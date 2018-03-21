Равиля Зиганшина обязали вернуть 100 миллионов вкладчикам «ИнтехБанка»

Суд удовлетворил иск АСВ к ПСО «Казань», но компания будет оспаривать это решение

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд РТ обязал ПСО «Казань» Равиля Зиганшина вернуть 100 млн рублей, снятые со счета в «ИнтехБанке» в декабре 2016 года. В строительной компании говорят, что собираются оспаривать это решение. Еще один иск АСВ, поданный от лица «Татфондбанка», недавно был отклонен. Однако у конкурсного управляющего обанкротившихся банков есть и другие претензии. Подробнее — в материале «Реального времени».

100 миллионов — в конкурсную массу

Претензий к ПСО «Казань», крупнейшему девелоперу Татарстана, у Агентства по страхованию вкладов было несколько. Некоторые из них касались операций по счетам компании в «Татфондбанке», другие — в «ИнтехБанке» (АСВ представляет обе кредитные организации). Судебная практика по этим спорам складывается по-разному: один из исков конкурсного управляющего суд удовлетворил, в удовлетворении другого отказал.

Накануне агентство сообщило, что выиграло у застройщика суд по «ИнтехБанку». Иск был подан еще в начале августа, АСВ требовало от ПСО «Казань» вернуть в конкурсную массу банка более 100 млн рублей. Этот долг, как доказывал конкурсный управляющий, возник в результате списания соответствующей суммы со счета ПСО «Казань» в кредитном учреждении. Списание произошло 21 декабря 2016 года — за два дня до назначения в «ИнтехБанке» временной администрации и наложения моратория на расчеты с клиентами.

14 марта Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск конкурсного управляющего, признал операцию недействительной и восстановил долг компании Равиля Зиганшина перед банком в полном размере — 100,04 млн рублей.

Арбитражный суд РТ обязал ПСО «Казань» Равиля Зиганшина вернуть 100 млн рублей, снятые со счета в «ИнтехБанке» в декабре 2016 года. Фото Олега Тихонова



По образцу

Снятие ПСО «Казань» денег со своего счета хорошо укладывалось в ту категорию операций, которые АСВ считает сомнительными и в массовом порядке оспаривает. Оно произошло в декабре 2016 года — как и большинство транзакций, по которым впоследствии были поданы иски. В это время оба обанкротившихся банка испытывали недостаток ликвидности, и многие их клиенты не могли получить свои деньги (например, «Татфондбанк» допустил первый техдефолт 29 ноября 2016-го). Однако некоторым организациям и физическим лицам удавалось снять деньги со счетов. АСВ расценивает такие случаи как операции с предпочтением.

Кроме того, компания Зиганшина забирала средства под предлогом погашения задолженности по ранее полученному кредиту — такую же причину указывало большинство компаний, с которыми судится АСВ.

Отметим, что недавно суд отклонил аналогичный иск конкурсного управляющего к «Алтынбанку» — АСВ пыталось вернуть 200,7 млн рублей, снятые со счета банка 12 декабря 2016 года.

Всего на 1 декабря 2017-го государственное агентство подало в суды 118 исков об оспаривании сомнительных сделок «Татфондбанка» на общую сумму 20,76 млрд рублей. Из них по состоянию на ту же дату удовлетворено было 42 иска. По сделкам «ИнтехБанка» на сумму 1,86 млрд рублей конкурсный управляющий направил в суды 38 заявлений, большая часть из них на 1 декабря находилась на рассмотрении.

Удовлетворить другой иск АСВ, который касался сделки ПСО «Казань» с «Татфондбанком», суд отказался. Фото Максима Платонова



Претензиям нет конца

Удовлетворить другой иск АСВ, который касался сделки ПСО «Казань» с «Татфондбанком», суд отказался — решение об отказе было принято 12 марта. В этом случае АСВ оспаривало расторжение договора поручительств, заключенного 31 декабря 2015 года. В отличие от операции с «ИнтехБанком», которая привлекла внимание конкурсного управляющего, соглашение об отзыве поручительств между ПСО «Казань» и ТФБ произошло намного раньше — в конце апреля 2016-го.

В ПСО «Казань» «Реальному времени» сообщили, что будут оспаривать решение по операции в «ИнтехБанке». Но так или иначе, на этом конфликт с АСВ исчерпан не будет, поскольку к застройщику предъявлены и другие иски. Например, в январе от лица «Татфондбанка» агентство предъявило к ПСО «Казань» иск о взыскании 578,9 млн рублей долга плюс 62,9 млн процентов и неустойки. Ближайшее заседание по этому делу пройдет 6 апреля.

Артем Малютин