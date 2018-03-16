Сборная Швеции

Участие на чемпионатах мира

Впервые на чемпионатах мира шведы появились в 1934-м году, когда мундиаль дебютировал на европейских полях. С первого раза скандинавам удалось отобраться лишь до уровня 1/ финала, но зато в последующие три своих появления на турнире, они неизменно оказывались в квартете сильнейших. Наиболее успешным получился 1958-й год, когда Швеция вышла в финал домашнего мирового первенства, где крупно уступила Бразилии со счетом 2:5. В новейшей истории самым запоминающимся получилось выступление на чемпионате мира в 1994-м году в США. Тогда шведы уступив в полуфинале все тем же бразильцам, обыграли Болгарию в матче за третье место.

В Россию скандинавы пробились в самый последний момент и в их итоговый выход мало кто верил вообще. Групповой этап для шведов в целом сложился успешно, отобрав очки у сильных французов и голландцев. Со второго места в группе, Швеция в стыковых матчах попала на Италию, давненько не пропускавших мировые первенства. Однако, исторические заслуги в футболе не имеют веса в очных противостояниях команд и шведы сенсационно оставили итальянцев за бортом чемпионата мира.

Год И В Н П М Итог 1934 2 1 0 1 4-4 1/4 1938 3 1 0 2 11-9 4 1950 5 2 1 2 11-15 3 1958 6 4 1 1 12-7 2 1970 3 1 1 1 2-2 3-е место в группе

1974 6 2 2 2 7-6 2 раунд — 3-е место в группе 1978 3 0 1 2 1-3 4-е место в группе

1990 3 0 0 3 3-6 4-е место в группе

1994 7 3 3 1 15-8 3 2002 4 1 2 1 5-5 1/8 2006 4 1 2 1 3-4 1/8 Итого 46 16 13 17 74-69 -



Главный тренер и лучший игрок



В иные годы графу лучший игрок, безусловно и безоговорочно, занимал бы одиозный Златан Ибрагимович. Но к этому успеху сборной Швеции легендарный нападающий отношения не имеет, завершив за нее выступления еще до начала группового этапа. Потерял он и звание лучшего игрока года своей страны, которую впервые удостоился защитник «Краснодара» Андреас Гранквист. Учитывая оборонительный стиль игры сборной Швеции — идеальный кандидат на роль лидера команды и на чемпионате мира.

А вот тренирует скандинавских «выскочек» местный специалист Янне Андерсон. Этот тренер известен лишь тем, что стал чемпионом Швеции со скромным клубом «Норрчепинг». Чуть более широкому кругу футбольной общественности знакома фигура его помощника, коим является Ларс Лагербак, который уже руководил сборной в отборочном этапе 2010-го года.

Ориентировочные составы: Ульсен – Аугустинссон, Линделеф, Гранквист, Люстиг – Форсберг, Свенссон, Ларссон, Классон — Берг, Тойвонен.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Шведы на чемпионате мира сыграют в группе с Германией, Мексикой и Южной Кореей. Причем стартовать на турнире им предстоит с матча с наименее крепкой по именам кореянцами, который пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде. Игру с немцами можно будет воочию увидеть в олимпийском парке в Сочи, а вот заключительное противостояние с мексиканцами пройдет в Екатеринбурге. Проживать шведы намерены в отеле Кемпински, что находится в южном городе Геленджик.