А сборная России точно будет участвовать в чемпионате мира?

У Черчесова очень много работы перед мундиалем

Сборная России под руководством Станислава Черчесова в усиленном режиме готовится к домашнему мундиалю. Времени у тренерского штаба остается все меньше — в отличие от проблем. К травмам ведущих игроков и завершению карьеры в национальной команде братьями Березуцкими после игры с Бразилией (0:3) добавилось еще и отсутствие понимания, куда мы со всем остающимся багажом идем. О том, что не так со сборной России — в материале «Реального времени».

Чьи проблемы острее?

Рассчитывать на победу сборной России над Бразилией в этом матче могли, пожалуй, лишь самые безнадежные оптимисты. Издерганная травмами ведущих игроков, отказами от выступлений за национальную команду бывших лидеров и непростыми отношениями Черчесова с лучшим опорником страны Игорем Денисовым, сборная не давала повода для веры в положительный исход игры с южноамериканцами. Единственным преимуществом в этой ситуации была мотивационная часть подготовки россиян к домашнему мундиалю, однако соперник в этот раз был явно не тот, чтобы бить его одним лишь азартом.

Пентакампеоны предстали не менее единым коллективом, способным побеждать, что называется, на зубах. Впрочем, подопечные Тите вряд ли рассчитывают только на свой характер. В каждой линии этой сборной Бразилии собраны настоящие мастера, и даже отсутствие из-за травмы главного атакующего оружия южноамериканцев Неймара не слишком усложняет жизнь тренерскому штабу: трио Виллиан — Дуглас Коста — Габриэл Жезус в полном порядке.

Тем более что еще неизвестно, для какой из сборных потери ведущих футболистов были ощутимее. Понятно, что именам Джикии, Васина и братьев Березуцких далеко до мировой известности Неймара, однако их отсутствие в команде представляет собой более серьезную проблему, нежели краткосрочная замена в составе бразильцев. Черчесову за несколько месяцев до начала главного турнира лета предстоит собрать новую оборонительную линию практически с нуля. И эта задача перед матчем выглядела даже более интересно, чем сам приезд сборной Бразилии.

Рассчитывать на победу сборной России над Бразилией в этом матче могли, пожалуй, лишь самые безнадежные оптимисты



Бразильцы вышли в оптимальном составе

В итоге в линии защиты в этой встрече присутствовали два игрока казанского «Рубина». Компанию Федору Кудряшову и Владимиру Гранату в центре защиты составил игрок «Спартака» Илья Кутепов. По краям расположились Комбаров и Самедов, а в линии полузащиты вышли Зобнин, Глушаков и Головин. Впереди наконечнику атак сборной России Федору Смолову помогал Алексей Миранчук, который доселе появлялся в старте не так часто.

У бразильцев состав был самым что ни на есть боевым. Место в воротах занял голкипер итальянской «Ромы» Алиссон, в защите выстроились такие мастерюги, как Диего Алвеш, Тиаго Силва, Миранда и Марсело — футболисты «ПСЖ», «Интера» и «Реала». В центре поля нашлось место для игроков «Барселоны» и все того же «Реала» Паулиньо, Коутиньо и Каземиро. Завершать острые моменты предстояло вышеназванным Виллиану, Дугласу Косте и Габриэлу Жезусу.

Проверку боем новая оборонительная тройка Черчесова начала проходить с первых же минут. Уже на 5-й минуте встречи на рандеву с Акинфеевым выскочил Габриэл Жезус, открывшийся в свободной зоне между Гранатом и Кутеповым, — удару бразильца не хватило точности, да и вратарь оказался на высоте. Затем было еще несколько опасных подходов к штрафной сборной России, однако в самый ответственный момент гостей подводила реализация. Впрочем, преимуществом полностью владели бразильцы, и к 30-й минуте по ударам было уже 7:1 в пользу южноамериканцев.

Ближе к концу тайма ситуация выровнялась, и уже хозяева имели несколько возможностей открыть счет. Вначале неплохо убегал Головин, но момент был загублен медлительностью Смолова. Потом Миранчук пяткой выводил на удар Зобнина, который был неточен. А еще спустя несколько минут все тот же Смолов ударил выше. Все это давало ощущение цельности от игры россиян впереди, однако, как показало время, оно оказалось обманчивым.

Преимуществом полностью владели бразильцы, и к 30-й минуте по ударам было уже 7:1 в пользу южноамериканцев



На второй тайм вышли только гости

Второй тайм начался обоюдоострыми атаками, опаснее в которых были все же гости. Виллиан получил мяч в углу штрафной и отдал в центр на набежавшего Паулиньо — лишь нога Акинфеева спасла россиян. Далее издали бил Алвеш, а на 51-й минуте срезка от Самедова закончилась угловым. Стандартное положение в итоге и привело к первому голу: Виллиан навесил, Кутепов уступил борьбу на втором этаже Тиаго Силве, а на добивание после очередного сейва Акинфеева первым подоспел Миранда — 0:1.

Стоит отметить, что отвратительный матч провели спартаковцы. Слабо выглядели в центре поля Зобнин и Глушаков, которые неудачно разыгрывали комбинации и нередко допускали обрезы. Про Кутепова и говорить не приходится — Илья был худшим из тройки центральных защитников. Он раз за разом давал пробить из-под себя, проигрывая к тому же и верховые единоборства. Немного подсластить «красно-белую» пилюлю пытался Комбаров, но его навесы и прострелы почти не доходили до адресатов.

На 61-й минуте очередную оплошность защитников сборной России пришлось исправлять Головину. Александр с оборонительными навыками знаком не слишком хорошо и поэтому выбрал самый невыгодный для команды вариант — пенальти. Коутиньо с 11-метровым справился на «ура», убедительным образом разведя мяч и Акинфеева по разным углам. Вскоре после этого счет и вовсе стал разгромным. Вновь с угла штрафной площади прошел Виллиан, навесил на дальнюю штангу, где первым у мяча был Паулиньо — 0:3.

Очнулись наши лишь на 76-й минуте. Бразильцы на протяжении всего матча позволяли россиянам выбегать в контратаки, оставляя на своей половине поля очень много пространства. После одного из таких забегов к воротам Бразилии хозяева могли забивать дважды. Но вначале не проткнул в пустые Миранчук, а на добивании Заболотный почему-то пробил вдоль ворот. Снизить уровень сопротивления гостей позволили и замены от тренера бразильцев: Тите активно пользовался возможностью посмотреть приглашенных на сборы игроков.

Счет мог быть и крупнее, реализуй бразильцы все шансы и не сбей они свой дальний прицел



Игры впереди нет, обороны нет, Акинфеев — есть

В целом матч оставил тяжелое впечатление. Понятно, что рассчитывать на победу против основного состава Бразилии россиянам не приходилось. Проблемы с созданием новой оборонительной линии не давали никакой гарантии успешной игры команды Черчесова, и с учетом этого результат получился еще не самым плохим. Счет мог быть и крупнее, реализуй бразильцы все шансы и не сбей они свой дальний прицел.

С другой стороны, до чемпионата мира остались считанные недели, а в какой футбол намеревается играть сборная России до сих пор не совсем понятно. Немного странно выглядят и соперники по контрольным встречам. Соперника, схожего с Бразилией технически и тактически, у россиян на групповом этапе не будет. Уругвайцы, хотя и имеют южноамериканское происхождение, предпочитают действовать несколько иначе. Сравнивать бразильцев с египтянами или саудовцами и вовсе глупо, однако с встреча с ними состоялась. Что хотели получить от этого матча в тренерском штабе, непонятно.

Игры впереди у сборной нет, как, впрочем, и обороны. Единственное светлое пятно в прошедшем матче, Игорь Акинфеев, пропустил три мяча. Все это, согласитесь, говорит о том, что шансов на домашнем мундиале у нас немного. Самое же печальное в том, что сборная России действовала на своем максимуме, а вот ее соперник порой валял дурака. На чемпионате мира такое себе вряд ли кто-то позволит.

Зульфат Шафигуллин, фото Константина Рыбина (rfs.ru)