Сборная Хорватии

Участие на чемпионатах мира

Сборная Хорватии, как отдельное государство, начало выступать в финальной части чемпионата мира в 1998-м году. Свою силу хорватам удалось показать практически сразу же, завоевав на мундиале во Франции бронзовые медали. Причем они могли выйти в финал и даже вели в счете в полуфинальном матче против хозяев турнира. Однако, дубль Тюрама не позволил хорватам, ведомым своим лидером Давором Шукером сходу оказаться в решающем матче турнира. С тех пор Хорватия еще трижды отбиралась в финальную часть, где также занимала третьи места. Правда, все это было в группе и сборная ни разу не выходила в 1/8 финала.

В Россию хорваты тоже отобрались с некоторыми трудностями. Уступив первую строчку группового этапа отборочного раунда к чемпионату мира Исландии, подопечные Златко Далича попали в стыковые матчи. Там ее соперником стала Греция. После первой встречи, которая завершилась со счетом 4:1 в пользу Хорватии, им оставалось лишь не растерять добытое преимущество в гостевой игре. Хорватам это удалось и благодаря нулевой ничье они «проскочили» в Россию.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1998 7 5 0 2 11-5 3

2002 3 1 0 2 2-3 3-е место в группе

2006 3 0 2 1 2-3 3-е место в группе 2014 3 1 0 2 6-6 3-е место в группе

Итого 16 7 2 7 21-17 -

Главный тренер и лучший игрок



В России имя главного тренера сборной Хорватии котируется не так высоко. И оно понятно, ведь Златко Далич фигура в тренерском мире относительно новая, по крайней мере для Европы. Достижения хорватского специалиста больше связаны с арабскими командами и вряд ли вызывают восторг у кого-то еще кроме представителей этих стран. Для хорватов же Далич является некем иным как продолжателем идей того самого Мирослава Блажевича, под руководством которого сборная и добилась успехов в 98-м году. А вот помощник главного тренера знаком россиянам больше, чем Далич, ведь не знать бывшего форварда ЦСКА Ивицу Олича просто невозможно.

Лидером Хорватии можно признать линию полузащиты. Да, главной движущей силой сборной, безусловно, является Лука Модрич, игрок мадридского «Реала», однако и остальные игроки проявляют себя не менее ярко. Выделить, например, можно Ивана Ракитича из «Барселоны», Ивана Перишича, Марцело Брозовича и даже запасного Матео Ковачича. Такой огромный выбор хоть и доставляет головную боль тренерскому штабу, непременно дают больше возможностей для ротации состава и тактического рисунка сборной.

Ориентировочные составы: Субашич – Врсалько, Вида, Чорлука, Стринич – Бадель, Ракитич, Брозович, Модрич, Перишич – Манджукич.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Групповой этап для Хорватии ожидается непростым испытанием. Компанию подопечным Далича составят Аргентина во главе с Месси, Исландия, от которой хорваты уже натерпелись в отборе к ЧМ, а также соскучившиеся по турниру нигерийцы. В такой ситуации самым главным становится правильный подбор тренировочной базы, где Хорватии предстоит готовится к этим матчам. Для этих целей они выбрали Ленинградскую область, откуда им придется вылетать на игры в Калининград, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.