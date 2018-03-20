«Из Казани с любовью»: радиоактивная посылка из Татарстана устроила переполох во Внуково

Место оцеплено, Роспотребнадзор решает: уничтожить груз или отправить на захоронение

Сегодня утром стало известно о ЧП во Внуково. В аэропорту задержали автомобиль курьерской службы с радиоактивной посылкой. Место до сих пор оцеплено, а специалисты решают, как поступить с опасным грузом. Во Внуковской таможне «Реальному времени» раскрыли подробности происшествия.

Опасный груз из Татарстана

Радиоактивную посылку во Внуково выявили накануне вечером. Когда в 22.00 на территорию почтово-грузового терминала заехал автомобиль курьерской службы, сработала таможенная система радиационного контроля «Янтарь». В машине нашли коробку размером 1х0,5х0,3, которая сильно фонила. СМИ узнали о происшествии сегодня утром и со ссылкой на собственный источник в экстренных службах сообщили, что посылка следовала из Татарстана в город Усинск (Коми). Позднее Внуковская таможня подтвердила «Реальному времени» информацию, что задержали опасный груз.

«Грузовая машина с почтовым отправлением сейчас полностью оцеплена, посылка выявлена. Все службы подъехали, делают тесты, замеры. Роспотребнадзор и другие экстренные службы сейчас здесь работают. Радиационный фон очень высокий, но сработала таможенная система «Янтарь». Таможенники провели все необходимые процедуры, все выявили», — сообщила в беседе с корреспондентом «Реального времени» пресс-секретарь Внуковской таможни Кристина Лустина.

По данным СМИ, в грузе нашли соединения кобальта-57, а норма предельной концентрации изотопа была превышена в 10 раз. Как уточнили в таможне Внуково, при замере переносным средством радиационного контроля МКС А03-1 на поверхности почтового отправления определена мощность дозы 9,34 мкЗв/ч. На место тут же вызвали специалистов экстренных служб. На работу терминала ЧП не повлияло, но место с автомобилем тут же оцепили и никого не подпускали.

Внуковская таможня подтвердила информацию, что задержали опасный груз. Фото предоставлено пресс-службой Внуковской таможни



Захоронить или уничтожить?

«В настоящее время машина с почтовым отправлением, направлявшимся в Республику Коми, находится в специально отведенном месте с выставленным ограждением, соответствующим всем требованиям радиационной безопасности. После определения причин повышенного уровня ионизирующего излучения почтового отправления ответственными ведомствами будут приняты меры в отношении данного почтового отправления», — говорится в ответе таможни нашему изданию.

— Посылка следовала по России, затем машина въехала в аэропорт, чтобы отправить груз самолетом в Коми. Наша таможенная система сработала в общем-то в помощь всем остальным службам. Место до сих пор оцеплено, специалисты ждут решения Роспотребнадзора. Им решать: отправить груз на уничтожение или захоронение, мы только задержали, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре на запрос нашего издания пока не ответили. Для справки: в целях обеспечения радиационной безопасности в 2008 году во Внуково создали отдел таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами (ТКДРМ). В регионе деятельности Внуковской таможни находится аэропорт Внуково. Все терминалы воздушной гавани (терминал «А», терминал «В», почтово-грузовой комплекс, «Космос», ВАРЗ, ЦБА «Внуково-3») оснащены системами радиационного контроля (далее — ССРК) «Янтарь», которые обеспечивают радиационный контроль пассажиров, багажа и грузов, пересекающих таможенную границу, в автоматизированном режиме. Также в регионе деятельности Внуковской таможни находится место международного почтового обмена (АОПП Внуково), где также установлены ССРК «Янтарь» для радиационного контроля почтовых отправлений.

На мониторе слева — радиоактивная коробка. Фото предоставлено пресс-службой Внуковской таможни



Доставим радиоактивный груз — за надбавку

Как выяснили журналисты, опасный груз из Татарстана во Внуково привез автомобиль курьерской службы Pony Express. На сайте компании указано, что за определенную надбавку они берутся доставлять и опасные грузы, в том числе и радиоактивные. Однако в самой службе это опровергают, как и причастность к опасной посылке во Внуково:

— Опасные грузы не берем на перевозку ни в коем случае. Мы не принимаем ни наркотические, ни радиоактивные, ни взрывчатые грузы ни под каким предлогом, — сообщили по телефону call-центра Pony Express.

— Так у вас же на сайте указано, что берете. Что же, информация просто так висит? — спрашиваем.

— Это устаревшая информация, к сожалению, еще не все смогли исправить. Сейчас работа над этим ведется.

Специалисты предполагают, что в коробке могло быть медицинское или иное оборудование, которое содержит кобальт-57, возможно, это была переносная рентген-установка. При этом подчеркнули, что доставлять такие посылки должны в соответствии со специальными правилами перевозки радиоактивных грузов и в герметичных упаковках. Впрочем, эксперты не видят серьезной угрозы в произошедшем во Внуково.

— По изотопу могу сказать, что это один из самых неопасных изотопов. Скорее всего, там закрытый источник, у которого никакой концентрации не может быть в открытом пространстве. Его обнаружили по внешнему гамма-излучению. Возможно, это прибор, который содержит изотоп. Все это оборудование разделяется по группам опасности, у него должна быть определенная упаковка, как груз там в таком виде оказался, что вызвал подозрение, я не знаю, надо разбираться, — пояснил Айзат Валиуллин, технический директор казанского ИТЦ «Протон».

— Первый раз слышу о таком случае. Но могу сказать, что наши посылки и почтовые отправления, которые передаются автомобильным транспортом, — это вообще неконтролируемая ситуация, страшное дело! То же самое с железнодорожным транспортом. Самое безопасное — это то, что идет через авиацию. Там они пропускают через соответствующие рентгены, все досматривается. Остальное — никак, то есть автомобилем проще всего что-то такое отправить, — посетовал прокурор Татарской транспортной прокуратуры Максим Ковалюк.