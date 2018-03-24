Пятый эпизод «космического» сражения»: смертельный выпад «экс-ястреба»

Уфимский «Салават Юлаев» вырывается вперед в ожесточенной схватке с «трактористами» Челябинска

Напряженный восточный полуфинал Кубка Гагарина-2018 между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором» перед вчерашней игрой достиг «третьей степени» равенства (2:2, еще возможны лишь максимальные 3:3). Конечно, в такой непредсказуемой паре победа в пятом матче решающего преимущества лидеру противостояния не обеспечивала, но все же она давала право на ошибку. О том, как «Салават» вновь вышел в серии вперед, обыграв «Трактор» с футбольным счетом (1:0), — в материале «Реального времени».

«Забивательная» арифметика

Итак, после четырех встреч в серии Уфы и Челябинска установился ничейный счет 2:2 по исходам, хотя по очкам и разнице — все в пользу «трактористов»: две победы в основное время, да и соотношение шайб — 10:8. Зато у «юлаевцев» было две победы «с острым вкусом» — овертаймовая с «отскоком» (3:2 ОТ), и такая же в основное время в стиле «нежданчик» (три шайбы за 4 минуты — 3:2).

«Салават» не особенно озабочен обезвреживанием ударной силы «Трактора». Все, кто представлял опасность по предсерийным раскладам, забивают и набирают очки регулярно. Особенно молодая звезда Челябинска Виталий Кравцов, который не уходил со льда без результативных баллов во всех четырех поединках. Всего у Кравцова уже 11 (6+5) очков в этом плей-офф.

Куда более ответственно подошли к уфимским снайперам «трактористы». Лишь неукротимый Умарк отметился в каждой встрече: в первой и второй — тремя передачами, в драматичной третьей — голом в «девятку» и в разгромно проигранной — передачей. Кемппайнен и Хартикайнен не так страшны, как хотелось бы — пять очков на двоих в четырех встречах.

Коэффициент надежности Скривенса — 2.16, а процент отраженных бросков — 92.4



Про замок на воротах

Легче всего отследить игру вратаря Уфы Бена Скривенса. Он, как лондонский Биг-Бен, величественен (по сравнению с коллегами и регуляркой) и отсчитывает время в «раме» от свистка до свистка этой напряженной серии. То есть, в четырех встречах пропустил 10 шайб, это 2.5 за игру. Кареев и Налимов лишь наблюдают за его игрой со скамейки.

Коэффициент надежности Скривенса — 2.16, а процент отраженных бросков — 92.4 (упал с омской серии с 94.2). А вот Францоуза решили заменить в последней встрече, чтобы не «портил» день рождения Анвару Гатиятулину. Демченко, кстати, сыграл в этом поединке выше всяких похвал, пропустив лишь раз.

Но именно благодаря во многом Павлу Францоузу, челябинский тыл на хорошем амбарном замке (опять же в сравнении с его земляком из Омска Фурхом): 94.3 — процент отраженных бросков, коэффициент надежности — 2.12.

Игра на понижение

Что касается большинства, то тут у обоих соперников показатели упали. Если до очной серии «Трактор» имел лучший восточный процент реализации — 33.3 процента, то сейчас он составляет 25.7, то есть из 35 попыток челябинцы реализовали девять. «Салават» после Омска имел 17.9, а сейчас — 15.8 (6 из 38 — такая вот лотерея). Радует только, что ниже «Салавата» в таблице большинства финалист Запада — СКА (13.6) и упустивший шанс завершить серию с финскими «шутами» ЦСКА (11.1), а также уже отправленный в «депо отпусков» ярославский «Локомотив» (13.9). Но они свои локальные проблемы уже решили (кроме, опять же, москвичей), а «Салавату» вчера нужно было начинать второй старт, ведь счет в серии был равный 2:2, но уже близкий к краю — шаги стали еще весомее и осторожнее.

Уфимцы в четырех играх с «Трактором» имеют 44 минуты штрафа (20 минут, целый период, они просидели в крайнем, пока самом разгромно проигранном, матче — 1:4), сами же вынудили соперника нарушить правила на 26 минут. Отметим, что из этих 26 минут выгоду извлек только Умарк, сравнявший счет в третьем матче, который стал в итоге победным. Ужасающая статистика реализации лишнего! Правда, и «Трактор» не радует в этом отношении — два реализованных шанса на 44 минуты.

Полное преимущество «Салавата», играющего под хэш-тегом #пошумим, в стартовом отрезке дивидендов ему не принесло

Много шума… и ничего

Скривенс традиционно занял место в воротах «Салавата», а тренерский штаб гостей решил и в Уфе выставить на последний рубеж Демченко. Василий блеснул уже на первых минутах, отбив несложный бросок Умарка и обезвредив выход с ним на рандеву Энвера Лисина.

Стартовая пятиминутка запомнилась еще двумя опасными моментами, созданными «куницами» для Солодухина, и вторым опасным броском Лисина. Бурдасов, Коротков, Кемппайнен и даже защитник Панин до первого перерыва также не смогли переиграть российского сменщика чеха Францоуза.

«Трактористы» ответили парочкой полумоментов и неиспользованным удалением Игоря Макарова, который ударил челябинца по лицу на чужом «пятачке». Полное преимущество «Салавата», играющего под хэш-тегом #пошумим, в стартовом отрезке дивидендов ему не принесло.

Демченко-стена

В начале второго периода хозяева еще настойчивее насели на владения «Трактора», что вылилось в первое большинство для «Салавата» в этом матче — сфолил Кравцов. И это преимущество реализовано не было, хотя Демченко получил бросок-нокдаун от Бурдасова, а позже за него сыграла перекладина.

— Сами видели, что матч был тяжелым. Упорно старались пробить вратаря, слава Богу, что нам это удалось. Самое главное, все бились до конца, сумели в концовке выстоять. Все пацаны — молодцы, мужики, красавцы! — говорил после игры капитан «Салавата» Григорий Панин.

Нет такого, что ты готовишься к какому-то вратарю. Просто выходишь и играешь. Мы играем на победу, а кто там на воротах стоит, не имеет значения



— За два матча вам удалось забить Демченко лишь две шайбы. Больше готовились к Францоузу, не ожидали, что Василий выйдет?

— Нет такого, что ты готовишься к какому-то вратарю. Просто выходишь и играешь. Мы играем на победу, а кто там на воротах стоит, не имеет значения.



— На протяжении двух периодов при обилии голевых моментов вы бились как об стенку. Не сложно в таких ситуациях?

— Конечно, сложно, но я думаю, что нам не хватает одного игрока под воротами. Тот, кто будет закрывать и создавать помехи вратарю. Будем над этим работать.



Не мог ничего поделать с отлично обороняющимся «Трактором» и занявший позицию на трибунах местный Хоттабыч. Владимир Ткачев на исходе этой 20-минутки бросал в упор и снова не пробил броню «Танкограда». А гости ждали своего шанса. В частности, Максим Якуценя, убежав в углу зоны нападения от Филиппа Ларсена, как от стоячего, едва не привез «сюрприз» Скривенсу.

Роковая смена

В начале третьего периода на ровном месте схлопотал удаление «волшебник» Умарк — просто рубанул клюшкой по лицу Черникова у борта. К счастью, партнеры поддержали, отыграли грамотно, не дав ни единого шанса включившим другую скорость «трактористам».

За восемь с половиной минут до конца основного времени гости еще раз нарушили правила, и это большинство, казалось, пройдет по той же произвольной программе «фигурного катания». Но получилась неожиданная международная шайба: Скривенс при смене «трактористов» нашел на синей линии соперника Умарка, а тот скинул Бурдасову — бывший омский «ястреб» вонзил шайбу в дальний угол — 1:0.

Мы сегодня играли хорошо, создавали много моментов. Был хороший баланс между защитой и нападением. Бен сыграл здорово. Эта игра уже история, мы должны готовиться к следующей



Но «Салават» без интриги не «Салават». Александр Логинов за 4 минуты до сирены нарушает правила — дает шанс черно-белым. Челябинцы в конце этого большинства выпустили шестого вместо Демченко — напряжение нарастало, Скривенс играл хладнокровно, уфимские защитники ложились под шайбу.

— Я не знаю, у нас хоккей в какой-то футбол превращается. Нужно за такими моментами следить. Ну что тут судьи? Он увидел — дал, не увидел — не дал, — комментировал судейские решения после игры защитник уфимцев Григорий Панин.



— Со стороны кажется, что «Салават Юлаев» выглядит свежее соперника. За счет чего вам это удается?

— За счет подготовки, эмоций и желания.



В итоге уфимцы дотерпели, хотя весь матч терпели другие — 1:0, в серии — 3:2 и выезд в Челябинск на шестой матч. После игры главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд оценил малорезультативный матч по-своему.

— Мы сегодня играли хорошо, создавали много моментов. Был хороший баланс между защитой и нападением. Бен сыграл здорово. Эта игра уже история, мы должны готовиться к следующей.

— Владимир Ткачев уже несколько матчей не набирает очков.



— Я верю в то, что звено Саюстова будет играть лучше.



— Артем Федоров в прошлом матче вас не впечатлил?



— Артем провел очень хороший матч, было очень тяжело принять решение убрать его из состава. Мы смотрим на то, чтобы играла вся тройка.



— Насколько Лисину помог перерыв в один матч?



— Думаю, что для него это было хорошо. Ему помогло.



Дмитрий Слезин, фото hcsalavat.ru