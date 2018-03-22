«К сожалению, сегодня нефтепереработка не очень выгодна»

Президент Татарстана призвал Москву внести ясность в госрегулирование ТЭК

Президент РТ Рустам Минниханов недоволен отсутствием ясности в вопросе госрегулирования нефтехимической отрасли. Он заявил, что на федеральном уровне есть неопределенность по вопросу завершения налогового маневра, а все изменения, которые продвигает правительство, в итоге приводят к дополнительным изъятиям. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы находимся в хвосте»

Сегодня на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» (ТНХИ) был поднят вопрос об эффективности госрегулирования нефтехимической отрасли. Президент Татарстана Рустам Минниханов и приглашенные эксперты пожаловались на состояние неопределенности, которое, по их словам, сопровождает продвижение налогового маневра в ТЭК (см. справку).

Напомним, сейчас правительство обсуждает несколько вариантов, один из которых предусматривает отказ от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Вместо этого предлагается увеличить ставку налога на добычу полезных ископаемых на нефть и газовый конденсат.

По этому поводу высказался управляющий директор компании VYGON.Consulting Григорий Выгон. Он начал доклад издалека — с рассуждения о месте России на мировом рынке.

«Если посмотреть на российскую нефтехимию в мировом масштабе, то мы, конечно, несмотря на ресурсный потенциал, на значительный объем добычи углеводородного сырья, находимся вообще в хвосте. На сегодняшний день мы уступаем странам-потребителям, не имеющим собственного сырья, и производителям — таким как Саудовская Аравия и США. Шансов сегодня догнать их мы, к сожалению, не имеем», — сказал Выгон.

По словам Выгона, некоторые из обсуждаемых сейчас вариантов налоговой реформы в ТЭК действительно несут угрозы снижения рентабельности. Фото tatarstan.ru



При этом, отметил он, Россия имеет одно значимое конкурентное преимущество — большие объемы дешевого сырья. Свои преимущества, впрочем, есть и у других государств: европейские компании, Япония и Южная Корея пользуются технологическим отрывом, а Индия и Китай растут за счет высокого внутреннего спроса.

Затем Выгон перешел к разговору об инструментах стимулирования отрасли, в том числе о налоговых субсидиях. По его словам, в 2014 году, до двукратного падения цен на нефть, субсидии в сфере нефтехимии достигали 70 млрд рублей. После этого они были урезаны вдвое.

Наконец, налоговый маневр: «Существует мнение, что маневр крайне негативно отразился на нефтепереработке и нефтехимии. Это миф», — сказал представитель VYGON.Consulting. Однако, продолжил он, государству следовало бы четче сформулировать свою позицию по маневру и внести ясность: что будет с таможенными тарифами и стимулирующими инструментами для производителей.

Больше изъятий

Эту тему перехватил президент РТ Рустам Минниханов, который посетовал на однобокость госрегулирования.

«У нас есть неопределенность на федеральном уровне. Вообще, мы считаем, что мы сильно отстаем, и тот потенциал, который есть в нашей стране, — он пока не реализован. И, конечно же, важно, чтобы были понятны налоговые изменения. Все время мы говорим об изменениях. К сожалению, все изменения приводят к тому, что больше изъятий, — а значит, инвестиционных возможностей компаний на разработку и реализацию новых проектов не будет. И сегодня, к сожалению, нефтепереработка, нефтехимия, особенно нефтепереработка, — она не очень выгодна».

По словам Выгона, некоторые из обсуждаемых сейчас вариантов налоговой реформы в ТЭК действительно несут угрозы снижения рентабельности. Но одновременно, скорее всего, появятся инструменты, которые компенсируют увеличение нагрузки.

Директор налогового департамента Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что его министерство видит необходимость довести до конца налоговый маневр в нефтяной отрасли. Фото roscongress.org



«Какие возможны сценарии развития в отношении налогового маневра? Вы знаете, сейчас идут активные обсуждения. Минфин предлагает полностью обнулить [таможенные] пошлины с 2019 года, а Минэнерго и компании, естественно, с этим не согласны. Тем не менее такое предложение есть. Ясно, что сегодняшняя ситуация, скорее всего, не сохранится, потому что есть определенные и довольно большие потери бюджета. Поэтому что-то будет происходить», — рассуждал Выгон.

Он считает, что реализация варианта Минфина — то есть полная отмена пошлин с повышением НДПИ в 2019 году — маловероятна, поскольку риски от этого осознают почти все. Риски сохранятся даже при наличии компенсирующих механизмов: «И здесь, конечно, эти риски всех пугают».

Самый вероятный на сегодняшний день сценарий — это постепенный отказ от таможенных пошлин и одновременные компенсирующие меры. Некоторые меры могут почти полностью нивелировать будущие потери для нефтехимиков. «Но поскольку Минфин — ведомство непредсказуемое, оно может поменять правила игры — здесь риски определенные сохраняются», — резюмировал Выгон.

Отметим, что вчера директор налогового департамента Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что его министерство видит необходимость довести до конца налоговый маневр в нефтяной отрасли: «Для создания эффективной конкурентной среды в нефтяной отрасли необходимо завершить налоговый маневр — отказаться от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, эквивалентно снижению экспортных пошлин увеличить НДПИ».

На заседании совета директоров ТНХИ был подписан меморандум о взаимопонимании между Татарстаном и компанией «Кодест Интернешнл». Фото tatarstan.ru

Есть и хорошие новости

Также на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» был подписан меморандум о взаимопонимании между Татарстаном и компанией «Кодест Интернешнл», которая входит в итальянскую группу «де Эккер» и занимается строительством административных, промышленных зданий, крупных торговых объектов и гостиниц. Меморандум предполагает укрепление сотрудничества.

По словам директора по развитию бизнеса «Кодест Интернешнл» Эльшада Мамедзаде, обсуждается сотрудничество в части строительства комплекса олефинов («Нижнекамскнефтехим»), завода меламина, а также в части модернизации завода карбамида («АО «Аммоний»). Кроме того, ведутся переговоры по реконструкции Заинской ГРЭС.

Артем Малютин