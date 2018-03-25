На религиозных чувствах: как бизнес зарабатывает на постном, кошерном и халяльном

Фото: Олег Тихонов

В России продолжается Великий пост, который хоть и не требует покупки каких-то специальных продуктов, но дает огромное поле для работы маркетологам. Как Пост, а также традиции представителей других религий влияют на продажи российских товаров и насколько велик потенциал у постного, кошерного и халяльного — в материале «Реального времени».

10% россиян, по опросам ВЦИОМ, намереваются держать пост, правда, о полном соблюдении постного рациона ежегодно заявляют только 3—4% россиян. В любом случае, речь идет о миллионах людей, которые из религиозных соображений или желания сделать питание более полезным, меняют свои пищевые привычки. Представители торговых сетей говорят о том, что потребление постных продуктов ежегодно растет на 10%, сообщает «Российская газета», а производители заявляют о повышении продаж тех продуктов, на которых стоит маркировка «постное», примерно в полтора раза. Так, в первом полугодии 2017 года продажи постных майонезов в России выросли на 17%, сообщают в «Нэфис-Биопродукт», и во многом это заслуга Великого поста.

Как отмечают ретейлеры, во время постов наблюдается всплеск продаж круп, кондитерских изделий, рыбы и морепродуктов. Что касается халяльной продукции, то здесь спрос устойчивый, без сезонных колебаний, поэтому производители делают на нее большие ставки. Точное количество потенциальных покупателей халяльных продуктов не установлено — это вопрос дискуссионный: по мнению разных экспертов, мусульманское население в России составляет от 14 до 20 млн человек (актуальная официальная статистика отсутствует, данные переписи населения 2002 года говорят о 14,5 млн мусульман).

Описывая объем рынка, эксперты тоже сильно расходятся в оценках. Так, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов в рамках Kazansummit-2016 говорил о 100 млрд рублей только в Татарстане. По проведенному мониторингу Комитета по стандарту «Халяль» республики Татарстан, ежегодно в России производство халяльной продукции увеличивается на 30—40%.

Описывая объем рынка, эксперты тоже сильно расходятся в оценках. Так, Марат Ахметов говорил о 100 млрд рублей только в Татарстане. Фото Максима Платонова



При этом величина мирового рынка халяль, по данным РБК, уже достигла 2,1 трлн долларов в 2017 году, и рост продолжается. У экспертов не вызывает сомнений, что российский рынок следует мировым трендам — представители той или иной религии все чаще начинают употреблять «правильную» еду.

— Рынок продукции халяль емкий, растущий, но слабо консолидированный. Развитие происходит хаотично: где-то инициаторами выпуска такой продукции являются крупнейшие производители, а где-то лидер отсутствует, и рынок формируют мелкие поставщики, — говорит Елена Гуленкина, директор по маркетингу Группы компаний «Здоровая Ферма» (один из крупнейших агрохолдингов на Урале по производству мяса птицы, яйца, мясных деликатесов и полуфабрикатов).

Кроме того, сертификация «халяль» позволяет производителям выходить за рубеж. По крайней мере, это точно можно сказать о рынке мяса птицы, игроки которого находятся в состоянии жесткой внутренней конкуренции.

— Недавно Группа «Черкизово» получила сертификат ESMA, который дает право на реализацию халяльной продукции в странах Персидского залива (предполагаемый объем — свыше 10 тыс. тонн мяса ежегодно). В 2017 году аналогичный сертификат получила Группа «Дамате», специализирующаяся на мясе индейки (предполагаемый объем поставок — около 6 тыс. тонн в год). «Мираторг» объявил о начале поставок халяльной говядины в страны Персидского залива, а мясо птицы халяль холдинг экспортирует с 2016 года, — делится информацией Гуленкина.

Всего, по ее данным, на рынке действуют порядка 14 ведущих производителей мяса птицы, выпускающих халяльную продукцию. Большинство из них (11 компаний) используют стратегию развития халяль в качестве продуктовой линейки под зонтичным брендом.

Всего, по данным Гуленкиной, на рынке действуют порядка 14 ведущих производителей мяса птицы, выпускающих халяльную продукцию. Фото Олега Тихонова



Коллеги по отрасли из Татарстана подтверждают: сертификация халяль — большое конкурентное преимущество.

— Для нас это приоритетное направление в рамках развития птицеводства в агрохолдинге, ведь ежегодно мы выпускаем до 12 тыс. тонн продукции, соответствующей всем требованиям ислама. Мы отметили прирост по продажам мясной халяль-продукции на 12% в 2017 году по сравнению с 2016-м. С начала 2018 года доля продаж халяльных продуктов по мясному ассортименту уже показывает рост в 16%, — говорит Анастасия Доброхотова, директор по продажам ГК «Агросила Групп» (компания «Челны Бройлер», входящая в холдинг, считается крупнейшим в регионе поставщиком продукции халяль и реализует продукцию в том числе за границами ПФО — в Москве и Екатеринбурге). Кроме того, в 2017 году компания провела опрос среди клиентов, который выявил четкую потребность и в молочном халяль-ассортименте. По этой причине в 2018 году холдинг запускает тестовые продажи по этому направлению.

Сертификация добавляет к цене 5—7%

Сертификация на халяль в России — дело добровольное, ее осуществляют в комитетах или центрах по стандарту «Халяль», учрежденных Духовными управлениями мусульман. Они, по идее, не только выдают сертификат, но и осуществляют аудит с правом отозвать сертификат, если нормы халяль нарушаются.

Два основных сертифицирующих органа — это Комитет по стандарту «Халяль» Республики Татарстан (при ДУМ РТ) и Международный центр сертификации «Халяль» (находится в Москве).

— Сертификационный аудит осуществляется экспертами Международного Центра стандартизации и сертификации «Халяль» с полным контролем производственных помещений, технической документации, разработанных и внедренных на предприятии программ производственного контроля, систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции. Но получение сертификата еще не означает, что производитель, хорошо себя показав во время аудита, теперь волен делать что угодно. К примеру, на мясоперерабатывающих предприятиях в течение всего цикла производства — начиная от забоя и заканчивая разделкой и фасовкой — присутствует независимый эксперт, строго контролирующий исполнение требований стандарта «ХАЛЯЛЬ-ППТ-СМР» и выписывающий сертификат соответствия на каждую партию готовой продукции, — рассказывает специалист Международного Центра стандартизации и сертификации «Халяль».

Сколько стоит сертификация, в Центре не говорят:

— С компаниями, заинтересованными в сертификации, условия обсуждаются строго индивидуально. Существует дифференцированный подход к производителю. Многое зависит от размера предприятия, дабы условия сертификации не были обременительными, — уточняет Султан Измайлов, специалист PR-отдела Центра.

Но основные издержки — это не стоимость сертификата, а особенности организации производства, поэтому халяльная продукция, как правило, дороже обычной на 5—7%.

Сертификация на халяль в России — дело добровольное, ее осуществляют в комитетах или центрах по стандарту «Халяль». Фото Олега Тихонова



— Помимо собственно затрат на сертификацию предприятие вынуждено больше вкладывать в производственный процесс: мясо при халяльном забое теряет до 5% живого веса; ручной труд по определению дороже машинного; корма для выращивания халяльных кур используются исключительно натуральные, без стимулирующих компонентов, соответственно, более дорогие, — объясняет Елена Гуленкина.

Чаще всего производители выпускают продукцию халяль под основным брендом, ограничиваясь соответствующей маркировкой: наклейки «халяль» зачастую достаточно, чтобы покупатель сделал выбор в пользу такого продукта. Одновременно это — поле для профанаций, и такие случаи есть, говорят собеседники «Реального времени».

— Известны случаи, когда производители, прошедшие сертификацию «халяль», осуществляли забой животных с помощью автоматической линии или использовали корма с недопустимыми компонентами. С другой стороны, существуют и компании, которые принципиально и осознанно оказываются от производства халяль, потому как понимают, что не готовы выпускать продукт, действительно соответствующий нормам ислама. Это вопрос как корпоративной и социальной, так и внутренней, личной культуры собственников, — говорит Елена Гуленкина.

В 2013 году Центр сертификации «Халяль» оказался в центре скандала по поводу сертификата, выданного ОАО «Царицыно». В продукции мясокомбината тогда была обнаружена ДНК свинины. Но, по мнению спикеров «Реального времени», подобные скандалы не особенно влияют на выбор компаниями сертифицирующего органа. Традиционно татарстанские компании проходят сертификацию в более близком им Комитете, компании из других регионов часто обращаются в Центр сертификации.

— Все эти «скандальчики» — не более чем внутренняя тусовка сертифицирующих структур. Большинство мусульман об этом и не слышало, слава Аллаху. Насколько я знаю, любой сертификат «халяль» дает плюс к репутации продукции на рынке. Тем более что основными потребителями халяльной продукции являются обычные люди, доля практикующих мусульман в объеме продаж невелика, — высказал свое мнение «Реальному времени» эксперт Тимур Шангареев, советник президента торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан.

Раменский мясокомбинат является единственным крупным производителем кошерного мяса в России и выделил под него отдельный бренд «Эльйон». Фото elyon.ru



Кому кошерное пиво?

Но если потенциал халяльного рынка с миллиардными емкостями давно понят и крупными холдингами, и малым бизнесом, рынок кошерных товаров пока развивается совсем иначе. В реестре Департамента кашрута при Главном раввинате России как минимум десяток брендов в каждой продуктовой категории производителей, которые прошли добровольную сертификацию. Здесь и производители чаев, и консерв, и соусов, и даже водки и пива.

В первую очередь российские производства проходят кошерование в расчете на экспорт (и тогда это реальные интересы бизнеса) или по религиозным убеждениям владельцев компаний (как в случае с Раменским мясокомбинатом, который является единственным крупным производителем кошерного мяса в России и выделил под него отдельный бренд «Эльйон»).

— Наличие сертификата кошерности дает нам возможность продавать нашу продукцию в кошерных магазинах и крупных торговых сетях Израиля, таких как Yochananof, Zolvebegadol, Coop Israel, Super-bareket, Yenot bitan, Super yehoda, Ampm, Hazi hinam, и переориентировать продажи в Израиле с русскоязычной эмигрантской ниши на более широкие круги потребителей. Всю линейку продукции под брендом «Балтика», Zatecky Gus, квас «Хлебный Край», «Жигулевское» можно найти в Израиле во всех крупных городах страны: Иерусалим, Тель-Авив, Нетания, Ашдод, Эйлат и др., — рассказывает Елена Вольгушева, директор по экспортным продажам пивоваренной компании «Балтика». Основные рынки для кошерной продукции — это Израиль и США. Израиль — крупнейший пивной рынок Ближнего Востока, на котором доля «Балтики» составляет более 50% от всего российского пивного экспорта.

В России же рынок кошерных товаров не сформирован, считают в сети магазинов «Кошер Гурмэ».

— О наличии рынка можно говорить в Москве, Санкт-Петербурге, где есть крупные еврейские общины. Мы тут самый большой оптовый покупатель, но 70% ассортимента магазинов компании формируется из импортных товаров, — говорит владелец сети Илан Остроброд.

Правда, положительная динамика налицо, считает он:

— Мы открывали первый магазин три года назад, в разгар кризиса, и часть продуктов даже не могли ввезти в страну из-за санкций и высокой цены доллара. Несмотря на это, недавно вышли на рынок Санкт-Петербурга, думаем о том, чтобы продолжить работу и в других регионах, в первую очередь в Екатеринбурге. Мы видим, что число потребителей растет как за счет иудеев, так и за счет представителей других конфессий или неверующих людей, которым нравится ассортимент и которые считают кошерную продукцию априори качественной.

Сертификация так же, как в случае с халяльными товарами, добровольная. Правда, на практике производитель вряд ли будет пользоваться доверием в общине, если не получит сертификат в Департаменте, говорит Илан Остроброд. Простора для профанаций в кошерной продукции немного — община более сплоченная, и информация о любом факте нарушений очень быстро получает распространение.