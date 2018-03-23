Деяния Тихона Апокалипсиса пополнились дракой в СИЗО и руганью из-за шубы

В СИЗО обвиняемому в вымогательстве и похищении человека не понравилось, что его по первому требованию не перевели в другую камеру для молитв

Фото: Ирина Плотникова

В Вахитовском районном суде Казани рассмотрят сегодня очередные похождения эксцентричного и буйного подсудимого со звучным выдуманным именем Тихон Саваофович Апокалипсис. На этот раз его обвиняют в том, что он буквально за одну неделю успел побить сотрудника СИЗО-1 и обругать прокурора, ходатайствовавшую о продлении его ареста. В последнем случае псевдосвященнику не понравилось, что сотрудница пришла в суд в шубе. О новых выходках Тихона Апокалипсиса читайте в материале «Реального времени».

Подрался за молитву?

Уже ставшего известным в Казани благодаря своему эксцентричному поведению Тихона Апокалипсиса, проходящего вместе с еще четырьмя фигурантами по уголовному делу о вымогательстве и похищении человека, в ближайшую пятницу ждет еще один суд. 42-летний неоднократно судимый «гастролер» из Томска поплатился за выпады в отношении власти еще двумя эпизодами в своей уголовной карьере.

Первый эпизод касается истории, произошедшей 29 ноября в СИЗО-1. Тогда на утреннем обходе, во время которого сотрудники изолятора просят выходить всех обителей камер в коридор, чтобы проверить помещение, Апокалипсис попросился в двухместную камеру, объясняя просьбу тем, что ему нужно молиться. Правда, псевдосвященник не пояснил, почему он не может это делать в своей камере. После осмотра помещения следственно-арестованных начали заводить обратно, однако Апокалипсис, по данным следствия, возвращаться в камеру отказался, требуя перевода в двухместную камеру. Слова сотрудника СИЗО Ильфата Хамидуллина о том, что он передаст просьбу начальству, арестанта не удовлетворили, и дальше разговор происходил уже на повышенных тонах — обвиняемый ругался, просил позвать руководство и не хотел заходить обратно в камеру. За это его было решено отправить в помещение для временного содержания фигурантов уголовных дел, куда Апокалипсис неожиданно согласился пройти сам.

Апокалипсис попросился в двухместную камеру, объясняя просьбу тем, что ему нужно молиться. Правда, псевдосвященник не пояснил, почему он не может это делать в своей камере. Фото Олега Тихонова



Но до места так и не дошли: в какой-то момент псевдосвященник остановился, развернулся и «с левой» ударил в лицо Хамидуллина, от чего тот даже отлетел в сторону, а из носа у него пошла кровь. Апокалипсис бросился бежать, но был повален на пол и заключен в наручники.

Досталось за шубу

Второй раз Тихон Апокалипсис не сдержался уже в зале Советского суда, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении его ареста. Перед заседанием 4 декабря, по данным следствия, он начал оскорблять прокурора. Ему не понравилось, что она пришла в шубе, и подсудимый тут же высказал ей свое негодование — грубо и нецензурными словами.

Замечания сотрудника прокуратуры, следователя и конвоиров поток оскорблений не остановили, и жертве нападок пришлось выйти в коридор в ожидании начала заседания, чтобы больше не слушать грязных слов в свой адрес.

Уже во время процесса Апокалипсис попросил отвод помощника прокурора, обвинив ее в том, что она не воспользовалась гардеробом, которого, к слову, в Советском суде нет, положила верхнюю одежду на подоконник и вообще была вульгарно одета. Под последним, судя по всему, он имел в виду форменную одежду сотрудника прокуратуры, поскольку именно в нее была одета помощник прокурора. Суд тогда в отводе отказал.

Второй раз Тихон Апокалипсис не сдержался уже в зале Советского суда, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении его ареста. Фото Олега Тихонова



Таким образом, буквально за неделю разбушевавшийся Тихон Апокалипсис успел побить сотрудника СИЗО и обругать представителя прокуратуры, за что и получил еще две статьи в своем «послужном» списке — оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) и применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы (ч. 2 ст. 321). Если в первом случае светит наказание в виде штрафа, обязательных работ или исправительные работы до года, то во втором максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.