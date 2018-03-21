Уйти по-английски: Британия сидит на газовой игле, а Москве нужны станки и виски

После трехкратного падения внешнеторгового оборота Татарстана с Великобританией — в 2017 году он начал было расти…

После резкого охлаждения отношений между Великобританией и Россией, вызванных скандалом с отравлением экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля, аналитическая служба «Реального времени» решила ознакомиться со структурой экспорта и импорта российско-британской торговли. Изучили мы и экономические связи Соединенного королевства с Татарстаном (как оказалось, после трехкратного падения внешнеторгового оборота РТ с Великобританией вследствие санкций в 2017 году он только-только начал расти). Основная статья российского экспорта в Британию — нефть и газ. Также как и татарстанского — на нефтянку приходится 92,7% экспорта республики в Великобританию. В то же время «сальдо торговли промышленным оборудованием» в российско-британской торговле для Москвы, как и для Казани, отрицательное.

Как Рустам Минниханов ездил в составе «российского посольства» в Англию

Для начала заметим, что «холодной торговой войне» с Англией, также уже участвующей в санкционных войнах с РФ, предшествовал в ноябре прошлого года Российско-британский бизнес-форум, уже третий по счету. Организованный Министерством экономического развития РФ, торговым представительством и посольством РФ в Великобритании при поддержке российских и международных партнеров с целью обсуждения вопросов развития торгово-инвестиционных отношений двух стран, он прошел с 28 по 29 ноября. Одним из главных его участников, помимо Бориса Титова (тогда еще не кандидата в президенты РФ, а омбудсмена) и замминистра экономического развития РФ Олега Фомичева, стал президент РТ Рустам Минниханов.

С британской стороны участие принял Его Королевское высочество Принц Майкл Кентский, статс-секретарь. Рустам Минниханов, прибыв на форум с очевидной бизнес-миссией для развития сотрудничества как в торговле, так и в совместном производстве компаний Великобритании и Татарстана, тогда заявил, что РТ, как один из развитых регионов России, «имеет высокую долю импорта из Великобритании машин и оборудования, завозит ряд промышленных товаров, а татарстанские предприятия и банки, имеющие прямые связи с английскими партнерами, используют в производстве передовые британские технологии».

Сам Татарстан поставляет в Британию нефть и нефтепродукты, пластмассы и изделия из них, каучук, резиновые изделия и другие товары. По мнению президента РТ, «Татарстан, мог бы заинтересовать британский бизнес возможностями в таких областях, как энергетика и нефтехимия, автомобилестроение и автокомпоненты, машиностроение и самолетостроение, новые материалы, инновационное развитие, IT и другие высокие технологии, агропромышленный комплекс, инжиниринг, медицина, исламский банкинг».

Одним из главных участников Российско-британского бизнес-форума — 2017 стал президент РТ Рустам Минниханов. Фото rbbf2017.ru

Отмечалось, что по итогам 2017 года товарооборот между Великобританией и Россией увеличится более, чем на 20%, превысив $12 млрд, с заметным трендом диверсификации как российского экспорта, так и британского импорта. Фомичев мечтал тогда, что товарооборот между двумя странами — «в случае сохранения текущей динамики» — может до 2022 года вырасти в пять раз.

Очевидно, что скандал с отравлением Скрипаля может поставить на таких планах крест. Таким образом, 2017 год окажется лучшим годом для британо-российской торговли, с положительным сальдо, когда РФ продала в Великобританию товаров и услуг на $4 млрд, или в 1,7 раза больше, чем Британия в Россию. За первые 9 месяцев 2017 года российский экспорт в Великобританию вырос на 29,4%, до $6,5 млрд США по сравнению с тремя кварталами 2016 года. Заговорили и о том, что якобы устойчиво растет российский несырьевой экспорт в Великобританию, его объем составил на тот момент $3,1 млрд США (48,5% в структуре экспорта). Как оказалось, последнее, мягко говоря, увы, не совсем так.

Основная статья российского экспорта в Британию — нефть и газ

Судя по окончательным данным внешнеторгового оборота России с Британией, которые изучила аналитическая служба «Реального времени», положительное сальдо по итогам 2017 года составило даже не 4, а $4,6 млрд (разница между объемом проданных в Британию российских товаров и объемом проданных в Россию британских товаров). Общий объем российско-британской торговли (экспорта и импорта) составил $12,7 млрд, то есть на 700 млн больше, чем предсказывали российские власти на форуме в ноябре прошлого года.

Объем экспорта в Соединенное Королевство составил в 2017 году $8,6 млрд. Больше всего, конечно, Россия продает в Британию нефть и газ — на $6 млрд. И это не считая того, что другие важнейшие экспортные позиции тоже приходятся на сырье. Так, драгоценных металлов РФ продала Лондону на $1,6 млрд, из них только на золото пришлось 1 млрд. Продуктов неорганической химии, редкоземельных металлов и радиоактивных элементов или изотопов на $187 млн. Дерева или древесного угля было продано на $123,7 млн, черных металлов на $107,7 млн, меди — на $66,2 млн, руды и шлака на $59,6 млн, алюминия — на $29 млн. Таким образом, на сырьевой экспорт пришлось $8,3 млрд или 95,4% всего экспорта.

Среди заметных позиций также бумага и картон ($36,5 млн), удобрения ($27,2 млн), некие засекреченные товары ($28,3 млн), алкоголь ($22,76 млн), пластмассы ($20 млн).

Экспорт из РФ в Великобританию

Вид продукции Стоимость, $ Вес, кг ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ 6.098.718.380,30 17.795.263.161,90 ЖЕМЧУГ ПРИРОДНЫЙ ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ, ДРАГОЦЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, МЕТАЛЛЫ, ПЛАКИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ, И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; БИЖУТЕРИЯ; МОНЕТЫ 1.606.761.010,50 221.356,40 ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ; СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЛИ ИЗОТОПОВ 186.945.083,90 11.647.678,10 ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ 123.787.257,70 319.514.615,00 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 107.740.301,40 159.743.479,00 МЕДЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ 66.159.091,70 11.717.990,30 РУДЫ, ШЛАК И ЗОЛА 59.651.048,10 704.151.799,70 ПРОЧИЕ НЕДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ; МЕТАЛЛОКЕРАМИКА; ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 49.328.845,10 2.678.188,90 РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ 37.788.903,40 1.450.404,00

Российского оборудования в Соединенное Королевство в 2017 году продали почти на $40 млн

Важнейшая неэкспортная позиция, говорящая о продаже высокотехнологичной продукции, — торговля «ядерными реакторами и котлами», которых РФ продала Британии на $37,8 млн (9-е место по объему экспорта). Впрочем, дабы не ввести в заблуждение, заметим, что, согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза», в группу 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части» входят не только ядерные реакторы и их детали. В частности, в позиции 8401—8487, помимо реакторов, входят паровые котлы, газогенераторы, турбины, двигатели внутреннего сгорания, турбореактивные двигатели, силовые установки, насосы, холодильники, промышленное оборудование с электрическим нагревом, центрифуги, автопогрузчики, бульдозеры, сельскохозяйственные машины и т. п.

Вторая внушительная экспортная позиция занимает по объему экспорта лишь 16-е место: на $18 млн было продано оптических инструментов, фотографических, кинематографических и измерительных, контрольных, прецизионных, медицинских и хирургических аппаратов и инструментов. Сюда входит обширная номенклатура — от очков и биноклей до приборов для автоматического регулирования для гражданской авиации и разнообразных осциллоскопов и счетчиков.

Электрических машин и оборудования экспортировано в Англию на $17,2 млн. В номенклатуру этой экспортной позиции входит весьма обширный список товаров: двигатели и электрические генераторы, трансформаторы, электромагниты, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, лампы, интегральные схемы и т. д.

Продуктов агропромышленного комплекса РФ продано в Британию на $35,8 млн.

Как отмечали в прошлом году в Минэкономразвития РФ, почти в два раза вырос спрос на товары химической промышленности (3,7% в структуре экспорта), почти в 1,5 раза вырос спрос на различную российскую минеральную продукцию. Спрос на российские металлы и изделия из них вырос на 15,3% (3,2% в структуре экспорта), при этом экспорт драгоценных металлов и камней увеличился почти в два раза (17,4% в структуре экспорта).

Важнейшая неэкспортная позиция — торговля «ядерными реакторами и котлами». Фото tesiaes.ru

92,7% татарстанского экспорта в Великобританию тоже приходится на нефтянку

Доля Татарстана в российском экспорте в Британию составляет 2,7%. Как и в целом по России, 92,7% татарстанского экспорта приходится на нефтянку: всего в 2017 году из РТ в Великобританию было экспортировано 457,4 млн кг минерального топлива, нефти, продуктов их перегонки, битумов на сумму $218,7 млн (любопытный казус: британский импорт нефти, битума и минерального топлива в Татарстан тоже существует, в 2017 году он составил $9,3).

Остальные экспортные позиции РТ в сравнении с нефтью представляют собой крохи. На втором месте — продажа пластмасс и изделий из них, на сумму $13 млн. Органических и химических соединений РТ продала на $2,3 млн, каучука и резины — на $733,24 тыс., изделий из черных металлов — на $509 тыс., древесины — на $220 тыс. Если говорить о высокотехнологической продукции, то оптических, контрольных, презиционных и медицинских аппаратов было продано Татарстаном в 2017 году в Британию всего на $165,8 тыс., автомашин — на $113,8 тыс., электрооборудования — на $11,6 тыс.

Экспорт из РТ в Великобританию

Вид продукции Стоимость, $ Вес, кг ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ 218.720.929,80 457.405.526,00 ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 12.985.760,60 14.013.751,00 ОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 2.282.001,50 2.577.230,00 КАУЧУК, РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 733.241,90 363.259,30 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 509.301,30 453.764,00 ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ 219.691,70 421.917,50 ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 165.810,60 310,10 СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, КРОМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИЛИ ТРАМВАЙНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, И ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 113.810,50 25.506,50 ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ; СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЛИ ИЗОТОПОВ 93.946,10 176.080,00

«Сальдо торговли промышленным оборудованием» в российско-британской торговле для Москвы отрицательное

Объем импорта в РФ из Соединенного Королевства в 2017 году составил всего $4 млрд, то есть более чем в два раза меньше российского экспорта СК. Наибольшая доля британского импорта приходится на средства наземного транспорта, то есть автомобили или грузовики: в 2017 году Лондон продал их в РФ на $744,8 млн. Сюда входит продажа сельскохозяйственных тракторов, автобусов и автомобилей, колясок и велосипедов, а также их деталей.

Любопытно, но самая дорогая экспортная позиция РФ — продажа «ядерных реакторов, котлов, оборудования и механических устройств» — в 18 раз уступает той же британской импортной позиции. Британия в 2017 году продала России и российским компаний «ядерных технологий» на $693,3 млн. То есть «сальдо промышленного оборудования» для России, увы, в этом смысле отрицательное.

Третья важнейшая импортная позиция Британии — фармацевтика (лекарства), которых англичане продали в 2017 году в РФ на $592,8 млн, то есть товаров на сумму, почти в 100 раз большую, чем объем российских лекарств, проданных в Великобританию.

Импорт в РФ из Великобритании

Вид продукции Стоимость, $ Вес, кг СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, КРОМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИЛИ ТРАМВАЙНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, И ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 744.796.743,80 56.485.383,70 РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ 693.892.403,90 47.562.685,00 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 592.753.436,00 9.867.337,40 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА, АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА, ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 271.058.586,50 12.616.070,20 АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И УКСУС 249.493.610,60 67.919.567,90 ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 168.195.849,50 1.314.986,00 ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 164.905.511,60 31.095.443,00 ЭФИРНЫЕ МАСЛА И РЕЗИНОИДЫ; ПАРФЮМЕРНЫЕ, КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ ТУАЛЕТНЫЕ СРЕДСТВА 157.604.705,90 20.172.463,70 ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 133.483.168,60 30.999.018,80

«Русской водки» британцам продано в 10 раз больше, чем «шотландского виски»

«Бьет» Россия Великобританию и по остальным высокотехнологическим позициям. Электрических машин и оборудования, включая звукозаписывающую и звуковоспроизводящую аппаратуру, Лондон продал нам на $271 млн (для сравнения, российский экспорт электрооборудования в Британию составил всего $17,2 млн). Оптических, фотографических, измерительных и других приборов англичане продали на $168 млн (напротив, Россия в Британию такой продукции продала всего на $18,7 млн). Пластмасс Британия продала на $165 млн (Россия в Британию — на $19,8 млн).

Если же сравнить алкогольные позиции, то условной «российской водки» британцам продано было, как известно, на $22,7 млн, а условного «шотландского виски» в Россию британцы продали на $250 млн. Тут можно вспомнить про контракт стоимостью 76 млн рублей на приобретение дистиллята «Скотч Виски 3YO», заключенный с шотландской компанией Ian MacLeod Distillers Ltd. Первую партию вискового дистиллята «Татспиртпром» принял в декабре прошлого года. Дистиллят будет использован для производства виски под брендом «Glen Rivers».

Всего же, согласно данным Минэкономразвития РФ, импорт из Великобритании по итогам трех кварталов 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 18,7%. Также отмечалось, что, «в связи с оживлением промышленного производства в России увеличился спрос на британские машины и оборудование (48,9% в структуре импорта), где рост составил 21%». Доля продукции химической промышленности в структуре импорта составляет 34,1%. Третье месте в структуре приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (доля 8,9%).

После трехкратного падения внешнеторгового оборота РТ с Великобританией он только-только начал расти…

Британский импорт в Татарстан в 2017 году составил $103,8 млн. Таким образом, сальдо британо-татарстанской торговли тоже положительное (что, впрочем, с учетом огромного крена в сырьевой экспорт РТ и неудивительно) и составляет $132 млн (то есть продает товаров РТ на $132 млн больше, чем покупает у британских производителей). Общий объем татаро-английской торговли (как экспорта, так и импорта) составил $340 млн.

Судя по данным «Татарстанстата», это очень и очень мало. До кризиса в международных отношениях и санкционной войны, внешнеторговый оборот РТ с Великобританией оценивался в 2014 году в $658 млн. А в 2015 году он снизился в 1,7 раза, до отметки в $377,6 млн. Впрочем, в 2016 году он составил и вовсе $219,1 млн, в три раза меньше, чем в 2014 году.

Основной экспорт как и России в целом, так и Татарстана в частности, — это нефть и газ. Фото investing.com



Таким образом, в 2017 году Фомичев с Миннихановым правильно оценивали динамику торговых отношений, называя ее «планомерным восстановлением деловой активности». С другой стороны, если оценивать внешнеторговый оборот РТ с другими европейскими странами, то Великобритания далеко не самый важный ее партнер. Для сравнения, оборот с Германией в 2014 году составлял $1,8 млрд, упав в 2016 году до $1,1 млрд. Оборот с Италией составлял в 2014 году $1,9 млрд, упав в 2016 году до $262 млн.

Сможет ли Британия отказаться от российского газа, а татарстанские производители от британского оборудования?

Основные позиции британского импорта — оборудование, автомобили, техника — те самые товары, про которые МЭР РФ писал в ноябре прошлого года, говоря о том, что «в связи с оживлением промышленного производства в России увеличился спрос на британские машины и оборудование». Оборудование и транспорт в структуре британского импорта в Татарстан занимают 81,3%.

Тут следует вспомнить, что Татарстан закупал у британских компаний различные услуги. Например, в прошлом году на 14,4 млн рублей КФУ заключил контракт с E Scholarly Publishers Association (публикация научных статей в журналах); на без малого 10 млн рублей — с британской SciTech Solutions, основанной в 2013 году «для содействия исследованиям молекулярно-лучевой эпитаксии (MBE)»; на почти 2 млн рублей — с британской тренинговой компанией Stoces & Jolly Consulting Ltd.

Резюмируя, можно сказать, что основной экспорт как и России в целом, так и Татарстана в частности, — это нефть и газ. Несырьевые статьи по-прежнему не играют не только ключевой, а вообще какой-либо значимой роли. И вряд ли это изменится в ближайшее время. Напротив, основу британского импорта в РФ и РТ составляют оборудование, промышленная продукция, технологии, а никак не сырье. В случае дальнейшего охлаждения отношений между странами, российским и татарстанским производителям придется искать других производителей оборудования и транспорта. Но и Британии отказаться от российского газа будет не так-то просто, если оценить существующие объемы его поставки в Туманный Альбион.

Импорт в РТ из Великобритании

Вид продукции Стоимость, $ Вес, кг РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ 67.985.541,90 4.188.617,20 СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, КРОМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИЛИ ТРАМВАЙНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, И ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 16.417.877,20 1.513.958,60 ОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 7.915.766,80 3.499.152,50 ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 1.990.369,40 736.616,20 ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 1.565.673,30 32.938,50 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА, АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА, ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 1.381.801,60 48.560,20 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 1.358.520,80 175.244,40 БУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА 1.056.648,10 461.045,30 ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ, ГИПСА, ЦЕМЕНТА, АСБЕСТА, СЛЮДЫ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 733.266,30 6.937,70