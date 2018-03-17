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«Как разобрать «Трактор»: «Салават Юлаев» отдает преимущество своего льда

07:00, 17.03.2018 1

Уфа начала четвертьфинал с обидного домашнего поражения

«Как разобрать «Трактор»: «Салават Юлаев» отдает преимущество своего льда Фото: hcsalavat.ru

Изрядно «пошумевшего» в первом раунде Кубка Гагарина-2018 уфимского «Салавата Юлаева» ждет вторая по надежности на Востоке оборона «Танкограда». Как прошел старт (1:2) полуфинальной восточной серии против «Трактора» на «Уфа-Арене» — в материале «Реального времени».

Первое свидание на космической тропе

«Салават Юлаев» с челябинским «Трактором» в Кубке Гагарина за всю его девятилетнюю историю не встречался ни разу. Хотя уфимцы участвовали во всех плей-офф Континентальной хоккейной лиги, хотя «трактористы» лишь трижды не попадали в заветную восьмерку Востока. Пропустив третий плей-офф КХЛ в 2011 году, в том самом, когда «Салават» впервые стал обладателем Кубка после двух дублей «Ак Барса», отдохнувший «Трактор» смог завоевать «бронзу». Тогда в полуфинале он проиграл «Авангарду» и за счет более высокой позиции в чемпионате лишил медалей питерский СКА.

И следующий сезон «трактористы» провели ударно, проиграв лишь в финале Кубка Гагарина теперь уже другому обладателю двух трофеев — московскому «Динамо». У Челябинска тогда было наивысшее на сегодняшний день достижение — «серебро». «Салават», помимо Кубка Гагарина-2011, имеет три «бронзы» КХЛ, одна из которых со вкусом «серебра» чемпионата России (в тот олимпийский 2014 год, когда пражский «Лев» был «приручен» «Магниткой» в финале).

В первом раунде нынешнего Кубка Гагарина «Трактор» встречался с нижнекамским «Нефтехимиком», которому дважды проиграл (дома — 0:3, в гостях — 3:4) в регулярном сезоне. В серии на вылет «волки» лишь раз смогли победить «трактористов», уступив им дорогу в полуфинал конференции со счетом 1:4. Хотя в четырех из пяти этих схваток все решала одна победная шайба.

«Салават Юлаев» с челябинским «Трактором» в Кубке Гагарина за всю его девятилетнюю историю не встречался ни разу

«Салават», как известно, вырвал победу у омского «Авангарда» в овертайме самого упорного седьмого матча результативной (46 шайб) серии — 3:2. Таким образом, оба соперника сыграли лишь по одному овертайму в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, оказавшись в них сильнее оппонента — опыт имеется.

Козыри соседей

Что может стать решающим фактором в этом противостоянии Башкортостана и Челябинской области? Главная сила «Салавата» — первая пятерка и вратарь Скривенс. Бен был незаменим в четырех последних матчах «юлаевцев», хотя каждая атака на его ворота — волнующее ожидание. Зато первое звено уфимцев «ястребам» удалось закрыть максимально возможным способом. Теперь эта задача стоит перед «Трактором». «Салавату» в свою очередь нужно как-то «связать по рукам и ногам» шведа Гюнге (четыре шайбы и две передачи) и канадца Щехуру (две передачи), а также юную звезду 18-летнего Виталия Кравцова (4+1) и правого нападающего Алексея Кручинина 7 (5+2) очков.

Еще одна головная боль для Эркки Вестерлунда и его бойцов — вратари соседей. На смену омскому чеху Фурху пришел его челябинский соотечественник Павел Францоуз, имеющий высокий процент отраженных бросков — 94,5. Впрочем, и его коллега Василий Демченко тоже весьма надежен — 93,2 процента. Уфимский вратарь Скривенс имеет процент отраженных бросков 94,2, достойный Францоуза, зато два других вратаря — Налимов (83,6) и Кареев (82,9) — играют по настроению (а оно в плей-офф для них пока добродушное).

Еще один козырь «Трактора» — большинство. Как и предыдущий соперник — Омск, «трактористы» имеют такой же показатель реализации на момент встречи с уфимцами — 33,3 (это второй результат среди оставшихся команд Кубка Гагарина, первый — на Востоке). «Салават», не использовав удаление на Умарке в предыдущей нервной схватке с «Авангардом», понизил свой показатель реализации лишнего до 17,9. И это седьмой результат (хуже только, не удивляйтесь, у восточного короля «регулярки» «Ак Барса» — 11,5). Еще один плюс «Салавата» — преимущество своего льда (хотя порой в гостях уфимцы играют более ответственно и раскрепощенно.

В первом раунде нынешнего Кубка Гагарина «Трактор» встречался с нижнекамским «Нефтехимиком»

Холодный душ суровых челябинских парней

Протокол на первую игру против «Трактора» не претерпел изменений — победный состав не меняют, решил Эркка Вестерлунд. Хартикайнен и Гончаров, авторы шайб в предыдущей встрече против «ястребов», на первых минутах поочередно проверили Францоуза — он только разогрелся от этого.

А вот его визави Скривенс, проводящий 100-й матч в КХЛ, первый же бросок на 5-й минуте пропустил в «домик» — Артем Пеньковский бросал в упор после хитрой передачи Юрия Петрова во вратарскую из-за ворот — 0:1. Гюнге и тут успел подсуетиться — записал результативную передачу на Петрова. «Салават» будто получил нокдаун и в последующие минуты периода едва не пропустил еще несколько серьезных ударов. «Трактористы» добились своего — быструю «занозу» вонзили и продолжали ждать ошибок Уфы, избегая собственных огрехов аккуратной игрой.

Находящиеся где-то в другом мире (в хоккейном Эдеме) хозяева, ничего сложного у ворот Францоуза до конца периода так и не создали, зато Игорь Макаров, удалившись за минуту до перерыва, добавил «горячей воды» во владениях Скривенса. Сирена помогла избежать второго взятия ворот «Салавата».

Проснись и пой — все силы в бой!

И юный челябинец Кравцов получил свой шанс, причем при полном попустительстве защиты, несмотря на то, что игра в меньшинстве предполагает собранность и внимание. Виталий легко с пятака удвоил результат — 2:0. Ассистенты — упомянутый выше опасный Кручинин, а также некогда бывший «юлаевец» Иван Вишневский, проводящий 400-й матч в КХЛ.

А легионеры «Салавата» упорно продолжали молчать. Уфимцы добавили уверенности челябинцам, не реализовав свое большинство тут же. Проснуться удалось на 13-й минуте — блестящий пас из-за ворот от Умарка и капитан бело-зеленых Илья Зубов, убрав на замахе защитника и вратаря, послал каучуковый диск в цель — 1:2.

Начало третьей части матча обозначилось отчаянным штурмом «куниц» в большинстве

Мастера «убийства» большинства

Начало третьей части матча обозначилось отчаянным штурмом «куниц» в большинстве (Саюстов заработал его на себе), но «трактористы» героически держали оборону. Друг за другом опасные моменты упускают Умарк, Хартикайнен и дважды Макаров — «Салават» наседал.

— Это плей-офф, но мы играли только вторую половину игры так, как должны играть в плей-офф. Мы должны улучшать игру в большинстве, — скажет после игры Эркка Вестерлунд.

Тем временем, Умарк за 5 минут до сирены схитрил, взял игру на себя — Кручинин не совладал с нервами и зацепил шведа. Вот он шанс. Снова штурм и снова ноль реализации. Смена вратаря за минуту — и та же история. Кошмарный процент реализации большинства. Хотя да, Павел Францоуз — вратарь плей-офф. «Трактор» опустил «Салават» на землю — 1:2, серия началась с интриги. Ждем нескучного продолжения.

«Завтра найдем ключи к воротам Францоуза»

Куда подробнее, нежели главный тренер «Салавата», игру уфимцев прокомментировал капитан команды Илья Зубов: «Плохое начало и, естественно, результат не в нашу пользу, нужно лучше начинать. Может быть, мы слишком много эмоций отдали в седьмой игре серии с «Авангардом», но на это списывать нельзя. Началась новая серия, нужно готовиться по максимуму. На следующую игру выйдем совсем другими», — отметил он.

— За счет чего команде удалось перестроиться во втором периоде? В чем сумели прибавить?

— В первую очередь, в эмоциях и где-то в адреналине. Естественно, счет 0:2 нас не устраивал, нужно было исправлять, и мы добавили. Каждый стал играть на 110 процентов.

Павел Францоуз – вратарь плей-офф

— Прокомментируйте первую пропущенную «юлаевцами» шайбу, когда за воротами оказались вы, Ларсен и Логинов…

— Игрок соперника один вошел в зону, просто нужно идти плотнее и быстрее отбирать шайбу. Так получилось, понадеялись, что быстрее отберем шайбу, но ошиблись, ничего страшного.

— Показалось, что не успели разобрать «Трактор». Времени не хватило?

— Всего у нас хватило, просто не настроились.

— В КХЛ не так много вратарей с правым хватом. Насколько неудобно было бросать Францоузу?

— По игре достаточно неудобно было. Надеюсь, что завтра найдем ключ к нему.

Дмитрий Слезин, фото hcsalavat.ru
Справка

«Салават Юлаев» — «Трактор» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

  • 0:1 — 5 Пеньковский (Петров, Гюнге)
  • 0:2 — 22 Кравцов (Кручинин, Вишневский)
  • 1:2 — 33 Зубов (Умарк)

Счет в серии: 0-1

СпортХоккей Башкортостан
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