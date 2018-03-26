Schneider Electric интегрирует в мир цифровых технологий

Фото: Schneider Electric

Компания Schneider Electric проектирует и разворачивает центры обработки данных по всему миру. В числе последних проектов — реконструкция центра обработки данных для ПАО «Нижнекамскнефтехим». В результате чего нефтехимический гигант получил надежную инженерную инфраструктуру и бесперебойное питание критически важных информационных систем. Подробнее — в материале.

Трехуровневая обработка информации

Центр обработки данных ПАО «Нижнекамскнефтехима» — высокотехнологичное сооружение, своеобразный технологический щит компании. Именно здесь решаются вопросы, связанные с надежностью хранения данных одного из крупнейших нефтехимических предприятий Европы.

Решение о реконструкции центра обработки данных было принято около года назад. Перед руководством ИТ-службы ПАО «Нижнекамскнефтехим» стояла задача обеспечения надежных и устойчивых санитарно-климатических условий работы высокотехнологического оборудования систем финансовой и производственной деятельности предприятия.

Решение о реконструкции центра обработки данных на НКНХ было принято около года назад



Инженерная инфраструктура ЦОДа ПАО «Нижнекамскнефтехим» создана на оборудовании компании Schneider Electric — мирового эксперта в области проектирования и строительства центров обработки данных. Французская корпорация предложила нефтехимическому гиганту энергоэффективное комплексное решение, которое легко масштабируется, и при этом простое в эксплуатации. Выбор решения обусловлен 100% гарантией совместимости всех компонентов инфраструктуры и удобством эксплуатации.

Для обеспечения непрерывности работы в ЦОДе установлена система бесперебойного электропитания с уровнем резервирования 2N на базе ИБП Schneider Electric Galaxy 5500. Решение рассчитано на суммарную мощность нагрузки в 120 кВА и обеспечивает время автономной работы всего дата-центра в течение 15 минут на каждом ИБП. Именно источники бесперебойного питания помогают обеспечить безостановочную работу критического оборудования ЦОДа в случае помех в электросети, пониженного напряжения или полного отключения электропитания.

Регулярная самодиагностика

В дата-центре применена модульная архитектура системы охлаждения серверных помещений. В ее основе — внутрирядные кондиционеры APC InRow RD. Такой выбор был эффективным и экономически оправданным, поскольку позволил размещать высокоплотное оборудование в серверных шкафах без риска перегрева. В состав каждого из примененных кондиционеров входят два вентилятора и компрессор с переменной частотой вращения, пароувлажнитель и электрический нагреватель. Все это позволяет с высокой точностью поддерживать температурно-влажностные параметры в помещении ЦОДа.

Инженерная инфраструктура ЦОДа создана на оборудовании компании Schneider Electric — мирового эксперта в области проектирования и строительства центров обработки данных



Системы кондиционирования, бесперебойного электропитания, а также система распределения электропитания выполнены с учетом необходимости непрерывного функционирования дата-центра. Резервирование всех критически важных компонентов позволяет проводить обслуживание инженерных систем без остановки работы основного оборудования ЦОДа, это обеспечит высокий уровень доступности ИТ-сервисов для заказчика.



«Использование оборудования Schneider Electric позволило оснастить ЦОД ПАО «Нижнекамскнефтехим» надежной и хорошо масштабируемой инженерной инфраструктурой», — комментирует Наталья Тамеева

В рамках проекта был реализован изолированный «холодный коридор», позволяющий всему серверному оборудованию функционировать в оптимальных климатических условиях. Это гарантирует надежность работы критически важных для компании элементов ИТ-инфраструктуры. Для размещения оборудования были выбраны серверные шкафы APC NetShelter SX, оснащенные всеми необходимыми элементами распределения питания и мониторинга параметров функционирования установленного оборудования.

Все компоненты дата-центра оснащены системой самодиагностики, и данные с устройств отображаются в централизованной системе мониторинга. Так специалисты незамедлительно могут реагировать на любые внештатные ситуации.

Надежность во главе

Примененное в дата-центре DCIM решение StruxureWare от Schneider Electric позволяет не только получить комплексный мониторинг оборудования за счет объединения всей инженерной инфраструктуры ЦОДа в единую сеть, но и в будущем сформировать единую платформу для мониторинга и анализа работы инженерного оборудования всей ИТ-инфраструктуры предприятия. Расширяемая по модульному принципу платформа StruxureWare даст возможность службе эксплуатации всегда держать под контролем и в проактивном режиме реагировать на изменения в инфраструктуре.

Примененное в дата-центре DCIM решение StruxureWare позволит сформировать единую платформу для мониторинга и анализа работы инженерного оборудования всей ИТ-инфраструктуры НКНХ

— Использование оборудования Schneider Electric позволило оснастить ЦОД ПАО «Нижнекамскнефтехим» надежной и хорошо масштабируемой инженерной инфраструктурой, — комментирует Наталья Тамеева, руководитель по работе с корпоративными заказчиками компании Schneider Electric. — При этом заказчику не пришлось вносить сколько-нибудь существенных изменений в планировку здания, в котором размещается дата-центр. При создании этой системы была предусмотрена возможность развития, и если у заказчика возникнет такая потребность, то данная задача будет решена с несущественными трудозатратами на модернизацию инженерной инфраструктуры.