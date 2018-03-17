Видеоопрос: «Припоминаете ли вы такой холодный март?»
В середине первого весеннего месяца зима не собирается сдавать позиции: на выходные метеорологи обещают метели, а в начале рабочей недели вернутся морозы. В ночь на понедельник столбик термометра опустится до –24. Для сравнения — прошлогодний март радовал стабильной плюсовой температурой.
«Припоминаете ли вы такой холодный март?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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Правда это было в городе моей молодости за 1000 километров от Казани...