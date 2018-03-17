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Видеоопрос: «Припоминаете ли вы такой холодный март?»

07:00, 17.03.2018 3
Видеоопрос: «Припоминаете ли вы такой холодный март?» Фото: Дмитрий Резнов

В середине первого весеннего месяца зима не собирается сдавать позиции: на выходные метеорологи обещают метели, а в начале рабочей недели вернутся морозы. В ночь на понедельник столбик термометра опустится до –24. Для сравнения — прошлогодний март радовал стабильной плюсовой температурой.

«Припоминаете ли вы такой холодный март?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17 марта
    В 2005- м и 2006- м тоже до апреля сугробы лежали нетронутые. Но тогда и зимой было холоднее. Эта зима все- таки тёплая была, сейчас догоняется.
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  • Анонимно 17 марта
    В 1966 году сугробы были до самого мая.

    Правда это было в городе моей молодости за 1000 километров от Казани...
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  • Анонимно 17 марта
    Есть мнение, что земля входит в цикл сто тысячелетнего похолодания.
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