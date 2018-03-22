В Науруз в Казани родился новый кинофестиваль
Кинематографическое сообщество Татарстана приросло еще одним кинофестивалем. Вчера в кинотеатре «Мир» открылся Международный фестиваль тюркского кино, приуроченный к тюркскому Новому году и дню весеннего равноденствия — Наурузу. Подробности о церемонии открытия кинофестиваля — в материале «Реального времени».
Приветствия на разных языках
У входа в кинозал кинотеатра «Мир» выстроились молодые люди в национальных костюмах — члены национально-культурных обществ Дома дружбы народов Татарстана. Сама церемония открытия, проходившая в кинозале, заняла более часа. Начали ее, приветствуя публику на разных языках, все те же члены национально-культурных обществ.
Открывая церемонию, заместитель министра культуры РТ Гузель Шарипова отметила, что во всех областях культуры у тюркоязычных стран есть много общего, есть это общее и в кинематографе. Поэтому ленты, которые кинематографисты привезли на фестиваль, будут близки публике.
Очевидно, чтобы показать общность не только с тюркскими народами, ансамбль «Казан егетлере» исполнил культовую песню «Туган тел» сразу на трех языках — татарском, русском и английском.
Фестиваль — праздник, прежде всего, кинематографистов. Председатель профессионального Союза деятелей кино режиссер Ильдар Ягафаров отметил, что кино Татарстана набирает силу, например, только с начала этого года уже смонтировано 10 полнометражных кинолент. Но для кинематографистов важно не просто снимать кино, ленты должна видеть публика, и кинофестиваль — хорошая возможность познакомить зрителей с новинками.
На открытии Международного фестиваля тюркского кино в Казань приехали делегации из Турции, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана. Российская федерация представлена кинематографистами из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Дагестана. Поскольку делегация деятелей кино Турции была самая внушительная, да и она единственная не понимала русского языка, вся церемония открытия переводилась на турецкий. А новый консул Турции в Татарстане Ахмет Садык Доган, пожелав фестивалю успешной работы, даже произнес несколько фраз на татарском — он сейчас усиленно учит язык.
«Бибинур» положила начало
Если коснуться истории возникновения Международного кинофестиваля тюркского кино, то следует отметить, что идея его создания возникла год назад в Стамбуле на заседании Ассоциации кино тюркского мира. Татарстан в этой организации представляет генеральный директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.
Фестиваль станет ежегодным, но будет мигрировать и каждый год проходить в новой стране. Но начать его творческую жизнь было решено в Татарстане, где уже более 10 лет успешно проходит Казанский международный фестиваль мусульманского кино, ставший популярным не только в тюркоязычных странах.
Но в отличие от Казанского мусульманского кинофорума новый фестиваль по формату не предполагает ни жюри, ни наград. Большая часто его показов будет проходить в зале кинотеатра «Мир», часть картин увидят жители районов Татарстана, где тоже будут демонстрироваться фестивальные ленты. Помимо кинопоказов, в программе заявлены творческие встречи с кинематографистами, которые будут проходить в Доме дружбы народов Татарстана.
«Мы надеемся, что фильмы, которые на фестивале увидят казанские зрители, позже посмотрят и зрители других стран, в том числе и Турции. Зрители увидят уникальные фильмы тюркского мира, созданные даже в эпоху СССР, так что многие могут вспомнить свою молодость», — отметила генеральный директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.
Фильмом открытия была выбрана лента Юрия Фетинга «Бибинур» — популярный фильм не только в Татарстане. После «Бибинур» зрители увидели ленту турецких кинематографистов «Красная косынка» — экранизацию повести Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке». Ежедневно с 21 по 25 марта в зале кинотеатра «Мир» будет демонстрироваться по несколько фестивальных лент.
Гостей кинофорума ждет большая культурная программа, в которую входят посещение древнего Болгара и участие в празднике Науруз на территории Казанского ипподрома.
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