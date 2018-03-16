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После ремонта: казанская «летающая тарелка» вновь принимает гостей

23:37, 16.03.2018 1
После ремонта: казанская «летающая тарелка» вновь принимает гостей Фото: president.tatar.ru

Казанский цирк сегодня принял первых зрителей после почти годичной реконструкции. На торжественную церемонию, которая прошла при участии главы региона Рустама Минниханова, были приглашены более 1500 детей из многодетных семей Татарстана. Перед юными зрителями с программой «Фиеста» выступили артисты Росгосцирка: акробаты и жонглеры, клоуны и эквилибристы, гимнасты и мастера верховой езды, демонстрировались номера с участием дрессированных животных: кошек, медведей, собак, гусей и уток.

Видео Камиля Исмаилова
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    Хороший репортаж.
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