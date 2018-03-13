Братья Абдуллины vs АСВ: как «Алтынбанк» отстоял 200 миллионов в суде

Ринат и Талгат Абдуллины отбились от претензий конкурсного управляющего «Интехбанка»

«Алтынбанк» отбился от одного из исков Агентства по страхованию вкладов (АСВ): на днях суд признал законной операцию по перечислению ему 200 млн рублей «Интехбанком» в декабре 2016 года. Однако у банка Рината и Талгата Абдуллиных остался еще один незакрытый спор с АСВ — в этом случае претензии госкорпорации связаны с «Татфондбанком» и кредитом на 145 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Суд развеял сомнения

8 ноября прошлого года конкурсный управляющий «Интехбанка» сообщил, что днем ранее подал в суд пакет заявлений по поводу операций банка с пятью организациями. В их числе были «Алтынбанк» Рината и Талгата Абдуллиных, государственный «МСП Банк» и ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Также у конкурсного управляющего были претензии к фирмам «Тандем-Д» (ее конечный собственник — Ипотечное агентство Татарстана) и «Метаслав».

В случае с «Алтынбанком» АСВ требовало признать недействительной операцию от 12 декабря 2016 года — в тот день «Интехбанк» перечислил ему 200,7 млн рублей в счет погашения долга по межбанковскому кредиту.

На днях банк-ответчик сообщил, что «отстоял свое законное право на получение принадлежащих ему денежных средств» — 7 марта Арбитражный суд РТ отказался удовлетворить иск АСВ. «Суд рассмотрел [дело] и не нашел оснований для отмены сделки. Это была межбанковская сделка краткосрочная, совершенная в период платежеспособности «Интехбанка», — рассказал «Реальному времени» председатель правления «Алтынбанка» Ринат Абдуллин.

На днях банк-ответчик сообщил, что «отстоял свое законное право на получение принадлежащих ему денежных средств» — 7 марта Арбитражный суд РТ отказался удовлетворить иск АСВ. Фото tatbank.ru



Однако это не единственный спор между банком и Агентством по страхованию вкладов: сейчас в суде находится другое незакрытое дело, в котором госкорпорация представляет уже не «Интехбанк», а «Татфондбанк» (ТФБ).

В октябре 2017-го агентство решило оспаривать списание в пользу «Алтынбанка» 145 млн рублей со счета ТФБ в Центральном банке. Эта операция была совершена 5 декабря 2016 года, незадолго до того, как в ТФБ была назначена временная администрация. Поводом для списания был давний договор от 2002 года, по которому у ТФБ оставался долг перед «Алтынбанком».

Тогда Ринат Абдуллин рассказывал «Реальному времени», что долг со стороны ТФБ также образовался по межбанковскому кредиту. «На протяжении достаточно долгого времени мы с «Татфондбанком» работали — то мы им предоставляем краткосрочные банковские кредиты, то нам «Татфондбанк» предоставлял. В данном случае речь идет о кредите, который был предоставлен нами же, и мы получили назад свои деньги. Поэтому ущерба никому мы не нанесли», — говорил предправления «Алтынбанка». По его словам, это была далеко не единственная операция, совершенная с ТФБ в 2016 году, поэтому странно, что АСВ обратило на нее внимание.

В октябре 2017-го агентство решило оспаривать списание в пользу «Алтынбанка» 145 млн рублей со счета ТФБ в Центральном банке. Фото Максима Платонова



Жаркий декабрь

Оспаривать сомнительные, по его мнению, операции ТФБ и «Интехбанка» АСВ принялось сразу после того, как суд запустил в отношении них процедуру конкурсного производства. По каким именно признакам та или иная транзакция относилась к категории подозрительных, официально ни разу не сообщалось.

Впрочем, некоторые пояснения по этому поводу в суде давали представители АСВ. Судя по их ответам, главным основанием для подачи иска чаще всего являлась дата операции. Большинство списаний, которые оспаривает конкурсный управляющий, относились к декабрю 2016 года — периоду техдефолтов ТФБ и «Интехбанка».

В это время многие клиенты не могли получить свои деньги — банки просто не исполняли их платежные поручения по причине отсутствия средств. Однако некоторым организациям и физическим лицам удавалось снять деньги со счетов. АСВ расценивало такие случаи как операции с предпочтением.

В июле прошлого года на одном из судебных заседаний представитель конкурсного управляющего ТФБ рассказал, когда банк впервые не смог выдать деньги по требованию клиента. Это произошло 29 ноября 2016-го — тогда компания «Азнакаевский горизонт» не смогла получить свои 284 млн рублей из-за того, что в кассе не нашлось достаточно денег.

Всего на 1 декабря 2017-го государственное агентство подало в суды 118 исков об оспаривании сомнительных сделок «Татфондбанка» на общую сумму 20,76 млрд рублей. Фото Максима Платонова

Банк был скорее жив, чем мертв

На первых порах в поле зрения Агентства по страхованию вкладов попадали в основном крупные операции с участием известных компаний или фирм, близких к экс-председателю правления ТФБ Роберту Мусину. Но со временем АСВ переключалось на операции по списанию все менее значительных сумм.

В конце прошлого года стали появляться сообщения о массовых исках госкорпорации в отношении физических лиц, которые также снимали деньги со счетов незадолго до краха банков (временная администрация в ТФБ была назначена 15 декабря, в «Интехбанк» — 23 декабря 2016 года). В числе ответчиков оказались даже люди, на счетах у которых были скромные суммы менее 1 млн рублей, в том числе пенсионеры. Впоследствии АСВ отказалось от ряда исков к физлицам.

Всего на 1 декабря 2017-го государственное агентство подало в суды 118 исков об оспаривании сомнительных сделок «Татфондбанка» на общую сумму 20,76 млрд рублей. Из них по состоянию на ту же дату удовлетворено было 42 иска. По сделкам «Интехбанка» на сумму 1,86 млрд рублей конкурсный управляющий направил в суды 38 заявлений, большая часть из них на 1 декабря находились на рассмотрении.

«АСВ пользуется теми нормами права, которые есть в его распоряжении. Но пока практика складывается достаточно формальная, и это никого не устраивает», — говорит юрист Павел Тубальцев: в основном оспариваются операции за конец ноября — декабря 2016 года, когда действовала так называемая «скрытая картотека» и банки, по мнению АСВ, находились в плохом состоянии.

«Если говорить про «Татфондбанк», то мне кажется, что он в тот момент был скорее жив, чем мертв. Он не приостанавливал свою деятельность ни по физическим лицам, ни по юридическим, карточки до последнего работали», — рассуждает Тубальцев. Фото Максима Платонова

«АСВ не пытается полностью анализировать экономику банка на момент совершения спорных транзакций, а просто говорит, что были неисполненные платежные поручения. Раз были неисполненные платежки, соответственно, ваши исполненные — незаконны, поскольку они были совершены в преимущественном порядке», — объясняет Тубальцев логику конкурсного управляющего.

Но на практике все не так очевидно. Необходимо полностью исследовать экономику банков в тот отрезок времени, считает он. Например, пока что никто не соотносил количество исполненных и не исполненных поручений. «Если говорить про «Татфондбанк», то мне кажется, что он в тот момент был скорее жив, чем мертв. Он не приостанавливал свою деятельность ни по физическим лицам, ни по юридическим, карточки до последнего работали», — рассуждает Тубальцев.

«Безусловно, АСВ злоупотребляет своим правом, передергивает факты и, безусловно, использует формальные методы. Злоупотребление правом — это очень нежная характеристика в этом случае. Все эти иски к обычным людям, конечно, должны быть отозваны. Да, там есть публичные персоналии, с большими деньгами. Но никто из них, насколько я вижу из публичной картотеки, не связан ни с руководством банков, ни с акционерами», — говорит глава «Татюринформа» Марат Камалов.

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