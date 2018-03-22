В Науруз в Казани родился новый кинофестиваль

Фото: Олег Тихонов

Кинематографическое сообщество Татарстана приросло еще одним кинофестивалем. Вчера в кинотеатре «Мир» открылся Международный фестиваль тюркского кино, приуроченный к тюркскому Новому году и дню весеннего равноденствия — Наурузу. Подробности о церемонии открытия кинофестиваля — в материале «Реального времени».

Приветствия на разных языках

У входа в кинозал кинотеатра «Мир» выстроились молодые люди в национальных костюмах — члены национально-культурных обществ Дома дружбы народов Татарстана. Сама церемония открытия, проходившая в кинозале, заняла более часа. Начали ее, приветствуя публику на разных языках, все те же члены национально-культурных обществ.

Открывая церемонию, заместитель министра культуры РТ Гузель Шарипова отметила, что во всех областях культуры у тюркоязычных стран есть много общего, есть это общее и в кинематографе. Поэтому ленты, которые кинематографисты привезли на фестиваль, будут близки публике.

Очевидно, чтобы показать общность не только с тюркскими народами, ансамбль «Казан егетлере» исполнил культовую песню «Туган тел» сразу на трех языках — татарском, русском и английском.

У входа в кинозал кинотеатра «Мир» выстроились молодые люди в национальных костюмах — члены национально-культурных обществ Дома дружбы народов Татарстана



Фестиваль — праздник, прежде всего, кинематографистов. Председатель профессионального Союза деятелей кино режиссер Ильдар Ягафаров отметил, что кино Татарстана набирает силу, например, только с начала этого года уже смонтировано 10 полнометражных кинолент. Но для кинематографистов важно не просто снимать кино, ленты должна видеть публика, и кинофестиваль — хорошая возможность познакомить зрителей с новинками.

На открытии Международного фестиваля тюркского кино в Казань приехали делегации из Турции, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана. Российская федерация представлена кинематографистами из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Дагестана. Поскольку делегация деятелей кино Турции была самая внушительная, да и она единственная не понимала русского языка, вся церемония открытия переводилась на турецкий. А новый консул Турции в Татарстане Ахмет Садык Доган, пожелав фестивалю успешной работы, даже произнес несколько фраз на татарском — он сейчас усиленно учит язык.

«Бибинур» положила начало

Если коснуться истории возникновения Международного кинофестиваля тюркского кино, то следует отметить, что идея его создания возникла год назад в Стамбуле на заседании Ассоциации кино тюркского мира. Татарстан в этой организации представляет генеральный директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Фестиваль станет ежегодным, но будет мигрировать и каждый год проходить в новой стране. Но начать его творческую жизнь было решено в Татарстане, где уже более 10 лет успешно проходит Казанский международный фестиваль мусульманского кино, ставший популярным не только в тюркоязычных странах.

Ежедневно с 21 по 25 марта в зале кинотеатра «Мир» будет демонстрироваться по нескольку фестивальных лент



Но в отличие от Казанского мусульманского кинофорума новый фестиваль по формату не предполагает ни жюри, ни наград. Большая часто его показов будет проходить в зале кинотеатра «Мир», часть картин увидят жители районов Татарстана, где тоже будут демонстрироваться фестивальные ленты. Помимо кинопоказов, в программе заявлены творческие встречи с кинематографистами, которые будут проходить в Доме дружбы народов Татарстана.

«Мы надеемся, что фильмы, которые на фестивале увидят казанские зрители, позже посмотрят и зрители других стран, в том числе и Турции. Зрители увидят уникальные фильмы тюркского мира, созданные даже в эпоху СССР, так что многие могут вспомнить свою молодость», — отметила генеральный директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Фильмом открытия была выбрана лента Юрия Фетинга «Бибинур» — популярный фильм не только в Татарстане. После «Бибинур» зрители увидели ленту турецких кинематографистов «Красная косынка» — экранизацию повести Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке». Ежедневно с 21 по 25 марта в зале кинотеатра «Мир» будет демонстрироваться по несколько фестивальных лент.

Гостей кинофорума ждет большая культурная программа, в которую входят посещение древнего Болгара и участие в празднике Науруз на территории Казанского ипподрома.

1 / 20 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов