай спросит у своего мужа:

— Душенька, ты знаешь, какая история приключилась с таким-то? Тут какая-то ошибка, это очень хороший человек! Ты можешь как-то ему помочь? Ненаглядный, ну сделай же что-нибудь хотя бы ради меня! Может он и был неправ, но ведь он такой славный! Возможно, человек просто совершил ошибку!

— Нет, нет, я ничего не могу сделать, — отвечает губернатор.

— Ну, душенька, постарайся, ведь ты же можешь все! Я знаю, он честный человек! — не отстает жена.

— Ладно, ладно, голубушка, завтра я изучу это дело, и ежели выяснится, что все как ты говоришь, то подумаю, как ему помочь.

— Благодарствую, котик, какой ты у меня милый!

В итоге выяснится, что вы всего лишь совершили ошибку, которую легко исправить!».

Все это печально, но в России такая практика — обычное явление, которое было всегда. Ученый-лесовод, зная, что ранее оно привело к уничтожению лесов во Франции и Англии, не удивляется, что теперь это произошло в России: «Этого следовало ожидать!».

Здесь жульничают все: заводчики стараются обойти запреты на заготовку древесины в качестве для паровых котлов, простолюдины втайне рубят лес на дрова.

Продолжение следует