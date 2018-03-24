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«Архивная лихорадка» на стыке веков. Проект ГМИИ РТ и Московского музея современного искусства

07:00, 24.03.2018 5
«Архивная лихорадка» на стыке веков. Проект ГМИИ РТ и Московского музея современного искусства Фото: facebook.com/MoscowMOMA

В Казани завершился один из циклов совместного проекта Галереи современного искусства ГМИИ РТ и Московского музея современного искусства. Модуль из 7 лекций по истории искусства стартовал 30 ноября 2017 года. Заключительную — «Искусство рубежа XX-XXI вв.: эстетика взаимодействия и «архивная лихорадка», прочитал— куратор выставок современного искусства, культуролог, заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства Алексей Масляев. Искусствоведа послушал видеокорреспондент «Реального времени».

Следующий цикл — об отечественном искусстве XIX-XXI веков — стартует 30 марта лекцией искусствоведа Сергея Хачатурова «Стиль модерн».

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 24 марта
    Хорошо быть видеокорреспондентом. Включил камеру и готово. Но так то интересно, до конца не досмотрел, но в течении дня досмотрю
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    Анонимно 24 марта
    Вы видели какую аппаратуру надо таскать там ?)
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  • Анонимно 24 марта
    Интересная лекция
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  • Анонимно 24 марта
    Очень познавательно рассказывает
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  • Анонимно 24 марта
    Могли же раньше делать красивые памятники
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