В ЖК «Васильевский остров» от ГК ТОЧНО появятся 30 тыс. кв. м коммерческих пространств

В жилом комплексе, рассчитанном на 10 тысяч человек, появятся 4 тыс. рабочих мест

Фото: предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) и компания RRG утвердили концепцию коммерческой инфраструктуры в одном из крупнейших жилых проектов Татарстана — «Васильевский остров». В жилом комплексе, рассчитанном на 10 тысяч человек, появятся более 30 тыс. кв. м коммерческих пространств. Благодаря этому проект обеспечит 4 тыс. рабочих мест.

ЖК «Васильевский остров» — уникальный город-курорт, который ТОЧНО возводит в 40 минутах от Казани — в пгт Васильево, который в перспективе станет частью проекта «Большой Зеленодольск» и войдет в Казанскую агломерацию. Комплекс будет включать 64 жилых дома высотой от 6 до 14 этажей. Проект реализуют по принципам комплексного развития территорий — с функциональными кластерами, социальными и досуговыми объектами.

Концепцию коммерческих пространств разработали совместно с московской консалтинговой группой RRG. Всего в «Васильевском острове» под коммерческую инфраструктуру запланировано более 30 тыс. кв. м: 17 тыс. кв. м — под помещения в многоквартирных домах, и 13 кв. м — под отдельно стоящие здания.

В локациях въезда и круговых перекрестков вдоль уличного и дорожного трафика — «зоне повседневного спроса» — расположат продуктовые магазины, аптеки, товары для дома, кофейни, бытовые услуги. А в «прогулочном ядре» проекта — на собственном озере с круглогодичной инфраструктурой и пешеходным бульваром — сконцентрируют бистро, кафе, магазины с детскими и спортивными товарами, студии и секции. Вокруг водоема площадью 8,8 тыс. кв. м девелопер также построит пляж, панорамный ресторан, ярмарочную площадь, набережную и прокатную лодочную станцию.

Кроме того, разработана программа постепенного наполнения инфраструктуры параллельно с этапами заселения — это позволит создать комфортную среду уже при сдаче первой очереди проекта в эксплуатацию. Так, в I и II этапах проекта, которые планируют сдать в декабре 2026 и марте 2027 года соответственно, появятся 37 коммерческих пространств. 16 из них рассчитаны на продажу.

Для первых резидентов «Васильевского острова» будут работать два салона красоты, две аптеки, пять помещений для кофеен, бистро или ресторанов, частный детский сад и стоматология. Еще восемь помещений запланированы под разнофункциональную розницу. В будущем в проекте появятся барбершопы, студии для занятий йогой и пилатесом, цветочные магазины. В коммерческом кластере также предусмотрен фитнес-клуб Balance и акватермальный комплекс.

Планировка коммерческих помещений отвечает как запросам арендаторов, так и потребностям резидентов жилого комплекса. Высота потолков варьируется от 4,02 до 4,62 м, что гарантирует возможности для адаптации пространств под любые бизнес-задачи.

Всего инфраструктура «Васильевского острова» обеспечит более 4 тыс. новых рабочих мест и создаст условия для развития частного бизнеса — для предпринимателей доступны помещения от 40 до 1000 кв. м.

Сегодня проект находится в активной фазе реализации. Первые резиденты получат ключи уже в 2027 году. Окончание строительства всего комплекса запланировано на 2032 год.

