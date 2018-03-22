«Наша Маша»: экс-телеведущая «Вестей» стала лицом казанского Кремля

Как прошел дебют Лилии Галимовой в качестве «татарстанской Захаровой»

Фото: Олег Тихонов

Сегодня казанский Кремль презентовал свое новое лицо — бывшую телеведущую «Вестей-Татарстана» и замдиректора филиала ВГТРК Лилию Галимову. У девушки особая миссия — взять на себя роль татарстанского аналога представителя российского МИД Марии Захаровой, которая, кстати, стала ответом на лицо Госдепа США Джен Псаки. Функции Галимовой, как она сегодня рассказала, — «доносить позицию руководства Татарстана по ключевым проектам». Впрочем, двумя ключевыми проектами, обозначенными в повестке дня, на сегодня дело не ограничилось. Подробности в материале «Реального времени».

«Доносить позицию руководства Татарстана по ключевым проектам»



Первый брифинг Лилии Галимовой — татарстанского аналога официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, как ее успели окрестить журналисты, состоялся в кабмине. Журналистов на свой дебют Галимова отбирала лично. В отличие от рядовых кабминовских брифингов, зал заполнили корреспонденты из президентского пула, а некоторые СМИ представляли даже главные редакторы. Учитывая это, коллеги ожидали нечто вроде делового обеда с новым лицом казанского Кремля и обсуждения принципов дальнейшей работы. Но в последний момент что-то пошло не так — встречу спустили с 9-го этажа на 3-й — в зал совещаний, а Галимова после маленькой прелюдии, в которой она обозначила, что суть ее работы — «доносить позицию руководства Татарстана по ключевым проектам, которые на сегодняшний день, возможно, не до конца были освещены», сразу приступила к освещению этих ключевых проектов.

Надо отдать должное умению экс-телеведущей быстро ориентироваться и оперативно реагировать на самые неожиданные ситуации (видимо, годы прямых эфиров стали хорошей тренировкой). Как призналась Галимова, тема сегодняшнего брифинга и для нее была сюрпризом. Совещание, с которого ей предстояло донести информацию до журналистов, прошло за 2 часа до начала брифинга, но тем не менее ответы Лилии Галимовой были исчерпывающими.

Надо отдать должное умению экс-телеведущей быстро ориентироваться и оперативно реагировать на самые неожиданные ситуации



Тема дня: мусор и дольщики

Сегодня по поручению Рустама Минниханова прошло совещание с представителями застройщика по вопросу строительства мусоросжигательного завода. Официально Галимова озвучила место его расположения — это поселок Осиново. Попыталась убедить, что завод будет безопасен: «Я еще раз подчеркну — для руководства Татарстана важно, чтобы проект не только утилизировал отходы, но и был безопасен».

— Нам инвестор сообщил, что в случае малейшего нарушения система остановит работу завода и его восстановление потребует колоссальных денежных средств. С точки зрения экономики это очень внушительные потери для инвестора, и он заинтересован в том, чтобы проводить регулярную замену фильтров и следить за состоянием завода, — пересказывала суть услышанного на совещании Галимова.

Журналисты припомнили, что им обещали халяву — возможность лично убедиться в безопасности таких заводов, съездив на экскурсию в саму Японию.

— Считайте, что мы внесли вас в список желающих поехать на экскурсию, — рассмешил этот вопрос Лилию Галимову, правда, вместо Японии экскурсия состоится в Германии или Швейцарии — инвестор пока еще сам не решил, по чьему примеру построят завод в Казани.

Вторая тема брифинга касалась обманутых дольщиков. Тут Галимова тоже озвучила официальную позицию казанского Кремля, которая, как можно было понять из ее ответов, заключается в том, что дольщики не такие уж бедные и несчастные. Ранее, напомним, власти Казани акцентировали внимание на том, что последние на самом деле являются недальновидными инвесторами и в жилье вовсе не нуждаются, потому что некоторые их них скупали аж по 26 квартир. Сегодня в подкрепление этой позиции привели другие цифры.

— По данным города, из общего объема только 14% сданных квартир заселены или в них начался ремонт. Мы хотим обратить внимание на то, что проблемные дома с трудом, но сдаются, но по факту востребованность в квартирах… — недосказала Галимова.

Не слишком ли много кабмина будет в новостной ленте местных СМИ? Видимо, на этот эффект и рассчитывают с появлением Галимовой



«Появление меня в качестве представителя казанского Кремля говорит о том, что...»



Проблемы дольщиков не особенно волновали журналистов или просто все, что они хотели знать по этой теме, услышали. Более всего коллег интересовал вопрос, чем будет заниматься Лилия Галимова на новой должности (официально она числится заместителем руководителя пресс-службы президента Татарстана) и не будут ли ее функции дублировать функции Эдуарда Хайруллина.

— Эдуард Хайруллин — руководитель пресс-службы президента. В его ведении находится служба во внушительном составе, где каждый выполняет свой функционал: кто-то организовывает прессу на мероприятиях, кто-то организовывает рассылку, кто-то аккредитовывает журналистов. Появление меня в качестве представителя казанского Кремля говорит о том, что руководство республики хочет использовать новый дополнительный механизм, чтобы быть еще более открытым и понятным для журналистов, чтобы вы доносили до общественности позицию президента Татарстана, — сказала Галимова, отметив, что четверговые брифинги не отменяют брифинги по вторникам.

Не слишком ли много кабмина будет в новостной ленте местных СМИ? Видимо, на этот эффект и рассчитывают с появлением Галимовой. И такой формат общения с журналистами всерьез и надолго, судя по тому, что для встреч, сообщила Галимова, «у нас будет отдельное помещение на территории казанского Кремля». В подтверждение обещания быть «открытыми и понятными» Галимова не ограничилась повесткой и попросила журналистов задавать любые вопросы. И воспользовавшись моментом, журналисты начали спрашивать обо всем — от популяризации татарского языка до реакции Минниханова на возбуждение дела в отношении Татьяны Водопьяновой. И Галимова ни разу не сказала «без комментариев» и не уходила от вопросов грубо и топорно, хотя они, надо признать, непростые.

Кстати, по поводу татарского языка, от журналистов татароязычных изданий звучали вопросы на татарском языке, и Галимова отвечала на татарском. И вероятно, владение обоими языками стало ключевым моментом при утверждении ее на эту должность, потому как того же Эдуарда Хайруллина или предыдущего пресс-секретаря Минниханова Андрея Кузьмина за глаза упрекали в незнании татарского.

По уверенному и спокойному тону становилось понятно, что вывести Галимову из себя непросто



Салимгараев доволен: «И дальше будем продолжать общаться»

Как официальный представитель казанского Кремля, Галимова обозначила отношение татарстанских властей к делу Водопьяновой.

— Мы придерживаемся позиции, что пока нет решения суда, комментировать некорректно. Хотелось бы обратить внимание, что в ряде СМИ вошли в практику публикации с оценочными суждениями, через СМИ выносят вердикты — это с точки зрения журналисткой этики не очень корректно. Каждый человек по-разному воспринимает эти публикации — у нас есть печальный пример с Шишмаревой. Есть суд, который примет решение, — ответила Галимова. Наверное, ответ официальных властей был бы такой же.

На вопрос, какая работа проводится по поручению Минниханова по популяризации татарского языка, четкого ответа не прозвучало: «Позиция президента по популяризации татарского языка понятная, президент Татарстана дал поручение проработать этот вопрос, как только у нас будет возможность предоставить эту информацию публично, мы это сделаем».

Один из спортивных журналистов спросил: изменится ли участие Минниханова в жизни «Рубина» в связи с переходом команды в частные руки и останется ли президент в попечительском совете? На что Галимова ответила: «Это решение будет принимать Рустам Нургалиевич сам, я не могу сказать, останется ли он или нет, это решение за президентом Татарстана. Но это нормальная практика, если предприятие переходит в частные руки, это другие требования к команде и менеджменту».

Спросили официального представителя казанского Кремля о том, знает ли она, кто является автором анонимного канала «Аппаратная», владение которым приписывают аппарату президента РТ. «Я не знаю — это анонимный канал», — ответила Галимова. Ее продолжали пытать вопросами о том, ведется ли в кабмине работа по выяснению авторов канала. «Лично я такую работу не веду», — отвечала Галимова, и по уверенному и спокойному тону становилось понятно, что вывести ее из себя непросто, и Айдар Салимгараев, под руководством которого будет, видимо, работать Галимова, с выбором не ошибся. Кстати, глава недавно воссозданного информационно-аналитического управления президента РТ вместе со своим замом внимательно наблюдал за ходом дебютной пресс-конференции «местного варианта Марии Захаровой» и был, судя по всему, доволен итогами.

— Очень приятно, что задавались острые вопросы. Это уже установка — какие вопросы могут быть, и мы должны быть готовы отвечать. В принципе, хорошая, сочная получилась [пресс-конференция]. Я не считаю, что [первый] блин комом [вышел]. Считаю, что и дальше будем продолжать общаться, — поделился впечатлениями с корреспондентом «Реального времени» Айдар Салимгараев.