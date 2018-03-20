«Нижегородский Захарченко»: как главного налоговика области преждевременно похоронили

Быстро взлетевшего по карьерной лестнице Владимира Шелепова арестовали по делу о взятке в особо крупном размере

Бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Владимира Шелепова за последние три дня успели не только обыскать, арестовать и отправить в «Лефортово», но и «похоронить» и «воскресить». О том, как молодого чиновника, строящего блестящую карьеру в налоговой среде, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и сравнивают с полковником Захарченко, — в материале «Реального времени».

Почти, но не Захарченко

Об обысках в квартире и на рабочем месте теперь уже бывшего главы управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Владимира Шелепова стало известно в тот же день, когда он ушел в отставку, — 16 марта. Позже это подтвердило видео, на котором видно, как заспанный мужчина в одних джинсах открывает дверь в квартиру людям, представившимся сотрудниками Следственного комитета РФ. Дальше — интереснее. Из тайника на кухне оперативники достают пачки купюр по 100 долларов и по 5 тысяч рублей.

— Все? — спрашивает на видео человек, складирующий деньги на стол.

— Вы шутите, что ли — все? Вы просто не видите всего положения дел, — отвечает мужчина, стоящий на стремянке и достающий пачки купюр.

— Не Захарченко, конечно… — констатирует чуть позже один из его коллег.

Сколько точно было найдено денег в доме к Шелепова, не сообщается. На следующий день, 17 марта, Басманный суд заключил бывшего руководителя под стражу до 15 мая по делу о взятничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), передает «РИА Новости».

Как сообщал «Коммерсант», в основу дела легли показания, который дал предприниматель, работавший в Ростовской и Нижегородской областях. «Якобы он в 2015—2016 годах провел несколько платежей на сумму в 18 млн рублей в пользу Владимира Шелепова на указанные им фирмы за «общее покровительство», — пишет издание.

Судя по всему, силовиков заинтересовал не только сам руководитель, но и его подчиненные. По сообщениям Newsroom24, 16 марта обыски также прошли в районных налоговых инспекциях Нижнего Новгорода в Канавинском, Советском и Приокском районах. Согласно источнику издания, обыски проводили сотрудники ФСБ.

Кстати, уже известно, кто сменит Шелепова. Имя нового руководителя УФНС Нижегородской области объявили накануне, 19 марта. Им стал заместитель начальника областного управления Виктор Большаков.

«Похороненный» и «воскресший»

Владимира Шелепова отправили ждать развития событий в СИЗО «Лефортово». Причем за 19 марта СМИ успели «похоронить» и заново «воскресить» бывшего налоговика. О том, что он скончался в СИЗО, сначала сообщило РИА «Время Н» со ссылкой на источники в силовом ведомстве. В качестве причины кончины называлась остановка сердца.

В прочем, в «Лефортово» смерть Шелепова опровергли, сообщает «Коммерсант». По их данным, никаких ЧП в СИЗО не происходило.

В «Лефортово» смерть Шелепова опровергли. Фото A.Savin (wikipedia.org)



С безупречной службой и наградами за работу

У Владимира Шелепова за спиной юридическое и экономическое высшее образование. Кроме того, он является доктором экономических наук и имеет чин государственного советника России III класса.

Пост главы УФНС России по Нижегородской области Шелепов занял 7 июля 2015 года. До этого он исполнял обязанности руководителя УФНС Ростовской области, о чем говорится на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Там же можно узнать, что в налоговых органах Шелепов стал работать с 2002 года, когда пришел в Межрегиональную инспекцию ФНС по Южному Федеральному округу. С 2006 по 2009 год он уже замещал должности заместителя начальника ИФНС России по Песчанокопскому району Ростовской области и начальника Межрайонной ИФНС России № 16 по Ростовской области. Один год, с 2010-го по 2011-й, Шелепов провел в кресле руководителя инспекции ФНС по Ленинскому району Ростова-на-Дону, после чего ушел заместителем руководителя УФНС по Ростовской области. Проработав на этой должности буквально один месяц, подозреваемый во взятке в особо крупном размере стал и.о. руководителя ведомства по Ростовской области.

За хорошую работу, в том числе за образцовое выполнение служебных обязанностей, многолетнюю безупречную и эффективную службу в налоговых органах, Шелепову были вручены награды, некоторые из них — от руководителя Федеральной налоговой службы России.

В Сети также гуляет неподтвержденная информация о том, что, например, отец быстро вспорхнувшего по карьерной лестнице налоговика — ростовский предприниматель, возглавлявший саморегулируемую ассоциацию арбитражных управляющих.

Можно найти в интернете информацию и о выходках Шелепова, правда, не беремся судить о степени ее достоверности. Так, на городском форуме кто-то оставил анонимное сообщение о том, что пьяный чиновник якобы разругался в кафе с официантами из-за счета, побил посуду с мебелью и благополучно был вывезен в «обезьянник» вызванным нарядом полиции. Потом этот инцидент якобы был замят небезразличной к налоговику стороной.