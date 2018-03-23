Домашний лед Каролины Костнер против мастерства и молодости Алины Загитовой: кто кого?

Чего ждать от сегодняшнего выступления «татарской принцессы» на чемпионате мира по фигурному катанию

Олимпийский сезон в фигурном катании, разумеется, не ограничивается одним лишь «главным стартом четырехлетия». Здесь, как и в хоккее, после Олимпиады проводят чемпионаты мира, на которые, впрочем, схожим образом отказываются приезжать некоторые звезды. Тем не менее женская одиночная программа на мировом первенстве в Милане ожидалась с большим интересом. Даже отсутствие основной конкурентки Алины Загитовой, Евгении Медведевой, не нанесло серьезного удара по имиджу соревнований, ведь сама олимпийская чемпионка и по совместительству «татарская принцесса» участие в соревнованиях принимает. Главный соперник россиянки здесь — любимица местной публики Каролина Костнер — уже оправдала ожидания зрителей в короткой программе, по итогам которой оказалась выше Алины. Сегодня в 20.30 по московскому времени фигуристки откатают произвольную программу и определят чемпиона планеты. О том, стоит ли волноваться за Загитову и что ей может помешать в борьбе за золото — в материале «Реального времени».

Постолимпийский синдром: чемпионат мира без звезд

Внимание к чемпионатам мира по фигурному катанию всегда очень пристальное, но только не в олимпийский год. Участие в главном турнире четырехлетия сильно изматывает спортсменов — в основном психологически, но и физически тоже. Из-за этого мировые первенства нередко недосчитываются нескольких звезд фигурного катания.

В некотором роде история повторилась и на этот раз. Например, чемпионат мира в Милане решила пропустить главная соперница Алины Загитовой в женском одиночном катании Евгения Медведева. У серебряной призерки Олимпийских игр в Пхенчхане травма стопы, из-за которой она решила не рисковать. Также по разным причинам мировое первенство пропускают американка Чен, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, танцевальный дуэт Майя и Алекс Шибутани, а также бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Хавьер Фернандес.

Впрочем, отсутствие таких признанных лидеров фигурного катания почти никак не отразилось на интересе к женскому одиночному виду. Компанию Алине Загитовой, которая в отличие от некоторых, совсем не устала побеждать на крупных турнирах, составила хозяйка первенства Каролина Костнер. Для 31-летней итальянки, совсем недавно, к слову, находившейся под следствием по допинговому делу ее жениха, эти соревнования могут стать последним шансом завоевать титул чемпионки мира.

Главный соперник россиянки — любимица местной публики Каролина Костнер. Фото milano2018.com



Так что промежуточное лидерство Костнер после короткой программы вряд ли серьезно удивило общественность. Итальянке при родных трибунах и «домашнем» судействе было даже грешно занимать позицию ниже. Тем более что сама Загитова обычно «не бывает против» такой прыти от соперниц в коротких программах.

Почему Загитова лишь вторая?

Если взглянуть на результаты Алины на крупных международных турнирах, то окажется, что короткая программа не является главным оружием фигуристки в борьбе за «золото». Так, она занимала лишь 4-е место на Гран-при в Китае, во Франции была 5-й, а в финальном Гран-при уступила канадке Кейтлин Осмонд. Но затем в произвольной программе играючи обходила соперниц (обратная ситуация была лишь на Олимпиаде). Перед нынешним чемпионатом волноваться приходилось лишь за психологическое состояние спортсменки. От того, сможет ли она собраться с силами после блестящего выступления на Олимпиаде, и зависит, по сути, расклад сил на проходящем чемпионате. А пока, по собственным ощущениям Загитовой, она немного расстроилась.

— Не все получилось в программе. По моим ощущениям, я каталась немного скованно. Если честно, я тут сильнее волновалась, чем на Олимпийских играх. Почему так вышло, пока не знаю, буду этот момент анализировать. Мне сейчас вспомнилась Женя Медведева: зная, что ты едешь лидером, нужно чисто прокатывать программу, и с этим сложнее справиться, — рассказала Загитова в эфире «Матч! Арена».

Но сильно переживать за этот результат, пожалуй, не стоит. Произвольная программа у Алины настолько мощная и сложная, что шансов у Костнер остается не так много. Даже с учетом поддержки от судей, максимально точного проката самой Каролины и некоторых изменений в программе итальянки от знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. С ним Каролина возобновила работу как раз в преддверии итальянского чемпионата мира и немного видоизменила свою произвольную.

— Мы немного поменяли расстановку элементов. Первоначально у Каролины все три вращения были «внутри» программы, и мне с большим трудом удалось убедить ее перенести хотя бы одно из этих вращений в конец. Сейчас мы передвинули туда же и второе вращение — это дало возможность разрядить плотность элементов и сделать программу более простой для исполнения, — сказал после выступления своей подопечной Мишин.

«Мы немного поменяли расстановку элементов», — пояснил Алексей Мишин. Фото aif.ru



По итогам короткой программы Загитова отстает от итальянки на мизерные 0,76 балла. Основной очковый задел Костнер добыла благодаря второй оценке за компоненты. Там Каролина привычно сильна, да и баллы можно выставить несколько «вольнее», нежели при оценке каких-либо технических элементов. Такая картина может радовать поклонников Загитовой — россиянка имеет все шансы «забрать свое» в произвольном выступлении.

Что может помешать Загитовой взять золото

Во-первых, эмоции, с которыми Алина, в силу своего юного возраста, может не совладать. Об этой слабости, возможно сиюминутной, она призналась сразу после проката короткой программы. Однако чемпионский характер Загитовой должен помочь ей избежать волнения. Тем более что россиянке в произвольной предстоит выступить не последней, а прямо перед своей главной соперницей. «Нервов» обычно больше бывает у «финишера» соревнований. В особенности, когда он соревнуется в родных стенах.

Но тот же самый фактор «домашнего» чемпионата мира может сыграть на руку итальянке. Проигрыш Загитовой в короткой программе был не в последнюю очередь обусловлен судейскими решениями. Так уж сложилось, и от этого никуда не денешься, что оценить артистизм без заведомо предвзятого отношения не получается. Хотя говорить о том, что судьи буквально вручили первое место Костнер, тоже нельзя — итальянка действительно была немного сильнее по общему впечатлению. Проигрыш в 0,76 балла вполне заслужен Алиной и катастрофы для россиянки пока не несет.

Правда, все это условности. Эти два фактора преследуют Алину на протяжении всего сезона, и на каждом из турниров она с честью с ними справляется. Уверен в силе Загитовой и известный российский тренер Александр Жулин, который склонен считать, что у соперниц в борьбе с россиянкой практически нет шансов на победу.

Александр Жулин: «Я просто знаю, что произвольную программу Загитова откатает гораздо чище». Фото e-xecutive.ru

— Убежден, что в итоге Загитова будет первой, — отметил Жулин. — Обойдет Костнер баллов на 15, уверен в этом. Я просто знаю, что произвольную программу Загитова откатает гораздо чище.



Такого мнения придерживаются очень многие. Во многом это связано с тем чемпионским графиком, которым идет по сезону Загитова, и ее шикарной произвольной программой «Дон Кихот». При чистом выполнении всех элементов Алина не оставит ни единого шанса никому из соперниц.