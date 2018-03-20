Профукать все полимеры: как бизнесмен почти полмиллиарда освоил на воздушных замках

Роберт Ташкалов обманул, по версии следствия, главу «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина, «Россельхозбанк» и своих коллег

Сегодня в Вахитовском суде было озвучено обвинительное заключение в отношении казанского предпринимателя Роберта Ташкалова, который, по версии следствия, сумел убедить АО «Татнефтехиминвест-холдинг» и «Россельхозбанк» выдать ему займы, а трех своих сотрудниц — оформить «на развитие бизнеса» кредит. Общая сумма ущерба исчисляется в немыслимые 437 млн рублей. Сам обвиняемый свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает. За ходом дела следила корреспондент «Реального времени».

Композиты ценой в сотни миллионов

Обвинительное заключение сегодня в Вахитовском суде зачитывали в отношении 55-летнего неудачливого (хотя это, наверное, как посмотреть) предпринимателя Роберта Ташкалова. Уголовное дело по серии мошенничеств и уклонению от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств было возбуждено по оперативным материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а его расследованием занялось Главное следственное управление МВД по РТ. Согласно зачитанным в суде материалам дела, Ташкалов обвиняется в том, что с 2009-го по 2015 год похитил у ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ООО «Химик» (100% учредитель — ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»), ОАО «Россельхозбанк» и у трех своих сотрудниц средства на общую сумму 437,1 млн рублей.

Все инкриминируемые Ташкалову преступления, по версии следствия, совершались с участием четырех его предприятий — ЗАО «ЯМТ», ЗАО «ЯМТ+», ООО «Нуран-Пласт» и ЗАО «Нуран». Согласно обвинительному заключению, еще в 2007 году ЗАО «Нуран» приступило к производству полимерных композиционных материалов в Высокогорском районе, а затем продолжило в том же 2007 году ООО «Нуран-Пласт». Для этого было приобретено две линии оборудования. Правда, производство там так и не наладили, а техника простаивала.

— Несмотря на данное обстоятельство, Ташкалов, действуя путем обмана и злоупотребления доверием Яруллина (глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, — прим. ред.), под предлогом организации крупного производства полимерных композиционных материалов убедил последнего, что сможет расширить и запустить производство полимерных композиционных материалов в Татарстане еще на 12 производственных линиях оборудования, создав его на новом месте, — зачитала гособвинитель.

Согласно обвинительному заключению, еще в 2007 году приобретено две линии оборудования для производства полимерных композиционных материалов, но производство там так и не наладили, а техника простаивала. Фото dpk45.ru



По версии следствия, для покупки недвижимости и строительства завода под производство полимерных композиционных материалов для нужд кабельной и трубной промышленности в Казани обвиняемый попросил у «Татнефтехиминвест-холдинга» заем на сумму не менее 51 млн рублей. Гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин на предложение согласился, поэтому в январе 2011 года был составлен договор займа, причем деньги по нему выдавались ООО «Капиталстройпроект» (его учредители — Мурад Камалов и Владимир Маклеев, впрочем, как и сам Яруллин, по версии следствия, о преступных намерениях обвиняемого не знали). Сделка подразумевала, что 51,3 млн рублей нужно выплатить до мая 2011 года с условием выплат 12% годовых. Впоследствии вся сумма была переведена на счет заемщика, а дальше большая часть из них отправлена на расчетный счет ЗАО «ЯМТ». Оставшиеся 5,4 млн рублей Маклеев по согласованию с Ташкаловым использовал для осуществления хозяйственной деятельности «Капиталстройпроекта».

Кстати, само ЗАО «ЯМТ» было создано в том же 2011 году, по версии следствия, как раз для совместной организации производства полимерных композиционных материалов. Согласно данным из ЕГРЮЛ, компанию учредили три человека: сам Рафинат Яруллин, Роберт Ташкалов и Валентина Маклеева.

Ни денег, ни оборудования

На 51 млн рублей вложения инвестора не остановились. Гособвинение полагает, что для имитации работы Ташкалов неоднократно приглашал Яруллина на строящееся производство и впоследствии успешно получал у «Татнефтехиминвест-холдинга» еще несколько займов. 3,5 млн из них были потрачены на оплату работы одного из научно-исследовательских институтов за разработку рецептуры полимерных композиционных материалов, еще 100 млн ушло на покупку земельного участка.

Но большая часть средств пошла на предоплату оборудования для 12 производственных линий, контракт на поставку которых был заключен с немецкой Zeppelin и швейцарской Buff AG. Общая сумма сделки превышала миллиард рублей, а перечисленная фирмам предоплата составляла 25%, или 300 млн рублей. Создавая видимость работы, по версии следствия, сам Ташкалов каждый месяц ездил за границу — якобы для уточнения условий контрактов. Более того, еще не запустив производство, обвиняемый заключил ряд контрактов на поставку продукции.





Роберт Ташкалов, обвиняемый в причинении физическим и юридическим лицам ущерба в 443 млн рублей, свою вину не признает. Фото Марии Горожаниновой



Оборудование в итоге поставлено так и не было, а сам предприниматель тем временем успел переподписать договор с зарубежными партнерами, согласившись на невозврат полученных ими средств в случае неполной оплаты заказа. В итоге, по версии гособвинения, свои обязанности по репатриации денежных средств на 362 млн рублей (5 миллионов 888 тысяч евро) он так и не исполнил.

Инвалид, пенсионер и молодой папа

Но обвиняют Ташкалова не только в этом. Якобы на развитие бизнеса он оформил кредиты на трех своих сотрудников. Общим счетом 5 миллионов рублей предприимчивый Ташкалов обязался выплатить сам. Еще один кредит у «Россельхозбанка» на 1 млн рублей он взял на свое имя.

В суд заслушать обвинительное заключение пришли представители практически всех пострадавших. «Татнефтехиминвест-холдинг» представлял начальник юридического отдела Рамиль Кузин, в ряд сидели трое бывших сотрудниц Ташкалова — Ирина Германова, Ольга Бухонова и Наиля Курманова. Замыкал череду считающих себя обманутыми представитель ОАО «Россельхозбанк» Михаил Яцкевич.

Сам Роберт Ташкалов, обвиняемый в причинении физическим и юридическим лицам ущерба в 443 млн рублей, свою вину не признает. На заседание фигурант дела пришел сам — в своих передвижениях он практически не ограничен и имеет только подписку о невыезде. Информация о его личности в суде прозвучала весьма скупая: на два года (до июля 2018 года) у него установлена первая группа инвалидности, сейчас мужчина на пенсии, не работает, разведен, но имеет на иждивении четырехлетнего сына, который живет с матерью.

Интересы Ташкалова в суде представляет известный по громким делам адвокат Константин Габелев. Например, в свое время он защищал субарендатора теплохода «Булгария» Светлану Инякину.

Интересы Ташкалова в суде представляет известный по громким делам адвокат Константин Габелев. Фото Марии Горожаниновой

Сегодня он подсказывал своему подзащитному, что ему говорить. Так, сначала последний положительно ответил на вопрос судьи о том, понятны ли ему предъявленные обвинения, но, беспрекословно слушаясь своего адвоката, тут же исправился, заявив, что «обвинения ему не понятны». Взяв слово сам, Константин Габелев заявил, что у него есть ходатайство — о возврате дела прокурору для дополнительного расследования. Правда, рассмотрено оно по решению судьи будет на следующем заседании. Тогда же свои показания начнут давать потерпевшие.