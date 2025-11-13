Прокурор просит посадить экс-супругу замглавы исполкома Казани Куляжеву на 8 лет

Вину Инесса Куляжева полностью отрицает

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Московском суде Казани стартовали прения по делу о вымогательстве 5 млрд рублей у замглавы исполкома города Игоря Куляжева. В свое время он написал заявление в полицию на свою бывшую жену и двух экс-сотрудников МВД. Прокурор запросил для этой тройки реальные сроки в колонии строгого режима, сообщает с места журналист «Реального времени».

По мнению гособвинителя Ленара Миннебаева, вина всех троих в процессе была доказана. Для Инессы Куляжевой он запросил 8 лет лишения свободы, для Руслана Заббарова — на год меньше, к Александру Прохорову просил применить норму о наказании ниже низшего предела и наказать 6 годами колонии строгого режима.

Напомним, Инессу Куляжеву и нанятых ею для сбора информации отставников МВД — подполковника Александра Прохорова (экс-сотрудник подразделения налоговых проверок УБЭП) и майора Руслана Заббарова (бывшего опера угрозыска Казанского ЛОВД на транспорте) обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой распространения ложной и порочащей ВИП-чиновника информации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом в тексте обвинения упоминаются вполне себе достоверные ссылки на данные из баз МВД о владельцах авто и пересечениях границы потерпевшим и его подругой, якобы незаконно полученные за счет старых связей обвиняемых экс-силовиков, а также сведения из открытых источников о собственниках недвижимости и компаний. Еще один нюанс — по версии следствия, Куляжева пыталась добиться отчуждения активов сторонних лиц и организаций, утверждая, что все они фиктивные собственники, а ее муж просто не хотел декларировать имущество, пряча его и от государства и от жены, чтобы не делить при разводе. Согласно обвинению, эти утверждения из официального обращения Куляжевой в адрес силовиков являются ложными.

Заметим, что Заббаров находится под стражей, а Прохоров и Куляжева на свободе. В ходе предварительного следствия бывший сотрудник БЭП полностью признавал обстоятельства случившегося, максимально преуменьшая свою собственную роль в этой истории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На суде Прохоров просил квалифицировать его действия как самоуправство, вместе с обвиняемым коллегой оба пытались переложить вину за выводы о признаках коррупции из обращения Куляжевой на нее саму. Тогда как подсудимая уверяла — полностью доверилась профессионалам, которых наняла ввиду неисполнения бывшим супругом брачного договора. Сама никаким сбором информации из закрытых баз данных о перелетах, транспорте и недвижимости не занималась и вообще не владеет навыками оперативно-разыскной деятельности.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Адвокат Нияз Абдразаков, представитель потерпевшего замглавы исполкома Игоря Куляжева, позицию прокурора поддержал лишь отчасти. По его мнению, частично признавшие вину и принесшие извинения Прохоров и Заббаров могут исправиться и при назначении наказания без реального лишения свободы, а вот Инесса Куляжева — нет. При этом Абдразаков предлагал назначить ей длительный срок, но в колонии общего режима.

Напомним, этот же адвокат сейчас участвует в громком деле о покушении на Ирину Шевыреву, где защищает Шевырева-младшего. Последний, как и его отец, по документам СК и собственным заявлениям занимают должности заместителей директора в компании «Волга-Автодор», при этом в Московском райсуде Казани Станислав Шевырев назывался лишь другом Игоря Куляжева и уверял — к указанной фирме не имеет никакого отношения.