Весна отменяется: Татарстан провожает один снежный циклон и встречает новый

По данным синоптиков, уже завтра вечером республику накроет другой фронт с сильными метелями

Фото: Максим Платонов

Сильная метель сегодня — не единственное испытание для казанцев и татарстанцев. Завтра погода подарит небольшую передышку: без осадков и с похолоданием, но уже с вечера Татарстан окажется во власти другого снежного циклона. Подробнее о том, сколько не будет весны и какие еще сюрпризы приготовила погода, — в материале «Реального времени».

Снежная перезагрузка

Вместо весеннего солнышка вчера и сегодня погода преподнесла казанцам новые снежные испытания. Метель и снежные заносы на дорогах привели к тому, что город с самого утра стоял в семибалльных пробках.

О сложной ситуации на трассах сообщали многие пользователи в соцсетях. Так, Роман Королев на своей странице в Facebook отметил, что по пути в Казань на форум «Перезагрузка» «только от аэропорта девять аварий насчитал». Кстати, о форуме. Несмотря на непогоду, многие казанцы и татарстанцы пробивались сквозь буран, чтобы послушать лекции о бизнесе, но попасть в «Баскет-холлл» смогли не все. В снег и ветер людям пришлось подолгу стоять в очереди на улице:

— «#Перезагрузка» показала, что происходит, когда люди не думают — не думают о пропускной способности, о тысячах людей на улице в метель… Грустно, что организаторы бизнес-форума настолько «не в бизнесе», — отметил директор контент-бюро «Хорошие истории» Руслан Серазетдинов.

Несмотря на непогоду, многие казанцы и татарстанцы пробивались сквозь буран, чтобы послушать лекции о бизнесе, но попасть в «Баскет-холлл» смогли не все. Фото facebook.com



В ГИБДД Казани сообщили о 110 ДТП на 12 часов дня в Казани. В обычные дни за сутки происходит до 180 аварий, впрочем, по словам гаишников, серьезного всплеска аварийности на дорогах города из-за снега не наблюдается. В Госавтоинспекции РТ указали, что информацию о серьезных ДТП на трассах республики также пока не получали, в любом случае эти данные в ведомстве будут только завтра. Вопрос о закрытии трасс не стоит: «Пока такой информации нет — обычный снег, просто из-за того, что его долго не было, кажется, что сильный снегопад». Впрочем, расслабляться рано. Судя по прогнозу синоптиков, на Татарстан уже завтра вечером надвигается новый циклон с сильным ветром и снегом.

Один циклон провожаем, второй — встречаем

Как и предупреждали в Гидрометцентре РТ, метель, которая началась вчера во второй половине дня и продолжается до сих пор, сопровождается сильным юго-западным ветром порывами 15—20 м/с (в Казани до 18 м/с) и ухудшением видимости до 500—1000 метров и менее. Местами снежные заносы и сильная гололедица.

— В Татарстане, и в Казани в том числе, установилась неустойчивая погодная ситуация, связанная с выходом серии циклонов с запада и юго-запада. В настоящий момент ухудшение погодных условий, которое мы наблюдаем, связано с циклоном, который сместился в Татарстан с центральных районов России, — прокомментировала то, что происходит сегодня на улице, начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина.

Температура воздуха сегодня в Татарстане существенно повысится — до -4… +1 градуса. Но завтра циклон уже отступит на восток республики, поэтому там ночью осадки еще сохранятся. Днем ожидается небольшой снег и про прояснениях — существенное снижение температуры в тыловой части циклона: ночью до 16 градусов мороза, в западных районах — до -21. Завтра в республике -6—11, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

«Циклон принесет в Татарстан осадки в виде снега, мокрого снега, умеренные и сильные. Также ожидаются метели и усиление ветра, утром и днем до 15—20 м/с», — рассказала Ирина Трущина. Фото ok.ru



— С вечера 17 марта и далее 18 марта республика вновь окажется под влиянием теперь уже очередного юго-западного циклона. Снова этот циклон принесет в Татарстан осадки в виде снега, мокрого снега, умеренные и сильные. Также ожидаются метели и усиление ветра, утром и днем до 15—20 м/с, — рассказала Ирина Трущина.

Ночью 18 марта столбики термометра опустятся до –12 —17, днем — до -6—11 на большей территории республики. В юго-восточных районах — от ноля до -5. На дорогах сохранится гололед, местами сильный, и снежные заносы.

В марте весны не будет

В понедельник, 19 марта, погода успокоится, ночью местами небольшой снег, днем осадки не ожидаются. Правда, значительно похолодает: ночью — -15 —20, при прояснениях — до -24. Днем максимум от -9 до +4.

— Температура сейчас все-таки ниже нормы, пока на 2—3 градуса. В ближайшие дни температуры будут на 4—5 градусов ниже нормы. Что касается осадков, сегодняшний процесс и то, что мы ожидаем в воскресенье, — осадков будет много, и общее количество приблизится к месячной норме, — отметила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ.

Таким образом, до середины следующей недели ждать весны в Татарстане не приходится. Российские синоптики, которые дают более долгосрочные прогнозы, обещают, что вторая половина марта в республике будет холодной, на 5 градусов ниже климатической нормы.

Всего же с начала зимы из города вывезли более 800,7 тыс. тонн снега. Фото Романа Хасаева



По данным мэрии, за минувшие сутки с улиц Казани вывезли 5478 тонн снега. Город убирали 631 дорожный рабочий и 550 единиц спецтехники. Дороги обработали свыше 1682 тоннами противогололедных материалов, в том числе использовав 365 тонн реагента и 1318 тонн песко-соляной смеси. Сегодня, по данным администраций районов, на уборку столицы выйдут 568 дорожных рабочих и 302 единицы специальной техники. Всего же с начала зимы из города вывезли более 800,7 тыс. тонн снега, сообщают в комитете внешнего благоустройства Казани.