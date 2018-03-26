«Казань может стать первым городом России, достигшим нулевого захоронения отходов»

«7 дней»: от строительства мусоросжигательного завода до фестиваля тюркского кино в Казани

Фото: Максим Платонов

Вопрос с проблемами долевого строительства в Татарстане планируют закрыть к 2020 году. В 2022 году заработает мусоросжигательный завод в поселке Осиново. Все чаще казанцы перебираются в малогабаритные «гостинки», потому что не могут позволить себе более комфортабельное жилье. А требования к документам, которые доказывают трудовой стаж работника, продолжают ужесточаться. Об этом и не только шла речь в еженедельной информационно-аналитической программе «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее в обзоре «Реального времени».



Два года на решение проблем

В середине прошлой недели премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отчитывался перед депутатами об итогах работы за прошлый год на очередной сессии Госсовета. Доклад Песошин сосредоточил скорее на проблемах, чем на достижениях. Одну из них он обещал решить к 2020 году. Речь о проблеме обманутых дольщиков. На данный момент в Татарстане остаются проблемными 33 объекта. Корреспонденты «7 дней» разбирались в сложившейся ситуации.

Равиля Лутфуллина со слезами на глазах рассказывает свою трагическую историю. Она инвалид первой группы: нет ноги, страдает сахарным диабетом в тяжелой форме. Равиле часто приходилось ездить из Бугульмы, где она жила раньше, в Казань, на лечение. Тогда она решила продать трехкомнатную квартиру и переехать в столицу: и лечение удобнее проходить, да и к сыну поближе. Его семья живет в Казани.

В 2014 году Лутфуллина купила квартиру в доме по улице Чистопольской. Правда, денег от продажи прежней жилплощади не хватило, пришлось влезть в долги — найти еще 300 тысяч. Возведением дома занималась печально известная фирма «Свей». Уже пятый год, рассказывает пенсионерка, она живет в подвешенном состоянии. Вынуждена снимать квартиру. Таких, как Равиля Лутфуллина, — обманутых дольщиков, в Татарстане сегодня 4211 человек. И у каждого своя трудная история взаимоотношений с недобросовестными строителями.

Депутат Госсовета Татарстана Артем Прокофьев отмечает, что совместно с депутатами Казгордумы недавно объехали абсолютно все проблемные стройки в Казани. Встретились с людьми. Артем Прокофьев показывает подготовленный документ. Здесь полная картина по каждому объекту: что предлагает мэрия, что — правительство, и что считают необходимым сделать сами люди.

Артем Прокофьев отмечает, что совместно с депутатами Казгордумы недавно объехали абсолютно все проблемные стройки в Казани. Фото gossov.tatarstan.ru



— Информацию, которую мы собрали, результаты встреч, — все нужно пускать в работу. Я уверен, совместными силами мы сможем решить проблему, — считает депутат.

— Буквально вчера я отчитывался перед президиумом генерального совета по проблемам дольщиков. К сожалению, 2017 год стал годом пиковым с точки зрения появления строек, по которым не исполнены обязательства, — говорит депутат Госдумы РФ Александр Сидякин. Он отмечает, что в Татарстане вопрос обманутых дольщиков находится на особом контроле у руководства республики.

Более 1000 семей в республике уже получили ключи от своих долгожданных квартир. Но и в Татарстане, и в России в целом проблема пока остается не решенной. В прошлом году в России помогли более 35 тыс. обманутых дольщиков, при этом появилось еще более 58 тыс. новых пострадавших. Почти 500 объектов находятся в «заморозке».

В четверг премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на сессии Госсовета сообщил, что в течение 2 лет в Татарстане намерены полностью решить проблему обманутых дольщиков.

— К 2020 году мы планируем вопрос полностью закрыть. В этом году планируется завершить 21 объект, из которых семь уже построены и нужно решить только юридические проблемы. В 2019 году — пять объектов, в 2020 году — семь объектов, — заверил Песошин.

Если раньше власти подключались к решению проблемы уже на поздней стадии, когда нужно было помочь с подключением домов к сетям, другой инфраструктуре, то теперь основные проблемные объекты — это дома застройщиков-банкротов. Единственный выход — найти нового инвестора для достройки объекта. Но как это сделать? Для этого и нужен Фонд. Схема простая: инвестор вкладывается в строительство проблемного дома, взамен получает земельный участок из того самого Фонда. Пока параметры его не разглашаются, но сам факт, что власти пошли на его создание, уже говорит о многом.

Чуть позже официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова познакомила журналистов с графиком новоселий. В Бавлах в новые квартиры в этом году переедут 40 семей. Дом готов на 65%. Новоселье отметят и в селе Куюки в Пестречинском районе. В домах завершается отделка. Готовность уже 90%. В Зеленодольском районе идут переговоры с потенциальным инвестором. Необходимо завершить благоустройство территории и пусконаладочные работы внутренних сетей. В Набережных Челнах решение вопроса по дольщикам — в стадии завершения. Определен инвестор. Количество квартир — 639.

Лилия Галимова познакомила журналистов с графиком новоселий. Фото Олега Тихонова



— По Казани на столицу приходится наибольший объем проблемных объектов. Есть существенное продвижение по жилому комплексу «МЧС». В части предоставления федеральным МЧС земель в распоряжение республики. Принципиальная договоренность достигнута в ходе переговоров Рустама Минниханова с министром Владимиром Пучковым. Высокая степень готовности секции Г номер 1 и жилого дома №5, — обозначила Галимова.

Строительство мусоросжигательного завода начнется осенью

На этой неделе стало известно, где, скорее всего, построят мусоросжигательный завод — в поселке Осиново Зеленодольского района. Все работы по его созданию займут 4 года. Ожидается, что завод заработает в 2022 году.

Широкая общественность впервые узнала о четких намерениях строительства мусоросжигательного завода в Казани в начале прошлого года. Резонанс был немаленький. Тогда еще и не было известно, где, собственно, построят этот завод, представляющий из себя в сознании граждан нечто вроде гигантского крематория с полой трубой, извергающей едкий, все отравляющий дым. Специалисты парировали — это неправда. Мусоросжигательные заводы не дымят и не портят воздух. Труба предназначена для пара. И бороться со свалками, которые как раз и убивают нас, можно лишь такими методами.

Больше года прошло, но стороны непримиримы. За год не было особых новостей. Будет или не будет завод — было неясно до этой недели. И вот теперь мы знаем, уже доподлинно, даже где он может быть построен. У премьера сомнений нет.

— Мое мнение — заводу быть, и быть обязательно. Сейчас ведутся инженерные работы, приобретен собственником участок. Сейчас происходит планировка участка, определяются защитные зоны, — прокомментировал Песошин.

В поселке Осиново атмосфера, прямо скажем, предгрозовая. Здесь каждый без исключения в оппозиции, каждый наслушался жутких историй и каждый считает, что нет дыма без огня. В огонь без дыма не верит никто.

У жителей еще будет возможность напрямую выразить свое мнение заказчику проекта. Заказчик — это «Альтернативная генерирующая компания-2». АГК-2 уже приступила к сбору информации, вопросов, замечаний, предложений от населения. До 19 апреля все это можно направить либо на электронный адрес, либо посредством почтовой связи. В июне пройдут общественные слушания. Строительство же может начаться не ранее октября этого года.

Подобных заводов в мире немало. Расположены они обычно в черте города. Проектная мощность — 550 тыс. тонн мусора в год. Казань может стать первым городом России, достигшим нулевого захоронения отходов — наряду с Цюрихом, Берлином, Стокгольмом и Копенгагеном.

— Технология, выбранная на данном этапе, — это технология, по которой работает 80% подобных заводов в мире. Президентом РТ поставлена задача привлечения общественного контроля к этому вопросу. Проект обязательно будет обсуждаться с татарстанцами, активистами, обеспокоенными этой темой. Позиция руководства республики в вопросе внедрения новых технологий, средств утилизации мусора сводится строго к одной сути — проект должен быть абсолютно безопасным как для экологии, так и для здоровья жителей, — рассказала журналистам на брифинге представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Широкая общественность впервые узнала о четких намерениях строительства мусоросжигательного завода в Казани в начале прошлого года. Резонанс тогда был немаленький. Фото Максима Платонова

Как живется в казанских «гостинках»

Качество жилья в России совсем не адекватно его цене. Самая маленькая однокомнатная квартира на окраине Казани стоит 1,5 млн рублей. Если квартира более или менее приличная, то все 2—3 млн. Цена хорошей трехкомнатной квартиры в центре может зашкалить и за 10 млн рублей. В последние годы в Москве особой популярностью у покупателей стало пользоваться малогабаритное жилье. Это квартиры от 10 кв. метров, где в одной комнатке застройщику удалось совместить и кухню, и ванную с туалетом. В народе такие квартирки-студии уже прозвали «пеналами». Казань также старается идти в ногу с новомодными тенденциями. Журналисты «7 дней» решили выяснить, как чувствуют себя жители таких квартир.

Свой угол для одиночек и людей, лишенных фобий — идеальное жилище для тех, кто не страшится замкнутого пространства. В 20 кв. метров при желании можно вместить практически все: и кухню, и спальню, и ванную с туалетом. При условии абсолютной свободы и отсутствия каких-либо обязательств.

— Как правило, такие квартиры выбирают либо молодые семьи, либо одинокие люди для спокойной жизни без детей, — объясняет руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Такая квартирка в новостройке практически на выезде из города обойдется в среднем в 2 млн рублей. Это стоимость старой однокомнатной квартиры, но в центре Казани. Будущих владельцев не пугает ни цена, ни расстояние.

В России малогабаритное жилье в массовом порядке начали возводить именно во времена Хрущева. Такие небольшие, некомфортабельные квартирки в народе презрительно называли «хрущевками». Но именно хрущевка увеличила норму на одного человека — не менее 9 кв. м. Однокомнатная квартира должна была быть не менее 14 кв. м с небольшой, но изолированной кухней, где, как правило, обедали поочередно, узким коридором и совмещенным санузлом. В народе тогда шутили, что в этой квартире Хрущеву удалось соединить практически все. Хорошо, что не успел соединить потолок с полом.

Во времена Хрущева строители ломали голову, как изолировать комнаты в маленьком помещении. В отличие от застройщиков советской эпохи, современные проектировщики не утруждали себя в поисках лучшего решения. За основу взяли не опыт ветеранов, а жизнь по западному образцу. Мода на миниатюрные квартиры, где всего четыре стены, в России появилась сравнительно недавно. За границей такое жилье называют студиями. Но это особая философия жизни. Красочные картинки с неординарным дизайном квартир-студий пестрят в интернете. Это место не столько для жизни, сколько для работы творческих людей. Здесь живут и творят художники и поэты, которым чужды проблемы в быту.

В 20 квадратных метров при желании можно вместить практически все: и кухню, и спальню, и ванную с туалетом. Фото prav.tatar.ru



— СНиП говорит, что все помещения в жилой квартире должны быть отдельными. А здесь все в одном пространстве. Это же шум, запахи. Комфорт сразу исчезает, — считает председатель Союза архитекторов Набережных Челнов Ринат Сафиуллин.

В условиях серых будней и отсутствия творческого мышления такая квартирка в России теряет свой европейский шарм. Их даже называют у нас по-другому. Не студиями, а «гостинками». То есть местом для временного проживания. И «гостинку» у нас покупают отнюдь не из-за высокого полета мыслей.

— Застройщики понимают, что покупательская способность населения низкая и ищут способы ее удовлетворить, — объясняет Сафиуллин.

Архитекторы уверены, что такая жилищная политика через несколько лет может привести к весьма печальным последствиям. Уплотненность населения определенного социального статуса может стать причиной серьезных проблем.

— У нас сегрегация проявляется сильнее даже, чем в европейских странах, — уверен заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич.

Пенсию нужно заслужить

Требования по документам, которые доказывают трудовой стаж работника, продолжают ужесточаться. Эксперты объясняют это тем, что в России с 90-х годов во всех отраслях экономики получила широкое распространение «серая» зарплата. И сегодня именно эти труженики, получавшие зарплату в конвертах, начинают оформлять пенсию. И сталкиваются с серьезными трудностями. К тому же добавляется проблема исчезнувших документов исчезнувших предприятий. Героями следующего сюжета передачи стали водители из Чистополя. Много лет они проработали в сфере пассажирских перевозок. Но выйти на досрочную пенсию сейчас не могут. Вместо этого они обивают пороги судов различных инстанций.

Три года бесконечных судебных процессов, два из которых — в Верховном суде. И никаких шансов на досрочную пенсию. Константин Сальцин утверждает, что работал в Чистопольском АТП с 1984 года водителем городского автобуса. Значит, ему положена досрочная пенсия. Однако в трудовой книжке другая запись — «водитель автоколонны», что означает — работать Константину Петровичу придется до 60 лет. Документы, подтверждающие особые условия труда, водитель разыскать не может. Почти 17 лет льготного стажа фактически пропали вместе с документами.

— В 2015 году я обратился в Чистопольское АТП, они сказали, что мне ничего не дадут. А на каком основании, не объяснили. И после этого суды все проигрываю, — делится Сальцин.

Возможно, в деле Сальцина работник и работодатель друг друга не поняли. Фото chistopol-rt.ru

По делу Константина Сальцина возникают десятки вопросов. Как мог наш герой сидеть за рулем городского автобуса и отвечать за безопасность 100 пассажиров, не имея на то прав? И какие страховые отчисления тогда проводило предприятие, если зарплата по трудовой книжке была меньше, чем на самом деле, спрашивает Константин Петрович. И, конечно, главный вопрос — есть ли шанс все-таки оформить досрочную пенсию. Юрист между тем сомневается в положительном исходе дела.

— Нужно еще посмотреть, какие награждения фигурируют в почетных грамотах, фотографии могут быть подтверждающие, путевые листы, — уверяет юрист Лариса Лазарева.

Исчезнувшие документы и многочисленные суды, связанные с фактом назначения пенсий — количество таких дел увеличивается из года в год. Чаще всего это связано с сотрудниками предприятий, приватизированных или ликвидированных в 90-х. Сегодня идет волна будущих пенсионеров из современного серого рынка — с зарплатой в конвертах. Чем это выгодно работодателю?

— Отчисления будут меньше. Кроме того, если были вредные условия — нужно проводить специальную оценку условий труда. Работодатель этого делать не хочет, — отвечает Лариса Лазарева.

В Пенсионном фонде РФ по РТ, подчеркивают, что зачастую будущие пенсионеры не всегда правдивы при оформлении документов. Возможно, и в деле Сальцина работник и работодатель друг друга не поняли.

— Возможно, он работал на пригородных маршрутах, там, где оплата выше. А хочется досрочную пенсию. Раз организация не подтверждает, может быть, и не было занятости в тех условиях, о которых говорит гражданин, — предполагает начальник отдела назначения пенсий с учетом специального стажа и оценки пенсионных прав Ирина Стрелкова.

Или все-таки предприятие не желает подтверждать. Главный бухгалтер ныне ООО «Йоктранс», теперь занимающего базу Чистопольского автотранспортного предприятия (именно туда были переведены работники ликвидированного АТП), заявила: все документы были сданы в архив.

Но документы Сальцина, подтверждающие его работу водителем городского автобуса, в архиве так и не нашли. Не обнаружили даже приказ о приеме на работу Константина Петровича. Кстати, часто важные бумаги, находятся совсем не там, где полагается. Только в прошлом году Пенсионный фонд выяснил местонахождение документов 302 организаций.

Каждый день несколько человек выигрывают или проигрывают дела у Пенсионного фонда. Фото vistanews.ru

Каждый день несколько человек выигрывают или проигрывают дела у Пенсионного фонда, выбивая себе законную пенсию, если посмотреть базу решений, принятых российскими судами. Похоже, чтобы не нанимать адвоката в дальнейшем, защищать себя нужно уже сегодня. Юристы рекомендуют контролировать записи в трудовой книжке, сохранять трудовые договоры, табели, путевые листы, справки о заработной плате, что помогут в дальнейшем доказать право на пенсию. В помощь и фотографии — тот самый случай, когда социальные сети не ради развлечения, а реально помогают. Например, фотография за рулем автобуса с пассажирами с хэштегом «остановка Пушкина» могла стать одним из доказательств в суде для Константина Сальцина.

— Самый действенный на сегодня способ — завести личный кабинет на сайте ПФР. Кто имеет доступ к госуслугам, в личном кабинете может проверить все ли его пенсионные права учтены, — заверяют представители Пенсионного фонда.

Праздник весны по-особому

На прошлой неделе весь тюркский мир отмечал красивый древний праздник Навруз — праздник весны. Мало кто знает, что Навруз был рожден свыше 3 тыс. лет тому назад в Персидской империи. С 2009 года решением ЮНЕСКО праздник был включен в список нематериального культурного наследия человечества. Во многих странах Навруз отмечается как государственный праздник, например в Албании, Азербайджане, Афганистане, Индии, Македонии. В этом году Казань Навруз встречала по-особенному. В столице Татарстана впервые прошел международный фестиваль тюркского кино. Нашу страну на фестивале представили кинематографисты Татарстана, Башкортостана, Якутии, Хакасии и Чувашии.

Кинопродюсер из Казахстана Канат Торебай уверен, что настали другие времена. Кино тюркских народов, которое когда-то воспитало целую плеяду звезд и гремело на весь союз, переживает новый виток в развитии.

— Долгое время в силу идеологических причин, политических, многие родственные народы, именно тюркской семьи, были разобщены. Но сейчас наметилась тенденция по сближению. И то, что этот процесс развивается, — это хорошо, — говорит Канат Торебай.

После 20-летнего застоя они решили объединиться, чтобы заявить о себе вновь. В октябре 2017 года в Стамбуле прошло первое заседание президиума Ассоциации кино тюркского мира. В состав ассоциации вошли известные деятели кино из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Турции и России, которую теперь в мире тюркского кино будет представлять именно Татарстан.

— Основной посыл всех членов Ассоциации — вернуть в евразийское пространство фильмы тюркских стран. Они отличаются тем, что там ярко выраженные национальные особенности народов. Да, может, этим фильмам не хватает экшена или суперсовременных технологий, но зато в центре человек и настоящие отношения, — говорит директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Международный фестиваль тюркского кино, который состоялся в Казани, стал, так сказать, первым пробным шагом. Каждая страна представила такую картину, которая, по словам организаторов, могла бы отражать именно ментальность того или иного народа. Это их главное отличие. Но в каждой стране существуют схожие проблемы, которые зачастую можно решить только сообща.

Международный фестиваль тюркского кино, который состоялся в Казани, стал первым пробным шагом. Фото Олега Тихонова

Особенность этого фестиваля была и в том, что для кино не установили какие-либо временные границы. К примеру, фильм «Красная косынка» снятый турецким режиссером Атиф Йылмазом 40 лет тому назад по роману Чингиза Айтматова. Это уже старая добрая классика.

«Старик» из Казахстана, «Охотник» из Хакасии и судьба простой татарской женщины Бибинур. Этот фильм Юрия Фетинга, снятый в 2009 году, в свое время стал открытием нового татарского кинематографа, у которого когда-то была своя история. И который, как уверены многие, начинает свой новый путь.

— У нас уже давно есть свое кино. Но оно не может резко стать самым лучшим в мире, это закон эволюции, — считает председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров.