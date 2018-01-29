Дело Апокалипсиса: «Смотрящий по Дербышкам» сменил имидж

В Казани стартовал процесс по делу о похищении и вымогательстве с участием самозваных лидеров преступного мира

Фото: Ирина Плотникова

Приволжский райсуд Казани приступил к рассмотрению дела о похищении частного предпринимателя и вымогательстве у него придуманного, по версии следствия, долга под миллион рублей. Четверо фигурантов частично признали вину, отказался лишь Тихон Апокалипсис — отнюдь не библейский персонаж с солидным багажом судимостей. Как выяснило «Реальное время», за время последнего ареста «отец Тихон» успел попасть под следствие за нападение на охранника и угрозы прокурору и сменить имидж.

«Взорву!»



Рассмотрение дела в суде началось 26 января. Порядок в зале обеспечивали не приставы, а полицейские и бойцы подразделения спецназначения «Рысь». В «клетке» закрыли троих подсудимых. Четвертого арестанта туда помещать не стали. Конвой потребовал освободить одну скамейку в зале: именно на нее усадили бритого человека в наручниках и с надписью «ВОР» на лбу. Причем внутри буквы «О» был нарисован крестик. Опознать в этом человеке выдававшего себя за священника Тихона Саваофовича Апокалипсиса было сложно, причем казалось, что в СИЗО он лишился не только бороды и длинных волос.

«А кто меня будет оговаривать — взорву!» — выкрикнул Апокалипсис прямо в лицо потерпевшему, когда его проводили мимо. Напомним, родные имя, фамилию и отчество этот 42-летний уроженец Томска сменил, освободившись из «зоны» последний раз. За плечами у него — пять погашенных и три непогашенных судимости по десятку преступлений, среди них — кражи, причинение тяжкого вреда здоровью, угон транспорта, хулиганство, применение насилия к представителю власти и угроза убийством.

Очевидно, конвой посчитал опасным его содержание в «клетке» с подельниками: 56-летним казанцем Николаем Сабаниным (он же «Тренер»), 26-летним дважды судимым за наркотики жителем Томска Виктором Санниковым (он же Витя «Север») и 28-летним гражданином Казахстана и студентом казанского медколледжа Романом Давтяном



После процесса оперативники пояснили — никакой «коронации» Апокалипсиса не было: «ВОРа» на лбу он нарисовал себе сам, видимо, желая поднять свой статус. Говорят, в казанском СИЗО к томичу отнеслись без большого уважения. А он стал вести себя агрессивно и за пять месяцев стал фигурантом двух новых уголовных дел — о нападении на охранника и об угрозах прокурору. Очевидно, поэтому конвой посчитал опасным его содержание в «клетке» с подельниками: 56-летним казанцем Николаем Сабаниным (он же «Тренер»), в 80-х получившем условный срок за хулиганство, 26-летним дважды судимым за наркотики жителем Томска Виктором Санниковым (он же Витя «Север») и 28-летним гражданином Казахстана и студентом казанского медколледжа Романом Давтяном.

Пятый подсудимый — 25-летний казанец Ильфат Мифтахов находится под домашним арестом, на суд он пришел в компании сотрудницы УФСИН и занял место в первом ряду рядом с потерпевшим и его представителем. По данным следствия, все пятеро фигурантов официального заработка перед задержанием не имели. Впрочем, как и 22-летний потерпевший Герман.

Дело — табак!

На суд потерпевший пришел с двоюродным братом-юристом и попросил суд считать его своим представителем. Помощник прокурора Приволжского района Алиса Ибрагимова изложила суду версию гособвинения — летом 2017 года потерпевший стал жертвой разбоя, похищения и вымогательства, совершенных группой лиц с применением насилия и угроз.

Сам Герман на судебном допросе рассказал, как решил заняться оптовой куплей-продажей табака и искал партнеров. С его слов, таковым пожелал стать ныне обвиняемый Виктор Санников — обещал за 20% от прибыли подыскивать клиентов для Германа, которые будут закупать у них табак. Герман согласился, а потом передумал вести с Санниковым дела: понял, что тот связан с криминалом, и перестал отвечать на звонки. И никак не ожидал, что через несколько недель, 27 июля, примерно в 20.25 его подкараулят на парковке близ ТЦ «Олимп» и насильно, кулаками пресекая сопротивление, отволокут в машину, где уложат на заднее сиденье лицом вниз и повезут в Дербышки к неким «старшим». По данным следствия, 500 рублей из портмоне Германа его похитители потратили на автозаправке, а еще отняли кнопочный китайский телефон.

Сам Герман на судебном допросе рассказал, как решил заняться оптовой куплей-продажей табака и искал партнеров



Сбежать при остановке не получилось, рассказывает Герман: «Шайбочки на дверях машины были откручены, двери заблокированы, открыть их можно было только снаружи». В дороге Санников, по словам потерпевшего, выдвинул требование: «Сказал, что я должен денег за потраченное время на мои поиски и за то, что сделка сорвалась… Я сказал, что ничего не должен!» В Дербышках у здания букмекерской конторы «Спортпрогноз» компанию уже поджидали двое немолодых мужчин в татуировках — как позже выяснило следствие, это были судимые Тихон Апокалипсис и Николай Сабанин, которые познакомились благодаря общей страсти к просмотру спортивных состязаний и ставкам. Сабанин на следствии пояснял — его всего лишь просили «сыграть театральную роль авторитетного человека», обещали деньги.

Если верить потерпевшему, в машине Санников предупредил: разбитое в кровь лицо объяснить падением. Поэтому на вопрос Апокалипсиса об этом, Герман ответил — «упал». «У меня была бровь рассечена и губа разбита», — пояснил он в суде. На что Апокалипсис стал кричать: «Протестую! Он лжет, он не говорит всего!.. Он мне сказал, что обманывает людей». Судья предупредил подсудимого — повторный выкрик обернется его удалением с процесса. Потерпевший продолжил: «Сабанин мне говорил, что я должен денег ребятам за потраченное время». Сумму «долга» Герману уточнили позже, уже без «старших» — 950 тысяч рублей! Из них 210 тысяч — в течение недели, остальное — до 28 сентября. Для связи дали другой телефон с контактом Санникова.

«Если не отдам — меня найдут его «молодые» и изуродуют»

У похитителей Герман провел, по данным следствия, почти сутки. Его отвезли на Кул Гали и там, на парковке магазина «Эссен», завязали глаза, а позже доставили в соседний дом. На лифте несколько раз поднимались и опускались, чтобы похищенный не смог понять, на какой этаж его везут. В квартире повязку сняли, но понять местонахождение было невозможно — окна зашторили, вспоминал в суде пленник. В квартире была девушка Санникова, позже пришла и ее подруга. Перед обеими пришлось делать вид, что он отдыхает в общей компании — сидит за столом, играет в карты. «Санников заставил», — поясняет Герман.

В отсутствие девушек с него продолжали требовать денег и бить, а на следующий день вновь возили на встречу с якобы «смотрящими» по Дербышкам. «На встрече были угрозы от Сабанина. Если не отдам — меня найдут его «молодые» и изуродуют, что так или иначе буду расплачиваться», — вспоминал парень в суде и пояснял — соглашался на все. Даже расписку написал на капоте авто, что действительно должен отдать 950 тысяч. Отпустили 28 июля около 18 часов. Напоследок сделав снимок его разбитого лица на камеру мобильника со словами — теперь не спрячешься, найдем. Сейчас этот снимок стал одним из доказательств по делу.

На суде «Север» был единственным из арестантов, кто не прятал лицо от фотокамеры



В полицию «должник» обратился не сразу, но в итоге оперативным сопровождением его дела занялись сотрудники подразделения по борьбе с оргпреступностью. 8 августа около 15 часов уже под контролем оперативников Герман сам поехал на встречу с Санниковым, после чего вновь оказался лишен свободы и провел ночь вместе с ныне подсудимыми в частных гостиничных апартаментах на улице Гвардейской. Освободить его обещали, если первые 100—150 тысяч подвезут немедленно, рассказывал Герман на следствии. 9 августа около 9 утра его вывели во двор и усадили в машину — тут-то полицейские и пошли на задержание. Пришлось выбить стекла в авто и разблокировать двери. В итоге пленник был освобожден, а подозреваемые задержаны.

Версия защиты про «потерпевшего «обнальщика»

По версии следствия получается, что полицейские умышленно рисковали жизнью и здоровьем потерпевшего, заявил на процессе адвокат Сергей Симонов, представляющий интересы казахстанца Давтяна. «Разве не страшно было?» — спросил он у Германа. Тот согласился — страшно, но «если бы я этого не сделал, со мной могло что-то хуже случится в дальнейшем». К слову, четверо подсудимых с обвинением в похищении категорически не согласны: их позиция такова, что Герман в их компании находился добровольно, а деньги у него требовали не просто так, а якобы в связи с его участием в «обнальном» бизнесе. Как пояснили «Реальному времени» в Следкоме, эта позиция защиты ничем не подкрепляется.

Тихон Апокалипсис утверждал и утверждает, что к преступлениям вообще не причастен — просто оказался рядом не с теми людьми, но ничего не делал. «Конкретно я похищал тебя? Вымогал у тебя деньги? Угрожал?» — забросал он вопросами потерпевшего в суде. «Нет. Денег не требовал, но стоял рядом с Сабаниным и одобрительно кивал на все, мне показалось это угрозой», — отвечал Герман. «Тебе показалось!» — выкрикнул подсудимый с надписью «ВОР» на лбу. Отметим, что после задержания у этого фигуранта изъяли «Новый завет» карманного формата, нательный крестик и часы «Командирские». А вот у Санникова был изъят металлический кастет. По данным следствия, в Казань Витю «Севера» привело желание проведать мать. Остановился он первоначально в гостинице «Мираж», однако переехал к подруге на съемную квартиру и очень остро нуждался в деньгах. Кстати, на суде «Север» был единственным из арестантов, кто не прятал лицо от фотокамеры.

Процесс продолжится 13 февраля.

Тихон Апокалипсис утверждал и утверждает, что к преступлениям вообще не причастен — просто оказался рядом не с теми людьми, но ничего не делал

