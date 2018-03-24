«Архивная лихорадка» на стыке веков. Проект ГМИИ РТ и Московского музея современного искусства
В Казани завершился один из циклов совместного проекта Галереи современного искусства ГМИИ РТ и Московского музея современного искусства. Модуль из 7 лекций по истории искусства стартовал 30 ноября 2017 года. Заключительную — «Искусство рубежа XX-XXI вв.: эстетика взаимодействия и «архивная лихорадка», прочитал— куратор выставок современного искусства, культуролог, заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства Алексей Масляев. Искусствоведа послушал видеокорреспондент «Реального времени».
Следующий цикл — об отечественном искусстве XIX-XXI веков — стартует 30 марта лекцией искусствоведа Сергея Хачатурова «Стиль модерн».
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