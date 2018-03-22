Пьянству бой: в Казани с алкоголизмом решили бороться с помощью музея самогона

Несмотря на недовольство мусульман, в нем все-таки открыли комнату для дегустации крепкого напитка

В Казани открылся первый в России музей самогона, который назвали антиалкогольным. Основная цель выставочного центра все-таки культурологическая — рассказать оригинальную традицию истории, этнографии и, собственно, культуры самогоноварения, считает идейный вдохновитель проекта Юрий Круглов. Корреспондент «Реального времени» побывала на экскурсии преддверии открытия музея и узнала, что легло в основу концепции выставки и можно ли там опрокинуть рюмку крепкого напитка.

Анти, но алкогольный

Накануне свои двери открыло новое выставочное пространство на Баумана под кокетливым названием «Антиалкогольный музей Самогона». Внутри в двух небольших залах в ожидании посетителей разместились просто тысячи вещей, связанных с историей, производством и употреблением того самого крепкого напитка. Разбавили интерьер картины с изображением Екатерины II, Петра I, фигурки опричников. Не обошлось там и без вождя пролетариата в полный рост.

Журналистам о новом для Казани месте накануне рассказывал идейный вдохновитель музея, без которого уже сейчас его представить попросту невозможно. Харизматичный, с громким поставленным голосом Юрий Круглов, пожалуй, является главной «фишкой» открывшейся самогонной обители. Именно его книга «Он самогон» легла в основу концепции выставки. Ее, кстати, он там же щедро подписывал и дарил всем желающим.

Харизматичный, с громким поставленным голосом Юрий Круглов, пожалуй, является главной «фишкой» открывшейся самогонного обители



Сам Юрий Круглов называет «Антиалкогольный музей Самогона» музеем о творчестве, поясняя, что пить алкоголь вовсе не обязательно и даже не желательно.



Буквально в течение 20 минут он пробегается по всем отделам выставки. Патетично заводит у старинного перегонного аппарата: «30 веков назад древние арии возливали на алтарь бога Агни священную сому. И сома горела синим пламенем…», — делая вывод, что сома — прообраз самогона. Потом переводит внимание на аламбик — устройство для дистилляции спирта, который в V—VI веках создали арабы, и переходит уже к древним скифам, которые перегоняли молоко, получая из него алкогольный продукт. Тут Круглов напоминает, что многие кочевые племена сохранили традицию производить арак — водку из молока кобылы. В этот момент он показывает на турсук, висящий на стене — кожаный мешок для кумыса.

Не будем отнимать хлеб у экскурсовода, заметим только, что дальше, апеллируя к представленным экспонатам, он расскажет посетителям о том, как обстояло дело с алкоголем начиная от времени Дмитрия Донского и заканчивая тем самым Владимиром Лениным, представленным в полный рост, и советскими застольями.

Более 10 тысяч экспонатов и годы на их сбор

После завершения экскурсии Круглов рассказывает, что экспозицию музея помогали собирать частные коллекционеры по всей Волге, где есть оригинальные центры по производству самогона.

— Давайте вспомним. Макарьевская ярмарка, Нижегородская ярмарка, Саратовская — все крупнейшие города по Волге были активными потребителями и создателями самогона. А Казань — это украшение Волги, столица Волжская, поэтому где быть этому музею, как не здесь, поскольку он отражает оригинальнейшую традицию истории, этнографии и культуры, — бодро отвечает Круглов на просьбу корреспондента «Реального времени» перечислить те самые центры по производству самогона.

Свою экскурсию Круглов называет ликбезом, отмечая, что в дальнейшем она будет тематически расширяться



Всего в музее более 10 тысяч экспонатов, которые собирали больше года. Правда, все выставить не удалось — площади музея на это не хватает. Но в планах у создателей заняться его расширением.

Свою экскурсию он называет ликбезом, отмечая, что в дальнейшем она будет тематически расширяться. Пока экскурсии по музею будут, помимо Круглова, проводить еще несколько человек, которых обучили организаторы. Обсуждается сейчас и поиск экскурсовода на английском языке — к чемпионату мира по футболу.

Финансовую сторону вопроса организаторы музея пока обходят стороной, предлагая пообщаться на эту тему позже.

Культурно пить не запретишь



Посетителям музея сейчас предлагают два вида билетов — обычные за 300 рублей и за 1000 — с дегустацией, против которой уже успел высказаться Центр исламской культуры «Иман», заявив, что заведение, где будут популяризировать распитие спиртных напитков и устраивать дегустации, не может исполнять просветительскую функцию.

Тем не менее дегустации решили проводить. И проводят там же, в специальной комнатке под всеми любимые советские фильмы, например, под «Операцию Ы». Сам алкоголь везут из Краснодарского края с небольшого производства. При этом напиваться самогоном при дегустации совсем не обязательно — вместо этого сотрудники музея расскажут о том, как различать этот напиток и правильно, а ключевое слово «культурно», употреблять.

Посетителям музея сейчас предлагают два вида билетов — обычные за 300 рублей и за 1000 — с дегустацией



Кстати, среди тех, кто посетил музей перед открытием, неожиданно оказался министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин. Правда, вместе с толпой слушателей он не ходил, а бегло пробежавшись по выставке и получив от ее организаторов подарки, среди которых была и книга Юрия Круглова, скрылся так же стремительно, как и появился.

По словам директора музея Ольги Маршалковской, министру выставка понравилась и он обещал прийти еще раз — организаторы планируют провести для него отдельную экскурсию.