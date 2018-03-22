«Они пишут, что мы оскорбляем, собираем деньги, создали ОПГ»

Возобновлено уголовное дело в отношении директора Казанского строительного колледжа, а он в ответ подал заявление о клевете

Фото: Максим Платонов

В злоупотреблении должностными полномочиями подозревают директора Казанского строительного колледжа Александра Проснева. Заявление на директора написали две студентки, которых, по их словам, заставили оплачивать услуги, являющиеся бесплатными. Уголовное дело в отношении директора возбудили еще в июне 2017-го, но неожиданно спустили на тормозах. Потерпевшие пожаловались лично Илдусу Нафикову, после его вмешательства прокуратура отменила решение о прекращении уголовного дела. Проснев снова под следствием. Подробнее в материале «Реального времени».

«Полторы тысячи студентов в колледже, с каждого по 850 рублей — это не маленькая сумма»

Война двух сестер — Алии и Гулии Нугмановых — с директором Казанского строительного колледжа идет с 2015 года. Предмет спора по нынешним меркам смешной — 850 рублей с каждой сестры. «Для нас сумма не принципиальна, но то, что ее со всех студентов собрали и это продолжается до сих пор, — полторы тысячи студентов в колледже, с каждого по 850 рублей — это не маленькая сумма», — объясняют девушки свое упорство.

По 850 рублей с Нугмановых собрали за присвоение квалификации «каменщик третьего разряда». Администрация учебного заведения якобы пригрозила студенткам, что если они не заплатят, то им не выдадут диплом об окончании колледжа. Но потерпевшие уверены, что закончив обучение, они и так должны были получить эту категорию, поскольку ниже третьего разряда только второй, а это, по сути, всего лишь подсобник, функции которого — «дай-подай», уборка мусора и в редких случаях черновая кладка.

— Мы, получается, 4 года учимся в колледже, проходим 2 месяца практику по каменной кладке для того, чтобы научиться подавать кирпичи? Этого не может быть! — уверена Гулия Нугманова.

Война двух сестер — Алии и Гулии Нугмановых — с директором Казанского строительного колледжа идет с 2015 года. Фото Максима Платонова



Ошибочка вышла: как в зачетке появился не тот разряд

По словам Гулии Нумановой, отметка о присвоении третьего разряда в зачетках у них стояла еще в 2014 году, после практики на третьем курсе. Тем не менее в училище потребовали пройти курсы повышения квалификации на платной основе, договор об оказании платных услуг студентки заключили, но потом решили через суд признать его недействительным и вернуть деньги.

В ходе судебного следствия замдиректора по учебной работе Ольга Вахонина объяснила, что отметка о присвоении третьего разряда в зачетке появилась по ошибке: студентам СПО, согласно ФГОС, присваивается второй разряд. А повышение квалификации относится к дополнительным программам, которые могут оказываться на коммерческой основе, что и было предложено учащимся колледжа.

Суд девушки проиграли, но выяснили интересную деталь, которая ляжет потом в основу уголовного дела. Доказывая, что договор о предоставлении платных образовательных услуг девушки заключили на добровольной основе, администрация колледжа предъявила ведомость, где отмечено, что девушки посещали платные занятия.

— Они предъявили журнал, где отмечено наше присутствие, хотя на самом деле мы эти занятия не посещали, в это время были на сборах в других городах, они сфальсифицировали документы, чтобы показать, что студенты посещали эти занятия, хотя они их даже не проводили, — утверждает Гулия Нугманова. Сестры-лыжницы выступают за Татарстан, а их отец — главный тренер сборной республики по биатлону.

«Мы, получается, 4 года учимся в колледже, проходим 2 месяца практику по каменной кладке для того, чтобы научиться подавать кирпичи? Этого не может быть!» — уверена Гулия Нугманова. Фото kgasu.ru



«Они пишут про нас, что мы такие плохие, что мы оскорбляем, собираем деньги, создали ОПГ»

Выяснив эти интересные подробности, девушки с заявлением обратились уже в МВД, с просьбой привлечь руководство колледжа по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), за то, что со студентов взимались деньги, а услуги фактически не оказывались. Уголовное дело по заявлению студенток открыли, но через некоторое время закрыли.

— Нас обвинили в том, что мы сфальсифицировали доказательства, но ничего не подтверждается. Договоры заключались по желанию студентов, тот, кто захотел получать разряд, тот шел и заключал договор на платной основе. У нас много платных услуг, и не только для студентов, с предприятий люди приходят, повышают квалификацию, — рассказал Александр Проснев, директор строительного колледжа.

По словам Проснева, он не знает, что решение о прекращении уголовного дела отменили и он снова под следствием. Как подтвердили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана, дело в связи «с новыми доводами, которые были изложены заявителями», возобновили 15 февраля, материалы сейчас направлены в Следственный комитет. По словам представителя сестер, правозащитника Еркена Сарсембаева, на незаконное прекращение уголовного дела он пожаловался лично Илдусу Нафикову, а «новые доводы» — это самовольный захват земли, строительство парковки и незаконные земляные работы, которые велись на территории колледжа.

— Они пишут про нас, что мы такие плохие, что мы оскорбляем, собираем деньги, создали ОПГ. Это же невыявленные факты. Они писали про нас, что мы захватили территорию городского парка, мы никакую территорию не захватывали, деревья не спиливали, ведем благоустройство, что не запрещается законом, — сказал Проснев.

«Мы никакую территорию не захватывали, деревья не спиливали, ведем благоустройство, что не запрещается законом», — сказал Проснев. Фото Максима Платонова



Директор считает, что за атакой на него стоит отец девушек Ильдар Нугманов, якобы по его заказу о колледже был снят обличительный видеоролик. Александр Проснев решил принять ответные меры и тоже подал заявление в МВД — о клевете. Сейчас, по его словам, идут лингвистические экспертизы. Интересно, что по факту публикации расследования о строительном колледже в 2016 году Проснев уже подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к СМИ, но жалобу оставили без движения.