Жилинспекция Татарстана отказала УК «Жилтехсервис» в продлении лицензии

Компания управляет несколькими многоквартирными домами в Зеленодольске: дома №9а и 11 по ул. Тиховина, дом №1а по ул. Шевченко, а также дом №37/15 по ул. Гоголя

Фото: Реальное время

Жилищная инспекция Татарстана отказала ООО УК «Жилтехсервис» в продлении лицензии на управление многоквартирными домами. Решение вступило в силу в связи с рядом нарушений, выявленных в деятельности компании.

Как пояснили в надзорном ведомстве, основанием для отказа стали три ключевых обстоятельства. Во‑первых, лицензиат не соблюл установленный срок подачи заявления о продлении действия лицензии. Во‑вторых, выявлены нарушения требований к размещению информации. В‑третьих, у директора компании отсутствует необходимый квалификационный аттестат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Срок действия текущей лицензии истекает 25 декабря. При этом управляющая компания сохраняет право обжаловать решение в досудебном порядке.

По данным источников, руководство УК планирует продолжить работу в Зеленодольске. Это косвенно подтверждает тот факт, что директор уже подал заявку на получение квалификационного аттестата. В зоне ответственности компании остаются несколько многоквартирных домов: дома №9а и 11 по улице Тиховина, дом №1а по улице Шевченко, а также дом №37/15 по улице Гоголя.

Наталья Жирнова